Bad Dürkheim: Resümee zweites Wochenende 606. Wurstmarkt – Polizei zieht Bilanz

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.09.2022 startete der Nachmarkt des 606. Bad Dürkheimer Wurstmarkts. Die Polizei registrierte von 16.09.2022 bis 18.09.2022, 6 Körperverletzungsdelikte, 2 Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte 1 Taschendiebstahl, 1 Beleidigung, 3 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 1 Verstoß gegen das Waffengesetz.

Die Polizei schritt bei anbahnenden Streitigkeit mehrfach frühzeitig ein, wodurch weitere Auseinandersetzungen teilweise verhindert werden konnten. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte 4 Platzverweise und nahmen 1 Person in Gewahrsam.

Insgesamt zieht die Polizei Bad Dürkheim auch für das zweite Wochenende eine positive Bilanz und wünscht allen Besuchern einen ruhigen letzten Wurstmarkttag mit dem schönen Abschlussfeuerwerk.

