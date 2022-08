Stein ins Gesicht geschlagen

Essingen (ots) – Am Freitag 26.08.2022 gegen 23.45 Uhr, kam es auf dem Weinfest im Bereich der Schulstraße, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 26-Jährigen. Laut Angaben von Zeugen, waren im Vorfeld der körperlichen Auseinandersetzung schon zwei Jugendliche aufgefallen. Die Beiden verhielten sich aggressiv gegenüber dem Sicherheitspersonal sowie auch weiteren Besuchern des Weinfestes.

Im Bereich einer Bühne in der Schulstraße soll einer der Jugendlichen schließlich dem 26-jährigen Geschädigten grundlos mit einem Stein in das Gesicht geschlagen haben, welcher hierdurch leichte Verletzungen davontrug und zur Behandlung in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

Versuchter Diebstahl in Kirche

Edenkoben (ots) – Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 20.08. bis 27.08.22 versucht zwei Opferbehältnisse der katholischen Kirchengemeinde Edenkoben in der St. Ludwig Kirche aufzubrechen. Es entstand hierbei lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 EUR an den Behältnissen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Autofahrer mit Alkohol unterwegs

Burrweiler (ots) – In der Nacht auf Sonntag 28.08.2022 wurde ein Autofahrer in der Nähe von Burrweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille, weshalb der Fahrer die Streife zur Dienststelle begleiten musste. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500EUR und einem Monat Fahrverbot.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.08.2022 zwischen 11-16:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapeller Straße, ein grauer SUV der Marke Mercedes auf der rechten Fahrzeugseite, im Bereich des Seitenschwellers beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen die Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzaber@polizei.rlp.de entgegen.