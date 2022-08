Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Wohnheim

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am vergangenen Dienstagmittag gegen Mittag betraten vermutlich zwei Täter ein Wohnheim in der Poststraße, um bei den Bewohnern Beute zu erlagen. Einer der beiden Täter gelangte unter dem Vorwand, die sanitären Armaturen überprüfen zu wollen, in die Wohnung einer 79-jährigen Frau. Im Badezimmer verlangte er von der Frau “den Duschkopf” zu halten, um zu schauen, ob sich die “Wasserfarbe verändert”, während er in anderen Räumen, Wasserhähne öffnete.

Kurz danach kam er wieder zurück und sagte, dass alles in Ordnung ist. Nachdem der Täter die Wohnung verlassen hatte, stellte das Opfer fest, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlte.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob der zweite Mann ebenfalls in der Wohnung war. Es ist nicht auszuschließen, dass er auf gleiche Art und Weise in anderen Wohnungen auf Diebestour gegangen war.

Die geschädigte Frau beschreibt den Täter wie folgt:

circa 170 cm groß mit fülligem Bauch. Der Mann war mit einer blauen Arbeitshose bekleidet und trug eine dunkle Basecap. Er sprach akzentfrei Deutsch und hat auffallend schnell gesprochen. Im Gesicht trug er eine OP-Maske.

Auf Aufzeichnungen der Überwachungskamera, die der Polizei zur Auswertung vorliegen, sind zwei Männern erkennbar, wie sie gemeinsam das Wohnheim betreten. Die Polizei erhofft sich, dass das polizeiliche Gesichtserkennungsverfahren und Zeugenhinweise zu den beiden Tätern führen wird. Die beiden Männer sind auf den Aufnahmen sehr gut zu erkennen.

Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefonnummer 06221 99 1700, in Verbindung zu setzen.

Duo nach Ladendiebstahl festgenommen

Heidelberg (ots) – Nach einem gemeinsam begangenen Ladendiebstahl konnten am Mittwoch 24.08.2022 ein 23-Jähriger sowie ein 30-Jähriger durch einen Kaufhausdetektiv festgenommen werden. Kurz nach 18 Uhr wurden die beiden Männer durch den Ladendetektiv eines Kaufhauses am Bismarckplatz dabei beobachtet werden, wie sie zunächst eine Sporttasche aus der Auslage nahmen.

Danachfüllten die beiden Verdächtigen die Tasche in der Parfümabteilung mit mehreren, hochwertige Herrendüften im Gesamtwert von über 600 Euro. Anschließend verließen die beiden Männer fluchtartig das Kaufhaus in Richtung Hauptstraße/St. Annagasse, wo ein weiterer Ladendetektiv zunächst einen der beiden Diebe dingfest machte.

Der zunächst weiter in Richtung der Plöck flüchtende, 30-jährige weitere Ladendieb konnte einige Zeit später durch einen Ladendetektiv auf der Straße wiedererkannt und ebenso widerstandslos festgenommen werden. Das entwendete Diebesgut konnte hierbei im weiteren Verlauf durch die Polizei sichergestellt werden.

Neben einem Hausverbot im Kaufhaus wird sich das diebische Duo wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen, die Ermittlungen hierzu dauern an.

65-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Mittwoch 24.08.2022 gegen 17 Uhr hielt der Fahrer eines Pkw Renault Clio in der Uferstraße gegenüber des Heidelberg Ruderclubs an, um seinen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Der 17-jährige Beifahrer öffnete die Fahrzeugtür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr auf dem Fuß- und Radweg zu achten.

Ein von hinten ankommender 65-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen die plötzlich geöffnete Beifahrertür und stürzte zu Boden. Zwar blieb sein Bike nahezu unbeschädigt, aber der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich erheblich. Lebensgefahr besteht nicht.

Aufgrund seiner Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Fachklinik und wurde dort stationär aufgenommen.

Unbekannter Autofahrer bremst mehrfach 54-jährige Opel-Fahrerin aus

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr bremste ein bislang unbekannter VW-Fahrer auf der B3 mehrfach eine 54-jährige Opel-Fahrerin aus, sodass diese eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Die 54-Jährige war auf der B3 unterwegs, als sie auf Höhe der Auffahrt der B535 von dem Unbekannten geschnitten worden sein soll.

Um den Mann auf dessen Fehlverhalten aufmerksam zu machen, betätigte sie mehrfach die Lichthupe, wonach der VW-Fahrer stark abbremste. Hierdurch wurde die Opel-Fahrerin genötigt, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen der Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer des VWs geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Sterne an Krone der Kornmarkt-Madonna entwendet

Heidelberg (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere alkoholisierte Personen, welche auf eine Statue am Kornmarkt kletterten. Die Männer lösten metallische Gegenstände ab und steckten diese ein. Die informierte Polizei konnte wenig später feststellen, dass an der Krone der “Kornmarkt-Madonna” mehrere Sterne entfernt und entwendet wurden.

Im Rahmen der Fahndung wurden die Polizistinnen und Polizisten schließlich auf eine 5-köpfige Personengruppe aufmerksam, welche auf die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Durchsuchung konnten in den Taschen der Verdächtigen die gestohlenen Sterne aufgefunden werden. Die Männer im Alter zwischen 22-24 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.