Worms

Diebstahl von 8 Bürocontainern

Worms (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 22.09.2022, auf Freitag, 23.09.2022, werden von bisher unbekannten Tätern zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr insgesamt acht Bürocontainer vom Festplatz in Worms entwendet. Diese waren dort für das Oktoberfest aufgestellt worden. Der Wert eines jeden Containers liegt zwischen 7.000 Euro und 8.000 Euro. In den Containern befanden sich zudem jeweils zwei Tische und vier Stühle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall zwischen Pritschenwagen und Traktor

Alzey (ots) – Am Dienstag 27.09.2022 kam es gegen 14:30 Uhr, auf der Straße zwischen Dittelsheim-Heßloch und Framersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pritschenwagen die K30 von Dittelsheim-Heßloch kommend, ihm kam ein Traktor mit einem 37-jährigen Fahrer entgegen.

Der Pritschenwagen geriet nach rechts auf den Grünstreifen, der 22-jährige Fahrer versuchte gegenzusteuern und streifte dabei den Anhänger des Traktors. Daraufhin fuhr dieser in den Seitenstreifen und dort gegen einen Baum. Der 22-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pritschenwagen nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.