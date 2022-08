Millionenschaden beim Brand im Ettlinger Industriegebiet West

Ettlingen (ots)

Beim Brand eines Gewerbegebäudes im Ettlinger Industriegebiet West ist heute ein großen Schaden am Gebäude und an gelagerten Baustoffen entstanden. Mehrere Feuerwehren sind seit Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt hat sich bei dem Großfeuer niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen wurde am Donnerstagvormittag kurz nach 9 Uhr zu einem Brand im Industriegebiet West alarmiert. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuerwehr wurde der Brand eines Papiercontainer an der Gebäudewand zu einem Industriegebäude gemeldet. „Als wir an dem Objekt eintrafen, standen entlang des ganzen Gebäudes dort gelagerte Dämmmaterialien im Brand“, berichtet der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeuges. Die Feuerwehr hat sofort mit der Brandbekämpfung begonnen und weitere Löschfahrzeuge nachgefordert. „Wir konnten den Brand in der Erstphase nur von außen und mit dem Wenderohr der Drehleiter löschen“, berichtet der Ettlinger Feuerwehrkommandant Martin Knaus. Unter seiner Einsatzleitung kamen in der Erstphase insgesamt 105 Feuerwehrangehörige mit 25 Fahrzeugen zum Einsatz.

Zur Unterstützung der Ettlinger Feuerwehr kamen Fahrzeuge und Feuerwehrangehörige aus Malsch, Waldbronn, Rheinstetten und der Stadt Karlsruhe zum Einsatz. „Die Feuerwehr Karlsruhe hat uns angeboten, dass die 16 Einsatzkräfte des Ausbildungszuges mit zwei Löschfahrzeugen zur Unterstützung eingesetzt werden können“, erläutert Knaus zur Unterstützung durch die Berufsfeuerwehr der Nachbarstadt. „Da sich das Feuer über Türen und Fenster sehr rasch auch ins Innere des Gebäudes ausgebreitet hat, mussten mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden“, teilt Knaus zu den aufwändigen Löscharbeiten mit. Hier waren Parketthölzer gelagert. Das Gebäude wird als Lager für den gewerblichen Baustoffhandel genutzt. Der Geschäftsführer der Betreiberfirma schätze den Gesamtschaden am Gebäude auf eine Million und den Schaden an den gelagerten Baustoffen auf mehrere Hunderttausend Euro.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Rundfunk und über die Warnapp NINA informiert und gebeten Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen. Der Wind verbreitete den Rauch über das Industriegebiet West hinweg bis nach Rheinstetten.

Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Dirk Preininger vom DRK mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und der Bereitschaft Ettlingen mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Vom Polizeirevier Ettlingen sperrten 20 Beamtinnen und Beamte die Einsatzstelle ab. Zur Brandursache konnten von der Polizei noch keine Erkenntnisse ermittelt werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie das Feuer entstanden ist. Der Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold war ebenso wie Kreisbrandmeister Jürgen Bordt persönlich an der Einsatzstelle. „Wegen der Belastungen durch die Hitze und das Tragen der Atemschutzgeräte mussten wir unseren Einsatzkräften immer wieder Ruhephasen gönnen oder diese austauschen und ergänzen“, berichtet Einsatzleiter Knaus zu den langwierigen Nachlöscharbeiten in dem Gebäude und an den gelagerten Dämmstoffen. Hierzu wurde eine größere Zahl von weiteren Feuerwehrangehörige aus Ettlingen, der Nachbarorte und insbesondere auch aus der Stadt Karlsruhe alarmiert. „Wir haben größere Geräte wie Bagger und Radlader eingesetzt, um brennende Trennwände zu demontieren und das Brandgut mit Containers abfahren zu können“, berichtet Knaus über die aufwändigen Arbeiten für die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr wird noch weitere Stunden im Einsatz sein.

Verbale Auseinandersetzung im Zug endet in Körperverletzung

Mannheim (ots) – Mittwochabend (24. August) ist es im ICE 70 (Laufweg Karlsruhe

Mannheim) zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Reisender gekommen. Im

weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten ins Gesicht.

Gegen 17:15 Uhr gerieten der 51-jährige italienische Staatsbürger und der

57-jährige Geschädigte aufgrund von Unstimmigkeiten bei der

Sitzplatzreservierung in eine verbale Auseinandersetzung.

In deren Verlauf erfasste der Tatverdächtige den Geschädigten mit der Hand im

Nacken und schlug dem Mann anschließend mit der Faust in das Gesicht. Der

57-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Auf eine medizinische Behandlung

verzichtete der Mann. Nach dem Angriff ließ der 51-Jährige von dem Geschädigten

ab.

Beim Halt am Hauptbahnhof Mannheim stellten die Beamten der Bundespolizei neben

den Kontrahenten auch drei weitere Zeugen der Auseinandersetzung fest.

Den 51-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Glasscheibe in Bretten-Rechberg beschädigt – Zeugen gesucht

Bretten (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Haltepunkt

Bretten-Rechberg die Glasscheibe eines Wetterschutzhauses. Der Schaden beläuft

sich auf 120 Euro. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben.

Mittwochmorgen (24. August) informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

die Bundespolizei über die Sachbeschädigung an einem Wetterschutzhaus am

besagten Haltepunkt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Glasscheibe des Wetterhäuschens am

Bahnsteig 1 zersplittert ist. Wie genau es zu den Beschädigungen kam, ist

Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zur Tatzeit und der Täterschaft

vor.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und zu dem oder den Tätern

machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt

jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Waghäusel – Zwei Flächenbrände beim Sportplatz

Karlsruhe (ots) – Zunächst wurde gegen 23.45 Uhr ein Brandgeschehen im Bereich

des Vereinsgeländes beim FV 1912 Wiesental gemeldet. Ein Holzstapel wurde

vermutlich mutwillig in Brand gesteckt. Die Gebäude wurden nur oberflächlich in

Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 23.45 Uhr meldete ein Anwohner den Brand auf dem Vereinsgelände. Dort

waren abgelagerte Dachbalken auf einer Freifläche zwischen Wohngebäuden

gelagert. Die Balken wurden komplett durch den Brand zerstört. Die Wohngebäude

sind weiter bewohnbar, vier Personen waren in den drei Wohnungen anwesend und

konnten in Sicherheit gebracht werden.

Später, nämlich um 03.45 Uhr, wurde erneut ein Brand in geringer Entfernung zur

Brandstelle von 23.45 Uhr gemeldet. Auch hier wurde gelagertes Holz auf einer

Wiese in Brand gesteckt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr standen die

Wiese und vier Holzlagerplätze in Brand. Auch ein Hubschrauber der Polizei war

zu Fahndungszwecken im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt.

Aufgrund der räumlichen Nähe und der zeitlichen Abfolge besteht der Verdacht,

dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung setzen.

Malsch-Völkersbach – Pkw überschlägt sich mehrfach – Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagnachmittag

in Ettlingen auf der Landesstraße 613 bei Völkersbach.

Der 19-jährige Opelfahrer fuhr am Dienstag gegen 16:10 Uhr auf der L613 von

Malsch-Völkersbach in Richtung Ettlingen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen

kam der Fahrer aus bislang noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Als er

sein Fahrzeug ruckartig zurücklenken wollte, geriet der Pkw ins Schleudern, kam

hierdurch erneut von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann

erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten,

sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung

zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Ungesicherte Ladung verursacht beinahe Unfall

Karlsruhe (ots) – Plastikrohre, die schlecht gesichert auf einem Anhänger

transportiert wurden, führten fast zu einem Unfall auf der Landesstraße 558 am

Mittwochmittag.

Ein 72-jähriger Mann hatte die Rohre auf seinem Anhänger geladen und diese

offenbar nur unzureichend gesichert. Auf der Fahrt von Friedrichstal nach

Linkenheim-Hochstetten verlor er immer wieder Rohre vom Anhänger. Mehrere

nachfolgende Autofahrer mussten stark abbremsen, ein Kleintransporter überfuhr

sogar ein Rohr. Der 72-jährige Fahrer des Gespanns bemerkte offenbar nicht, dass

er seine Ladung verlor, und fuhr weiter. Glücklicherweise entstand bisher kein

Schaden an den Fahrzeugen.

Schließlich konnte der Fahrer ermittelt werden. Er wird angezeigt.

Ettlingen – Gartenhütte niedergebrannt

Ettlingen (ots) – In einer Kleingartenanlage der Ettlinger Goethestraße ist am

Mittwoch gegen 10.30 Uhr eine Gartenhütte niedergebrannt. Die Feuerwehr aus

Ettlingen eilte mit knapp 30 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

Darüber hinaus musste ein Rettungsteam den 89-jährigen Eigentümer wegen einer

leichten Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik bringen, die er sich bei

eigenen Löschversuchen zugezogen hat. Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers

Ettlingen zufolge könnte der Mann fahrlässig selbst den Brand durch ein kleines

Feuer ausgelöst haben. Weitere Ermittlungen dauern hierzu aber noch an.

Ettlingen – Junger Mann beraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein junger Mann in der

Nobelstraße in Ettlingen Opfer eines Raubes. Zwei Männer raubten dem 20-Jährigen

sein Bargeld und die EC-Karte.

Der junge Mann war gegen 05.30 Uhr auf der Lorenzstraße zu Fuß unterwegs, als

sich ihm plötzlich zwei junge Männer in den Weg stellten. Diese forderten die

Herausgabe seines Geldbeutels. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte

ihm einer der beiden ein langes Messer. Das verängstigte Opfer übergab seine

Geldbörse, woraus die Räuber das Bargeld und seine EC-Karte nahmen. Die Beiden

warfen den Geldbeutel dann zu Boden und rannten entlang der Lorenzstraße in

Richtung Einsteinstraße.

Der 20-Jährige begab sich an seine Arbeitsstelle und verständigte erst nach 10

Uhr die Polizei.

Er konnte die beiden Täter beschreiben. Beide waren zwischen 25 und 30 Jahre alt

und um die 180 cm groß. Einer war schmächtig und hatte einen langen, dunklen

Bart und buschige Augenbrauen. Er trug eine Basecap mit dem Schild nach hinten,

einen dunklen Pulli und eine dunkle Jogginghose. Er hatte eine tiefe Stimme und

sprach gebrochenes Deutsch. Der andere hatte das Messer. Dieser war muskulöser

als der andere und hatte einen Undercut mit Locken auf dem Oberkopf. Er war

bekleidet mit dunklen Jeans und einem dunklen Pulli mit kurzem Reissverschluß am

Kragen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.