Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Heßheim (ots) – Am Freitagabend 26.08.2022 gegen 22 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Heuchelheimer Straße in Heßheim gemeldet. Ein Motorradfahrer habe zunächst die Kontrolle über sein Krad verloren, sei dann über eine Verkehrsinsel gefahren und wäre dann mit einem Schild kollidiert. Von dort wollte er wollte dann fußläufig flüchten. Ihm konnte zunächst durch einen Anwohner und Zeugen der Schlüssel abgenommen, der Fahrer flüchtete jedoch dann samt seinem Kennzeichen von der Unfallörtlichkeit.

Der Fahrer wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

15-17 Jahre alt, männlich, etwa 1,60 m groß, stämmige Statur, dunkelblondes, kurzes Haar, bekleidet mit Jeans und einem grünen Pullover, führte einen braun schwarzen Rucksack.

Das Motorrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sowohl die Fahrgestellnummer des Motorrades, als auch der zurückgelassene Motorradhelm bieten entsprechende Ansätze zur Ermittlung des flüchtigen Fahrers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Hund schlägt möglichen Einbrecher in die Flucht

Waldsee (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 02:20 Uhr wurde eine 35-jährige Bewohnerin in der Schlichtstraße durch ihren Hund geweckt, welcher im Wohnzimmer knurrte. Bei der Nachschau fiel der Frau eine Person auf, welche gerade versuchte, ihren Rollladen nach oben zu schieben. Als die Frau ihren Hund daraufhin über die Haustür frei ließ, konnte dieser die Person in die Flucht schlagen.

Die Polizei konnte trotz eingeleiteter Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am späten Freitag 26.08.22 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Dannstadt-Schauernheim den Feldweg im Bereich der Autobahnauffahrt zur A65 zwischen Dannstadt und dem Ortsteil Schauernheim. Vermutlich auf Grund von Alkoholeinfluss kam der Fahrer hierbei vom Feldweg ab und fuhr mit seinem Auto die Böschung hinunter, wo seine Fahrt durch die dortige Leitplanke gestoppt wurde.

Hierbei wurden sowohl PKW, als auch Leitplanke beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde informiert. Da das Fahrzeug nach dem Unfall leicht qualmte, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte einen Brand jedoch ausschließen.

Jugendlicher flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei

Altrip (ots) – Am Samstag 27.08.22 gegen 15:00 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt ein E-Scooter im Gegenverkehr auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Beamten den jungen Fahrer daraufhin kontrollieren wollten, versuchte sich dieser der Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit dem Roller in das nahegelegene Campinggebiet flüchtete. Die Beamten konnten den 15-jährigen Jugendlichen jedoch dort ermitteln und antreffen.

Auch der Roller wurde aufgefunden. Da der Jugendliche keinerlei Unterlagen zu dem E-Scooter und dessen Fahrleistungen vorweisen konnte, wurde das Fahrzeug vorsorglich sichergestellt und wird nun auf seine Zulässigkeit zum öffentlichen Straßenverkehr hin untersucht. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren eines E-Scooters im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültige Haftpflichtversicherung eine Straftat darstellt.