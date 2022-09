15-Jährige betatscht

Groß-Gerau (ots) – Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein noch unbekannter Mann am Dienstagabend 27.09.2022 eine 15-Jährige sexuell belästigte. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Bereich eines Parkhauses in der Henry-Dunant-Straße. Dort trat ein circa 1,80 Meter großer, kräftiger Mann gegen 19.20 Uhr an die junge Frau heran.

Der Fremde hielt die 15-Jährige fest und berührte sie unsittlich am Gesäß. Sie konnte sich losreißen und flüchten.

Täterbeschreibung:

männlich, weißer Vollbart, ca. 40-45 Jahre alt. Seine kurzen weißen Haare wirkten ungepflegt und standen nach oben ab. Er trug eine dicke rote Jacke, eine türkisfarbene Hose sowie schwarze Nike-Schuhe.

Die Polizei leitete ein Verfahren ein und sucht Augenzeugen des Vorfalls. Diese oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo in Rüsselsheim zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag 26.09.2022 ca. 18:00 Uhr und Dienstag 27.09.2022 ca. 17:15 Uhr, wurde in der Schafstraße/Höhe Hausnummer 11, ein grauer VW beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden am linken Kotflügel in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter 06258/9343-0 entgegen.

Sattelzugmaschine gestohlen (GG-WL 277)

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Eine auf einem Firmengelände “Am Kupferwerk” abgestellte Sattelzugmaschine der Marke Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen GG-WL 277 geriet in der Nacht zum Dienstag (27.09.) gegen 01 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den Brummi auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Zugmaschine geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Pfarrhaus mit Farbe beschmiert

Wald-Michelbach (ots) – In der Zeit von Montagnachmittag (26.09.) bis Dienstagmorgen (27.09.) haben bislang noch unbekannte Täter das Pfarrhaus im Ortsteil Aschbach mit Farbe beschmiert. Gegen 07.30 Uhr am Dienstag fiel Zeugen die Graffiti, die mit schwarzer und roter Farbe an eine Seitenwand und eine Säule gesprüht wurden, auf dem Anwesen in der Straße “Im Wiesental” auf.

Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis 14.30 Uhr am Vortag zurück. Mehrere Hundert Euro dürfte die Höhe des entstandenen Sachschadens betragen.

Das Kommissariat 41 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen auf oder in der Nähe des Geländes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Darmstadt

Polizei findet Diebesgut

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Unbekannte Kriminelle brachen in der Nacht zum Dienstag (27.9.) das Vorhängeschloss eines Anhängers auf einer Baustelle in der Eckhardwiesenstraße auf und durchsuchten ihn anschließend. Hierbei fanden sie nach bisherigem Kenntnisstand eine Kettensäge und zwei Trennschleifer, welche sie in einem nahegelegenen Gebüsch zum Abtransport bereitlegten.

Die aufmerksamen Polizisten fanden die versteckten Gegenstände bei der Aufnahme des Sachverhalts auf und verhinderten dadurch die Vollendung des Diebstahls. Nach bisherigen Erkenntnissen betrug der Wert der Werkzeuge circa 3.000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruch in ein Bürogebäude

Darmstadt (ots) – Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (28.9.) Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Kirschenallee, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räume und öffneten gewaltsam eine weitere Tür im Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Ob die Kriminellen noch mehr erbeuten konnten, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Einbrecher verursachten nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Frisch verurteilt und erneut erwischt

Weiterstadt (ots) – Einen 31-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des am Dienstagnachmittag 27.09.2022 auf der A 5 bei Weiterstadt. Vermutlich um sich der Kontrolle zu entziehen, hielt der Wagenlenker zunächst kurz vor der Ausfahrt zur Rastanlage Gräfenhausen mitten auf der Autobahn an. Nur durch viel Glück kam es auf der Strecke anschließend zu keinem Auffahrunfall.

Dass der 31-Jährige den Beamten im Rahmen der Kontrolle unrichtige Personalien angab, durchschauten die Ordnungshüter rasch. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann den Polizisten ebenfalls nicht nachweisen. Vielmehr stellte sich heraus, dass er am Vortag wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis von einem Gericht zu 4.000 Euro Geldstrafe sowie 8 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde.

Der 31-Jährige wird sich nun erneut in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Polizei fahndet nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am frühen Donnerstagabend (22.9) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr einen blauen Seat Alhambra, welcher in der Straße “Am Birkehe” kurz vor der Einmündung zur Darmstädter Straße geparkt war. Anschließend fuhr der Fahrer unerkannt davon. Der am Seat entstandene Schaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher werden von der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen