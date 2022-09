Mainz

Kontrollen zur Verhinderung von Betäubungsmittelkriminalität

Mainz (ots) – Das Kommissariat K 3, zuständig für Betäubungsmittelkriminalität im Polizeipräsidium Mainz, führte am Dienstag 27.09.2022 zielgerichtete Kontrollen in einschlägig bekannten Bereichen der Mainzer Innenstadt zwischen Bleichenviertel und Goethestraße durch.

Insgesamt konnten 45 Personen kontrolliert werden. 23 Personen waren bereits polizeilich bekannt. In 5 Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Strafgesetzbuch eingeleitet.

In 4 Fällen konnten Personen angetroffen werden, die von Staatsanwaltschaften gesucht werden und z.B. einen Wohnsitzwechsel nicht angegeben hatten. Eine Person war zudem aus einer psychiatrischen Einrichtung abgängig und konnte dorthin zurückgebracht werden. Die Kontrollen werden fortgeführt.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Dienstag 27.09.2022 gegen 20:40 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Hitchinstraße einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich hierbei mehrere Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf die Stoffgruppe THC (Marihuana/Cannabis). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis mit falschem Kennzeichen

Undenheim (ots) – Am 27.09.2022, gegen 20:00 Uhr fiel einer Zivilstreife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Undenheim, “An der Römervilla” ein Rollerfahrer auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 14-jährige Fahrer aus Friesenheim keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt und ein falsches Kennzeichen auf den Roller montiert wurde.

Verkehrskontrollen

Guntersblum (ots) – Am 27.09.2022, in der Zeit zwischen 18-20 Uhr wurden in der Hauptstaße in Guntersblum Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Es wurden 17 Fahrzeuge und 24 Personen kontrolliert. Es konnten 2 Verstöße gegen die Gurtpflicht und eine widerrechtliche Benutzung von Nebelscheinwerfern festgestellt werden.

Weiterhin fiel um 19:15 Uhr ein 27-jähriger Rollerfahrer aus Gimbsheim auf, der die Kontrollstelle zunächst passierte. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde der Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer des Rollers äußerte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehe.

Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass dem Fahrer, aufgrund eines gleich gelagerten Deliktes, bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass das Kennzeichen des geführten Rollers wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben ist.