Bandendiebstahl – Umkleide während Fußalltraining ausgeräumt

Dossenheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 20.00 Uhr fand bei einem Sportclub in Dossenheim ein Fußballtraining statt. Die Spieler ließen ihre Kleidung und Wertsachen in der Umkleide liegen. Hier konnte durch einen Zeugen während des laufenden Trainings eine Männerbande beobachtet werden, welche sich im Rahmen ihrer Diebesstour durch die Umkleide an diversen Mobiltelefonen und der Kleidung bereicherte.

Als die Diebesbande flüchtete, verfolgte der Zeuge diese gemeinsam mit einem weiteren Zeugen. Es gelang ihnen einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Andere Täter konnten im Nachgang namentlich ermittelt werden. Ein Mobiltelefon konnte im weiteren Verlauf auf einer Bank auf dem Raiffeisenplatz geortet und aufgefunden werden. Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Bandendiebstahls.

Erneut erfolgreicher Betrug via WhatsApp

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag 03.10.2022 um 15.40 Uhr und Dienstag 04.10.2022 um 12.30 Uhr, kam es erneut zu einem erfolgreichen Betrug über WhatsApp. Eine 57-jährige Mutter bekam eine Nachricht einer unbekannten Nummer mit dem Namen ihres Sohnes, der sie aufforderte diese neue Nummer zu speichern. Als Grund gab er an, dass sein Handy vorübergehend defekt sei.

Er forderte sie auf einen Betrag in 4-stelliger Höhe an ein ihr genanntes Konto zu überweisen, da er dringend Rechnungen begleichen müsse. Die Frau überwies das Geld und stellte erst im Nachgang den Betrug fest.

An dieser Stelle warnen wir erneut vor dieser Betrugsmasche und bitten darum, sich vorerst über die bereits bekannte Nummer mit den Angehörigen in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 kurz vor 21.30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Maybachstraße ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen schwer verletzt wurden. Zwei Damen im Alter von 82 und 86 Jahren wurden von einem vorbeifahrenden Pkw Mitsubishi erfasst und schwer verletzt, als sie auf der Fahrbahn neben ihrem Pkw standen. Die beiden schwer verletzten Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Direkt nach dem Verkehrsunfall flüchtete das Unfall verursachende Fahrzeug von der Unfallstelle. Im Zuge der mit allen verfügbaren Streifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Unfall verursachende 38-jährige Fahrerin im Stadtteil Neckarstadt-Ost mit ihrem Fahrzeug festgestellt und durch eine Streife des Polizeireviers Neckarstadt festgenommen werden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt.

Die alkoholisierte 38-jährige Unfallverursacherin musste die Beamten zum Polizeirevier Neckarstadt begleiten. Ein dort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,40 Promille, weshalb eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst wurde. Neben dem Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde auch ihr Führerschein beschlagnahmt.