Körle: Bagger bei Aushubarbeiten umgestürzt – 21-Jähriger Baggerführer verletzt

Arbeitsunfall bei Baggerarbeiten – Baggerführer verletzt – Hoher Sachschaden Unfallzeit: 26.09.2022, 14:47 Uhr Bereits am Montagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle an der Kreisstraße 158, zwischen Körle und Albshausen ein Arbeitsunfall, bei welchem ein 21-jähriger Baggerführer verletzt wurde. Der 21-jährige Leipziger führte mit einem Bagger Aushubarbeiten für Strommasten einer neuen Stromtrasse durch. Hierbei verfing sich die Baggerschaufel derartig, dass das der Bagger ins Straucheln/Wanken geriet und anschließend auf die Seite kippte. Durch den Sturz zog sich der 21-Jährige Brüche im rechten Arm zu, er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Kasseler Krankenhaus transportiert. An dem umgekippten Bagger entstand erheblicher Sachschaden, die Höhe des Schadens steht zurzeit nicht genau fest.

Fritzlar: Geldbörse im Lebensmittelmarkt gestohlen – Polizei warnt vor Trickdieben

Taschendieb stiehlt Geldbörse Tatzeit: 28.09.2022, 10:00 Uhr Heute Vormittag stahl eine unbekannte Täterin in einem Lebensmittelmarkt in der Gießener Straße einer 74-jährigen Fritzlarerin die Geldbörse aus der Handtasche. Die 74-Jährige befand sich an der Käsetheke, als eine unbekannte Person ganz nah hinter ihrem Rücken vorbeiging. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass es eine Frau gewesen ist. Kurz darauf schaute sie nach ihrer Umhängetasche und stellte fest, dass diese geöffnet war und die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld fehlte. Von der unbekannten Täterin liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß und hat mittelbraune kinnlange Haare. Bekleidet war sie mit einer beige/ braunen Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

So schützen Sie sich vor Taschendieben

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.