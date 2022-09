Verkehrskontrollen der Polizei Fulda

Hünfeld. Im Rahmen der hessenweiten Kontrollaktion „Verkehrssicher in Hessen – Gewerblicher Güter- und Personenverkehr“ haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Hünfeld und Fulda und des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda am vergangenen Donnerstag (22.09.) ein Hauptaugenmerk auf diese Thematik gelegt.

An Kontrollstellen an der B 27 in Rückers-Nord und an der B 84 im Bereich des Parkplatzes Gehilfersberg kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 33 Fahrzeuge und 38 Personen. Bei einem Großteil der Kraftfahrzeuge und Fahrer war nichts zu beanstanden. Nur in wenigen Fällen wurden Verstöße festgestellt.

Am Parkplatz Gehilfersberg hielten die Kontrollkräfte einen Holztransporter an, der um 59 Prozent überladen unterwegs war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun eine Geldbuße von 450 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. In drei weiteren Fällen wurden Ladungsverstöße festgestellt. Die Fahrzeugführer mussten nachsichern und Geldbußen bezahlen.

Aufgrund der Größe und des Gewichts geht von Fahrzeugen des Güter- und Personenverkehrs eine erhöhte Gefahr aus, wenn diese an einem Unfall beteiligt sind. Deshalb wird die Polizei Osthessen auch zukünftig ein Augenmerk auf diesen Themenbereich legen.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Montag (26.09.), 19.15 Uhr, parkte ein Kia-Fahrer aus Duingen (Kr. Hildesheim) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Zum Dönges“. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte direkt vor dem Kia. Beim rückwärts Ausparken stieß der Verursacher gegen die Fahrzeugfront des Kias. Schaden circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Bebra. Ein Rotenburger VW-Fahrer befuhr am Dienstag (27.09.), gegen 9.50 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Asmushausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen platze im dortigen Kurvenbereich der linke Vorderreifen. Im Zuge dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte einige Meter der Leitplanke. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.400 Euro.

Zeugenaufruf – Mann mit Messer schwer verletzt

Rotenburg a.d. Fulda. Am Montagnachmittag (26.09.), gegen 16.20 Uhr, verletzte ein 60-jähriger Mann einen 75-Jährigen – beide aus Rotenburg a.d. Fulda – mit einem Messer schwer.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Atzelrode gekommen. Im Verlauf dessen habe einer der Rotenburger ein Messer gezückt. Der 75-Jährige erlitt bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung schwere Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 60-Jährige, der anschließend die Rettungskräfte informierte, erlitt leichte Verletzungen.

Der 60-jährige Mann aus Rotenburg wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld dauern derzeit noch an. Die Hintergründe der Tat dürften nach aktuellem Kenntnisstand im privaten Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien an Bahnhöfen

Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) – Bislang Unbekannte haben in den

Bahnhöfen Wildeck-Bosserode und Wildeck-Obersuhl Teile der Wetterschutzhäuschen

auf den Bahnsteigen mit Farbe beschmiert. In beiden Bahnhöfen entstandenen

Schäden von jeweils rund 500 Euro.

Schild zerstört

Im Bahnhof Wildeck-Hönebach ging das Bahnhofsschild, vermutlich durch Steinwurf,

zu Bruch. Der hier angerichtete Schaden beträgt etwa 600 Euro.

Bahnmitarbeiter entdeckten die Schäden gestern Mittag (27.9.) und verständigten

daraufhin die Bundespolizei. Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu diesen oder auch anderen Vandalismustaten im Bereich der

Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in

Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zugchef alarmiert Bundespolizei wegen Taschendieben

Fulda – Bei zwei Taschendieben klickten gestern Nachmittag (27.9.) die

Handschellen im Bahnhof Fulda. Der Zugchef des ICE 599, auf der Fahrt von

Leipzig nach Fulda, hatte die Beamten von Bundespolizeirevier der Domstadt

telefonisch über zwei mutmaßliche Taschendiebe informiert. Beide Männer, ein

24-Jähriger aus Schwetzingen (Baden-Württemberg; Rhein-Neckar-Kreis) und ein

21-Jähriger aus Heidelberg (Baden-Württemberg) sollen während der Fahrt mehrfach

versucht haben, Reisende zu bestehlen.

Festnahme im Bahnhof Fulda

Bei der Festnahme im Bahnhof Fulda stellten die Bundespolizisten zwei Laptops im

Gesamtwert von rund 2000 Euro sowie ein iPhone SE im Wert von 300 Euro bei den

Männern sicher.

Bundespolizei sucht nach weiteren Opfern

Bei den Fahrgästen, die durch die beiden mutmaßlichen Taschendiebe bestohlen

wurden, handelt es sich um eine 27-jährige Frau aus Stuttgart und um eine

38-Jährige aus Berlin-Neukölln.

Weitere Fahrgäste in diesem ICE, die ebenfalls noch Opfer eines Diebstahls

wurden, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Im vorliegenden Fall ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Hinweise sind

erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de. Gegen

die beiden Männer, zwei tunesische Asylbewerber, hat die Bundespolizei jeweils

ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (27.09.) in eine Kindertagesstätte in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell. In der Grezzbachstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.09.) und Dienstagmittag (27.09.) beide amtlichen Kennzeichen F-PP 2584 eines Audi A4. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hofbieber. In der Fuldaer Straße brach ein Unbekannter am Dienstagabend (27.09.), gegen 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter öffnete gewaltsam die Zugangstür und durchsuchte mehrere Räume. Als er von einer Bewohnerin gestört wurden, ergriff er ohne Diebesgut die Flucht und hinterließ circa 1.000 Euro Gesamtschaden. Die Zeugin beschreibt den Täter folgendermaßen: Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpulli. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hofbieber-Obernüst

Am Dienstagabend gegen 22:54 Uhr kam es auf der L 3174 in Höhe Obernüst zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hofbieber verlor beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter, geriet auf die Gegenfahrbahn und rutsche anschließend die dortige Böschung hinunter, wo er auf einer angrenzenden Wiese zum stehen kam.

Hierbei wurde der 32jährige Beifahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000EUR.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pkw-Fahrer

Kirtorf

Am Dienstag, 27.09.2022, um 15:55 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Führerin die B 62 aus Richtung Kirtorf kommend in Fahrtrichtung Lehrbach. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Schutzplanke auf, rutschte auf dieser ca. 30m entlang und stieß gegen einen sich anschließenden Grenzstein. Aufgrund des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und dabei am Unterboden beschädigt. Die Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw noch ca. 300m weiter, bis sie in einen Wirtschaftsweg zum Stehen kam. Auf der gesamten Strecke verlor sie eine größere Menge an Betriebsstoffen.

Im weiteren Verlauf befuhren ein 19-jähriger und ein 25-jähriger Pkw-Führer die Bundesstraße in gleicher Richtung. Aufgrund der mit Öl verschmierten Fahrbahn verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkw. Der 19-jährige Pkw-Führer konnte seinen Pkw wieder unter Kontrolle bringen und stellte diesen ebenfalls im Wirtschaftsweg ab.

Der 25-jährige Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn nach rechts ab, fuhr über die Bankette und kollidierte im Anschluss mit dem im Wirtschaftsweg stehenden Pkw des 19-jährigen. Der 25-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, sein Beifahrer leicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 29000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit einer Verletzten und erheblichem Sachschaden in Eiterfeld

Am Dienstag, dem 27.09. gegen 15.35 Uhr befuhr eine 47-jährige Geisaerin in Eiterfeld mit ihrem Skoda die Siedlungsstraße in Richtung Unteres Pfaffental. Im Kreuzungsbereich zur Gartenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen BMW, welcher die Vorfahrt (rechts vor links) missachtete. Der Fahrer des BMW setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 47-jährige wurde zu allem Unglück bei dem Unfall auch noch verletzt und begab sich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Hünfeld. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf mindesten 20000 Euro geschätzt. Die Polizei in Hünfeld such nun Zeugen des Unfalls. Ferner bittet die Polizei um Hinweise auf den flüchtigen BMW. Hierbei handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug der 5er-Reihe. Bei diesem dürfte die gesamte rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein. Außerdem wurde auch die vordere Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Kühlergrills und der Nebelscheinwerferhalterung verblieben an der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580.

Verkehrsunfallflucht in Michelsrombach vermutlich durch Fußgänger

Ein 64-jähriger Hünfelder parkte seinen Ford Kuga am Dienstag, dem 27.09.2022 um 11.50 Uhr in der Pfordtgasse in Michelsrombach. In der Nähe befindet sich ein Kindergarten und Spielplatz. Der Parkzeitraum betrug lediglich 10 Minuten. In diesem Zeitraum streifte vermutlich ein Fußgänger mit einem mitgeführten Gegenstand/Kinderwagen die rechte Fahrzeugseite des PKW, sodass oberflächliche Beschädigungen im Lack des Ford entstanden. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld unter 06652/96580.