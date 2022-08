Festbesucher verwechselt Polizeifahrzeug mit Toilette

Saulheim (ots) – Im Verlauf der Veranstaltung Saulheimer Kerb wählte ein Besucher in der Nacht von Samstag auf Sonntag 28.08.2022 einen gänzlich falschen Platz, um sich durch Wasserlassen zu erleichtern. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment urinierte dieser gegen einen abgestellten Streifenwagen der Polizeikräfte, welche zu diesem Zeitpunkt an anderer Stelle zu Fuß auf dem Festgelände eingesetzt waren.

Eine Streife des ebenfalls auf der Veranstaltung im Dienst befindlichen Ordnungsamtes bemerkte den jungen Mann bei seinem Geschäft, stellte dessen Personalien fest und leitete gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Einsatzfahrzeug konnte durch einfaches Abspülen mit klarem Wasser gereinigt werden.

Vorgetäuschte Panne

Alzey (ots) – Am 26.08.2022 hielt ein Autofahrer im Bereich der Landstraße 409 nahe Alzey am Fahrbandrand an, nachdem er dort ein Fahrzeug mit einer vermeintlichen Panne erkannte. Im Gespräch mit dem angeblichen in hilfloser Lage befindlichen fremden Autofahrer äußerte dieser, dass ihm der Kraftstoff ausgegangen sei. Nun wollte er seine wertvolle goldene Uhr gegen Bargeld eintauschen, um so neuen Kraftstoff kaufen zu können.

Der anfänglich hilfsbereite Autofahrer lehnte dieses Tauschangebot ab, da er einen Betrugsversuch seitens des fremden Autofahrers vermutete. Trotz zeitnahem Erscheinen einer Polizeistreife konnte das angebliche Pannenfahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Das bestätigte den Verdacht, dass die Panne letztlich nur vorgetäuscht war, um an das Bargeld hilfsbereiter Bürger zu gelangen.

Die oben geschilderte Situation wird regelmäßig durch Betrüger vorgetäuscht, um ahnungslose jedoch hilfsbereite Bürger nach Geld zu fragen. Letztlich stellen sich die vormals als wertvoll angepriesenen Tauschgegenstände als komplett wertlos heraus. Die Polizei rät in diesen Fällen daher, oben geschilderte Tauschangebote abzulehnen und die zuständige Polizeidienststelle zu informieren.

Verkehrsunfall zwischen Lastkraftwagen und Auto

Saulheim (ots) – Am Freitag 26.08.2022 gegen 21:00 Uhr befuhr ein Lastkraftwagen mit Anhänger die Landstraße 401 aus Saulheim nach Nieder-Olm. Dabei geriet das Gespann kurzfristig vom Asphalt nach rechts in den unbefestigten Grünstreifen neben der Fahrbahn woraufhin der Anhänger ins Schleudern geriet und letztlich umkippte.

Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Frontalzusammenstoß zwar vermeiden, wurde jedoch gegen die Schutzplanke neben der Fahrbahn gedrückt. Da der Anhänger nach dem Unfall quer auf der Fahrbahn liegenblieb, musste die Straße für die Zeit der Unfallaufnahme und Abschleppung des Anhängers etwa 2 Stunden lang voll gesperrt werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Vandalismus an Kirchenruine

Gau-Odernheim (ots) – Am Freitag 26.08.2022 stellte ein Mitarbeiter der Ortsgemeinde Gau-Odernheim fest, dass auf dem Freigelände der Kirchenruine nahe der Petersberger Straße, dort befindliche Schilder, Tafeln und Steinmauern durch Unbekannte mit Farbe besprüht wurden. Zum Teil wurden auch verfassungsfeindliche Texte und Symbole aufgesprüht.

Die Tat dürfte maximal bis zu einer Woche zurückliegen. Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der oben geschilderten Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Worms (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 27.08.2022 befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer gegen 02:50 Uhr die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Mainz. Kurz nach der Anschlussstelle Gimbsheim verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitig verlaufenden Leitplanke.

Hierdurch geriet der Pkw ins Schleudern, fuhr über die Gegenfahrbahn und stieß mit der linksseitig verlaufenden Leitplanke zusammen, wo er zum Stillstand kam. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Totalschaden am Fahrzeug sowie Beschädigungen an den jeweiligen Leitplanken. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sicher gestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241-8520 zu melden.