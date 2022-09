Unfallflucht am Lutherplatz: Ermittler suchen Zeugen von Zusammenstoß zweier Pkw in der Nacht zum Samstag

Kassel-Mitte: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Kreuzung am Lutherplatz ereignete. Gegen 0:30 Uhr waren dort zwei Pkw zusammengestoßen. Der mutmaßlich verursachende Fahrer war anschließend geflüchtet. Zwar konnte eine Streife das Fahrzeug des Verursachers später ausfindig machen und sicherstellen, der Fahrer des Wagens hatte aber bereits das Weite gesucht.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, waren sie am Unfallort auf einen 30-Jährigen aus Espenau getroffen, der den Unfallhergang wie folgt schilderte: Er war mit einem Mercedes AMG auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Richtung Rudolf-Schwander-Straße unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich an einer Mercedes C-Klasse vorbeifahren wollte, sei der Fahrer dieses Wagens plötzlich nach links gezogen, wodurch beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der Fahrer des verursachenden Pkw soll dann ohne anzuhalten weitergefahren sein. Die Fahndung nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten führt dazu, dass der Wagen in der Kurfürstenstraße stehend aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden könnte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe zum Unfallhergang und zum Fahrer der Mercedes C-Klasse dauern derzeit an. Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Fahrzeugbrand auf A 44 sorgte für erhebliche Behinderung und rund 20 Kilometer Stau

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Der Brand eines Kleintransporters samt Anhänger hat am heutigen Mittwochmorgen bei Zierenberg für eine Vollsperrung der A 44 in Richtung Dortmund und erhebliche Verkehrsbehinderungen mit rund 20 Kilometern Stau gesorgt. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war der Kleintransporter mit Anhänger, der mit Papier beladen war, gegen 8 Uhr etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Zierenberg in Fahrtrichtung Dortmund in Brand geraten. Der 73 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Göttingen hatte während der Fahrt den Ausbruch des Feuers im Bereich des Unterbodens seines Fahrzeugs bemerkt und das Fahrzeuggespann daraufhin auf dem Seitenstreifen abgestellt. Er konnte den Wagen unverletzt verlassen. Der Kleintransporter war anschließend vollständig ausgebrannt. Derzeit gehen die eingesetzten Beamten von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus. Bis etwa 10 Uhr musste die Fahrbahn in Richtung Dortmund wegen des Feuerwehreinsatzes und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, während die rechte Spur wegen Reinigungsarbeiten noch bis etwa 11 Uhr gesperrt bleiben musste. Der Verkehr staute sich auf Grund der Sperrungen zwischenzeitlich bis zum Autobahndreieck Kassel-Süd sowie über das Autobahnkreuz Kassel-Mitte hinweg bis zur Anschlussstelle Kassel-Waldau auf der A 49.

Falsche Wasserwerker beklauen Seniorin in Gartenstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: Unbekannte Trickdiebe haben am gestrigen Dienstagmittag in der Gartenstraße mit der Masche der „falschen Wasserwerker“ eine hochbetagte Seniorin bestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der dreiste Diebstahl gegen 12 Uhr. Zunächst hatte ein Unbekannter an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeiter eine Firma ausgegeben, die die den Wasserdruck im Haus messen müsse. Gemeinsam ging man dann in das Badezimmer, wo der vermeintliche Handwerker sich ans Werk machte. In der Zwischenzeit schlich sich jedoch offenbar ein Komplize über die noch offenstehende Wohnungstür herein und durchsuchte die übrigen Zimmer nach Wertsachen. In einem Zimmer wurde er fündig und erbeutete Bargeld. Später, als der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass sie bestohlen wurde und rief die Polizei. Die Fahndung nach den Trickdieben führte nicht mehr zum Erfolg.

Bei dem Unbekannten, der sich als Wasserwerker vorstellte, soll es sich um einen ca. 1,80 Meter großen, etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, der mit einer Basecap, einer grünen medizinischen Maske, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet war. Der Täter soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zu seinem mutmaßlichen Komplizen liegt aktuell keine Beschreibung vor.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.