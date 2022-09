Lambrecht: Turmfest gefeiert

Lambrecht – Am Sonntag, 18.09.2022, feierte die Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg ein Turmfest anlässlich 100 Jahre Lambrechter Glockenstube und dem 70. Geburtstag der Kirchenglocken.

Der Festtag begann mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Martin Groß gestaltet wurde. Dekan Andreas Rummel vom Dekanat Neustadt an der Weinstraße hielt die Predigt. Die Teamer wurden vorgestellt und eingesegnet.

Die musikalische Umrahmung lag beim Gesangverein 1846 e.V. Lambrecht, dem Handglockenchor Karlsruhe und Simone Weber an der Geib-Orgel.

Die prot. Kirche Lambrecht, ehemalige Klosterkirche (Foto: Holger Knecht)

In der Vorkirche wurde eine Fotoausstellung mit historischen Fotos und Zeitungsausschnitten gezeigt. Für Kinder wurden Spiele und Basteln angeboten. Ein Holzmodell des Kirchturms wurde ausgestellt.

Für eine begrenzte Anzahl an Menschen wurde eine Turmführung angeboten. Hier waren die fünf Kirchenglocken zu sehen, die in verschiedenen Tönen (H – A – G – E – C) gestimmt sind und die je nach Anlass erklingen.

An Speisen und Getränken wurden Wildbratwürste, Saumagen-Brötchen, Crêpes, Kaffee und Kuchen und frisch gezapftes Bier angeboten. Sitzgelegenheiten an der Kirche sowie im Gemeindehaus luden zum Verweilen ein.