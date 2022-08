18-Jährige legte Feuer – Festnahme

Walldorf/Sandhausen (ots) – Dank mehrerer aufmerksamer Jogger wurde am Mittwoch 24.08.2022 ein größerer Brand in einem Waldstück des Hochholzer Waldes auf der Gemarkung Walldorf verhindert, wobei in der Folge eine 18-jährige Frau festgenommen wurde. Sie steht nunmehr im dringenden Verdacht, in dem besagen Waldstück vorsätzlich Feuer gelegt zu haben.

Die Jogger hatten zunächst gegen 8.45 Uhr das Feuer bemerkt und nach ersten Löschversuchen die Feuerwehr verständigt. Als diese kurz darauf mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort erschien, stellten sie eine junge Frau fest, die an derselben Stelle zündelte, an der die Jogger kurz zuvor den Brand entdeckt hatten. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der ersten Streife festgehalten. Das Feuer, das sich nach derzeitigen Erkenntnissen auszubreiten drohte, wurde schnell gelöscht. Der Schaden ist gering.

Die 18-Jährige, die offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, wurde ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch gebracht.

Die Ermittlungen der Walldorfer Polizei sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern insbesondere zu der Frage an, ob ein Tatzusammenhang zu zwei Brandkomplexen in der jüngsten Vergangenheit in Sandhausen besteht.

Fußgänger rettet sich an Zebrastreifen durch Sprung auf Gehweg

Eppelheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 11:10 Uhr gefährdete eine derzeit noch unbekannte Autofahrerin einen 63-jährigen Fußgänger im Konrad-Adenauer-Ring, als der Passant einen Zebrastreifen überqueren wollte. Der 63-Jährige bemerkte das herannahende Auto mit unverminderter Geschwindigkeit auf sich zu fahren und musste sich durch einen Sprung zurück auf den Gehweg retten. Ohne zu stoppen fuhr die Unbekannte in Richtung Friedhof davon.

Sie wird wie folgt beschrieben:

40-50 Jahre alt, braun/rötliche schulterlange Haare und trug eine Brille.

Der Polizeiposten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Autofahrerin geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/766377 zu melden.

Unbekannter nackter Mann befriedigt sich vor 2 Mädchen

Dossenheim (ots) – Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gegen einen bislang noch unbekannten Mann Ermittlungen eingeleitet, da dieser am Neckarufer des Schwabenheimer Hofs sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren waren im dortigen Neckar baden, als sie den Unbekannten in einiger Entfernung ohne Kleidung feststellen konnten. Daraufhin begann dieser sich selbst zu befriedigen.

Als der Verdächtigte bemerkte, dass eine der Jugendlichen telefonisch die Polizei informierte, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief jedoch erfolglos.

Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, hat einen Bauchansatz, kurze dunkle Haare und trug bei der Flucht eine blaue kurze Hose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Farbschmierereien durch “Schmierfink” an zehn Hausfassaden

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Mittwoch, tagsüber zwischen 8 und 13 Uhr, beschädigten entlang der Hauptstraße, zwischen den Anwesen 39 und 57 bislang unbekannte Täter die Hausfassaden von insgesamt zehn Anwesen mit wirren Strichen und Punkten in pinker Farbe. Vermutlich aus einer Spraydose verteilt.

Wahllos hatte sich die bislang unbekannten Täter die Fassaden ausgesucht und sorgten für Ärger bei den Anwohnern und verursachten auch einen immensen Sachschaden. Die Gründe für den nicht nachvollziehbaren “Spieltrieb” sind bisher nicht bekannt. Erste Versuche der Anwohner, die Schmierereien zu entfernen, scheiterten. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt und erhofft sich, dass die Täter, die tagsüber unterwegs waren, gesehen wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

“Sicher in Sinsheim” – 3 Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Sinsheim (ots) – Eine gute Spürnase bewiesen Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal, die im Rahmen des Konzepts “Sicher in Sinsheim” am Donnerstag vom späten Vormittag an bis in die späten Abendstunden das Polizeirevier Sinsheim unterstützten.

Im Rahmen dieses Unterstützungseinsatzes wurden ab 17 Uhr in Sinsheim und den angrenzenden Ortsteilen Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt.

Sieben Fahrzeuge wurden dabei bis gegen 19.30 Uhr angehalten, wobei zwischen 18.45-19.30 Uhr, innerhalb von nur 45 Minuten, in der Karl-Wilhelmi-Straße, in der Muthstraße und in der Breite Straße 3 Autofahrer im Alter von 22, 25 und 33 Jahren erwischt wurden, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Bei zwei von ihnen wurde Cannabis-, beim dritten Kokaineinfluss festgestellt.

Bei allen drei Autofahrern, die aus Sinsheim stammen, wurden Blutentnahmen durchgeführt, um den Grad der Drogenbeeinflussung zu ermitteln. Anschließend konnten alle das Revier wieder verlassen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Diebstahl eines E-Bikes

Weinheim (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 gegen 20 Uhr entwendeten 2 junge Männer vor einem Lebensmittelladen in der Bergstraße ein hochpreisiges E-Bike. Die beiden Täter wurden zunächst von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich mit einem Bike “unter dem Arm” in Richtung Stadtmitte davonmachten.

Wenige Minuten nach dem Diebstahl meldete sich der Schwiegersohn des Geschädigten bei der Polizei und gab an, dass er soeben die beiden Männer mit dem Bike seines Schwiegervaters in der Johannisstraße nach kurzer “eigenen Fahndung” antreffen konnte. Kurzerhand nahm er ihnen wieder das Gefährt ab und wollte das Eintreffen der Polizei abwarten.

Das wollten aber die beiden jungen Männer nicht und flüchteten zu Fuß. Das Bike ließen sie zurück.

Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Weinheim aufgrund der guten Beschreibung einen der beiden Täter, einen 20-Jährigen, noch an der Einmündung Bergstraße und Nördliche Hauptstraße, festnehmen. Gegenüber der Polizei räumte er später ein, gemeinsam mit dem zweiten Täter das Bike entwendet zu haben.

Neuigkeiten brachten die Fahndungsnotierungen der Polizei für den jungen Mann. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen Eigentumsdelikte und so “durfte” er bei der Polizei bleiben. Später wurde er den Justizbehörden übergeben. Der neuerliche Fall wird sich nun sicherlich auf die bestehende Haftdauer auswirken.

Erste Ermittlunganstätze des Streifendienstes in der Nacht und die später Ermittlungen des Jugendsachbearbeiters beim Polizeirevier bestätigten sich und führten am heutigen Nachmittag zum Fahndungserfolg. So konnte auch der zweite zunächst flüchtige 22-jährige Täter schnell ermittelt und dingfest gemacht werden. Auch er räumte in seiner Vernehmung den Diebstahl ein.

Aggressiver und rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Sandhausen (ots) – Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten, männlichen Hyundai-Fahrer, welcher am späten Mittwochabend auf der K9711 bei Bruchhausen in rücksichtsloser Art und Weise ein Fahrzeug überholte und im Zuge dessen einen Unfall verursachte.

Gegen 21 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher auf der Kreisstraße zwischen Bruchhausen und Neurott, wo er, in Höhe der Bruchhauser Kreuzung, zunächst einem voraus fahrenden Porsche dicht auffuhr, ehe er diesen im Bereich der nachfolgenden Brücke mit hoher Geschwindigkeit und geringem Sicherheitsabstand überholte.

Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem 17-jährigen Porsche-Fahrer, welcher eine Berührung mit der parallel verlaufenden Leitplanke vermeiden konnte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit gleichbleibender, hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Hyundai verlief negativ; das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges ist der Polizei bekannt. Der an dem Porsche des 17-Jährigen entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden; der Fahrer trug bei dem Unfall glücklicherweise keine Verletzungen von sich.

Die zuständige Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrmanöver eines schwarzen Hyundai-SUV mit Mannheimer Zulassung gefährdet wurden sowie Zeugen, welche auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise auch zur Fahrweise des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621 / 4111 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Frontalzusammenstoß auf der L598

Sandhausen (ots) – Am Mittwoch 24.08.2022 kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landstraße 598, bei welchem die beiden Fahrzeugführerinnen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr, gegen 12:30 Uhr, eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Landstraße von Walldorf kommend in Richtung Sandhausen. In Höhe der Sandhäuser Hauptstraße ordnete sich die 60-Jährige mit ihrem Auto zum Linksabbiegen ein, wobei sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden, ebenfalls 60-jährigen, Dacia-Fahrerin missachtete.

In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich und mussten, nach Auslösen der Airbags, im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leichtverletzt und konnten noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen war zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, sodass es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen kam.