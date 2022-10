Kaiserslautern

Kind von Pkw erfasst

Kaiserslautern (ots) – In der Galappmühler Straße ist am Mittwoch 05.10.2022 ein Kind von einem Auto erfasst worden. Ob das Mädchen dabei verletzt wurde, steht nicht fest. Die etwa 12-Jährige rannte nach dem Zusammenstoß weg. Kurz nach 14 Uhr hielt an einer Bushaltestelle in der Galappmühler Straße ein Bus an.

Eine Autofahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung an dem Omnibus vorbei, als plötzlich ein Kind hinter dem Fahrzeug hervorkam. Auf der Fahrerseite des Pkw kam es zur Kollision mit dem Mädchen. Die 59-Jährige habe das Kind noch gefragt, ob es verletzt wurde, was allerdings unbeantwortet geblieben sei. Das Mädchen rannte davon. Ein Schaden ist am Pkw nicht entstanden.

Wer kann Angaben zur Identität des Kindes machen?

Die etwa 12-Jährige hat mittellange Haare und ist ca. 160 cm groß. Sie trug zerrissene Jeans.

Möglicherweise spricht das Mädchen kein Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Ablenkungsmanöver zum Diebstahl genutzt

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße zugelangt. Kurz nach 14 Uhr verwickelte eine Unbekannte im Putzmitteln-Gang eine 69-Jährige in ein Gespräch. Die Ablenkung nutzte mutmaßlich ein Komplize, um aus der Handtasche der Kundin den Geldbeutel zu stehlen.

Den Diebstahl bemerkte die 69-Jährige kurze Zeit später: EC-Karte, rund 100 Euro Bargeld und Ausweisdokumente, alles weg. Die Unbekannte war auch verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder denen Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

Kontrolle deckt einige Verstöße auf

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Mittwochabend zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Audi gegen 18:20 Uhr in der Humboldtstraße, um den Fahrer zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren.

Im Kofferraum des Wagens fanden die Beamten weitere gefälschte Kennzeichen. Darüber hinaus konnte der 26-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann musste deshalb den Wagen stehen lassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der 26-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung rechnen. |elz

Fahrradfahrer zieht Aufmerksamkeit auf sich

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer hat in der Nacht zu Donnerstag 06.10.2022 die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Mann war mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in der Bleichstraße unterwegs. Das skurrile an der Sache: Er transportierte auf seinem Rücken ein weiteres Fahrrad, ohne Vorderrad.

Als die Polizeibeamten den Mann aufforderten, stehenzubleiben, warf er das Fahrrad weg und flüchtete auf seinem Drahtesel in Richtung Pariser Straße.

Der ca. 30-jährige Mann war mit einer beigen Daunenjacke und blauer Jeans bekleidet. Er hatte eine Glatze.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass das weggeworfene Fahrrad gestohlen wurde. Das weggeworfene Rad stellten die Beamten sicher.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich ebenfalls unter der angegebenen Nummer melden. |elz

Gefälschte Apple-Kopfhörer zum Kauf angeboten

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind am Mittwoch 05.10.2022 in der Fußgängerzone aufgefallen, weil sie Passanten Kopfhörer der Marke Apple zum Kauf anboten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Produktfälschungen. Die Verdächtigen boten die angeblichen Airpods um die Mittagszeit in der Fackelstraße feil. Hierbei zogen sie die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife der Polizei auf sich.

Die Beamten nahmen die Männer sowie die angepriesene Ware genauer unter die Lupe. Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: Die Verdächtigen im Alter von 21 und 24 Jahren verkauften Fälschungen. Die Airpods waren nicht echt. Alle angeblichen Apple-Kopfhörer wurden von der Polizei sichergestellt. Die Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwoch in der Innenstadt angebliche Apple-Kopfhörer von Unbekannten gekauft? Wem wurden Airpods zum Kauf angeboten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrskontrolle – Gasflaschen nicht richtig gesichert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch 05.10.2022 in der Mainzer Straße einen Transporter gestoppt. Der Fahrer hatte mehrere Kisten mit Gasflaschen auf der Ladefläche des Wagens verstaut. Sie waren allesamt nicht ordnungsgemäß gesichert. Bevor der 67-Jährige weiterfahren durfte, musste er nachbessern. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren. |erf

Kreis Kaiserslautern

Unfall – Lieferwagen fährt plötzlich rückwärts

Otterberg (ots) – Plötzlich fuhr der Fahrer eines Lieferwagens rückwärts, dann krachte es. Am Mittwoch hat die Polizei in der Hauptstraße einen Unfall aufgenommen und vorsorglich den Rettungsdienst alarmiert. Warum der Mann seinen Transporter zurücksetze ist nicht geklärt. Der 46-Jährige hielt ohne ersichtlichen Grund auf der Straße an.

Auch eine 34-jährige Autofahrerin stoppte, sie fuhr in ihrem Pkw hinter dem Lieferwagen. Dann leuchteten die Rückfahrscheinwerfer des Transporters auf, das Fahrzeug fuhr rückwärts und es kam zum Unfall. Im Auto der 34-Jährigen saß noch ihre 9-jährige Tochter.

Weil Verletzungen zu befürchten standen, rückte vorsorglich der Rettungsdienst aus. Die Sanitäter konnten Entwarnung geben: Eine Notwendigkeit für eine Behandlung des Kindes im Krankenhaus bestand aktuell nicht.

Es blieb beim Blechschaden, den die Polizei auf mindestens 6.000 Euro schätzt.

Gegen den 46-Jährigen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. |erf