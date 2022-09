Neustadt: Kommende Lesungen von TeXtur in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Zum Literatennetzwerk TeXtur haben sich seit 2017 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Neustadt an der Weinstraße und der Region zusammengeschlossen. Ihre Bücher mit Prosa, Drehbuch, Lyrik, Essay sind über die örtlichen Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Doch was ist der Auslöser für diese Vielfalt? Es sind vor allem Bücher, die die Mitglieder von TeXtur zum Schreiben anregten und ihre Liebe zur Literatur prägten. Davon handeln die beiden kommenden Veranstaltungen in der Stadtbücherei.

Bei der ersten Lesung am 14. Oktober 2022 ab 19 Uhr in der Neustadter Stadtbücherei geht es vor allem um solche Bücher, die schon in jungen Jahren die Schreiblust geweckt haben. Die Autorinnen Katrin Sommer, Mayra Scheffel und Christiane Hartmann wurden animiert durch Horst Wolfram Geißlers Das Wunschhütlein, Maurice Sendaks Higgelty Piggelty Pop – es muß im Leben mehr als alles geben und Marie Luise Kaschnitzs Das Haus der Kindheit. Die Autoren Michael Saenger und Wolfgang Allinger berichten über den Einfluss von Karl May und Åke Holmbergs Privatdedektiv Teffan Tiegelmann. Die jeweils circa zehnminütigen Präsentationen machen die Freude am Lesen und Schreiben nachvollziehbar.

Die zweite Lesung findet am 4. November 2022 statt, ebenfalls um 19 Uhr. Anne Eicken stellt die Kinder der Nacht von Jean Cocteau vor, Usch Kiausch Uwe Johnsons Jahrestage und Die Jahre von Annie Ernaux, Oliver Steinke den Dichter William Butler Yeats. Dieter Kreiner trägt die Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma vor, ein ganz besonderer Genuss. Eingeleitet oder begleitet werden die Lesungen durch thematisch passende Musik.

Bei beiden Lesungen öffnet sich der Vorhang für die Vielfalt der Literatur, die von der Sammlung der Stadtbücherei noch weit übertroffen wird.

Termine:

14.10.2022 und 04.11.2022, Beginn 19 Uhr

Ort:

Stadtbücherei Neustadt (Marstall 1, Innenstadt).

Eintritt:

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende für den Neustadter Sozialfond ARTE CASIMIR gebeten, der Kinder und Jugendliche in sozialen Bedarfsfällen zügig und unbürokratisch unterstützt.

Weitere Infos/ Kontakt:

Wolfgang Allinger, Tel. 0175 3888 108, redaktion@wortschau.com

Für die Veranstaltungen gelten die aktuellen Bestimmungen zur Corona-Prävention. (Impf- oder Genesungsnachweis oder aktueller Impftest sowie Maskenpflicht.)