Mannheim-Jungbusch: Gefahrgutaustritt; Polizei und Feuerwehr in Großeinsatz – Türen und Fenster geschlossen halten!

Mannheim (ots) – Aktuell befindet sich das Polizeipräsidium Mannheim sowie die

Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz mit der Berufsfeuerwehr

Mannheim im Großeinsatz in der Werfthallenstraße.

Innerhalb eines Werksgeländes in der Werfthallenstraße kam es nach derzeitigem

Kenntnisstand gegen 15 Uhr zu einem Austritt von Gefahrgut. Die ausgetretene

Flüssigkeit kann giftige und reizende Dämpfe entwickeln.

Aufgrund der derzeitigen Windrichtung wird der Bereich rund um den Handelshafen

für den Verkehr gesperrt. Auch umliegende Brücke werden abgesperrt. Anwohner im

Bereich Mannheim-Jungbusch und Mannheim-Neckarstadt werden gebeten Fenster und

Türen geschlossen zu halten. Personen im nahegelegenen Bereich des Geschehens

werden gebeten diesen zu verlassen. Es kann zudem zu Behinderungen im

Bahnverkehr kommen.

Mannheim-Vogelstang: 33-Jähriger wegen Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 33-Jähriger am Donnerstag,

den 18.08.2022, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl.

Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht am Mittwoch, den 08.06.2022,

gegen 15:00 Uhr sexuelle Handlungen an einer 25-Jährigen am Vogelstang-See

vorgenommen zu haben.

Der 33-Jährige soll die junge Frau, die sich alleine auf einer Sitzbank nahe des

Toilettenhäuschens aufhielt, zunächst angesprochen haben und im Verlauf des

Gesprächs mehrfach nach Sex gefragt haben. Als die 25-Jährige dies gegenüber dem

ihr Unbekannten mehrfach verneinte, soll der 33-Jährige diese unvermittelt in

ein Gebüsch zu Boden gestoßen und sich auf sie gelegt haben. Dabei soll der Mann

die Geschädigte in sexueller Art und Weise am Körper berührt haben. Da sich die

junge Frau lautstark und körperlich zu Wehr setzte, soll der Tatverdächtige

letztlich von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein.

Mit Hilfe von Passanten alarmierte die 25-Jährige daraufhin die Polizei, wobei

der Flüchtige trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst nicht ergriffen

werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei unter

Einbindung der Kriminaltechnik konnten DNA-Spuren gesichert werden, die nach

molekulargenetischer Untersuchung dem 33-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem wohnsitzlosen Tatverdächtigen durch das

Fahndungsdezernat führten am Mittwoch, den 17.08.2022, zur Festnahme des Mannes.

Am Folgetag wurde der italienische Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen ihn erließ. Er wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim: 34-Jähriger und 43-Jähriger jeweils berauscht am Steuer

Mannheim (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

kontrollierte am frühen Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr einen 34-Jährigen der mit

seinem Mercedes auf der Untermühlaustraße in Richtung Waldhofstraße fuhr. Statt

des originalen Führerscheins zeigte dieser ein Lichtbild seines Führerscheins

vor, den er angeblich wo anders vergessen hatte. Schon auf dem Lichtbild fielen

den Beamten Fälschungsmerkmale auf, weshalb sie die Personalien des 34-Jährigen

überprüften und feststellten, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten sie fest, dass dieser Anzeichen einer

Betäubungsmittel- und Alkoholbeeinflussung zeigte, weshalb der Mann zum

Polizeirevier gebracht wurde. Hier wurde ein freiwilliger Alkoholtest

durchgeführt, der einen Promillegehalt von etwa 0,1 Promille anzeigte. Außerdem

wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da ein Drogen-Vortest positiv verlief. Das

Auto des Mannes wurde verschlossen abgestellt und der Fahrzeugschlüssel zunächst

sichergestellt. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, sowie Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Auch auf der Rheinau kontrollierte der Verkehrsdienst Mannheim einen

43-Jährigen, der sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Dieser fuhr am Montagmittag gegen 13:10 Uhr mit seinem VW auf der Relaisstraße.

Mit im Fahrzeug saß die 11-jährige Tochter des Mannes. Der 43-Jährige wurde

zusammen mit seiner Tochter zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm nach

Durchführung eines freiwilligen Urintests eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem

wies der Führerschein des Mannes Fälschungsmerkmale auf. Ihn erwartet nun

ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender

Mittel sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Brautmodengeschäft – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 10 Uhr,

verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Seitentüre

unbefugten Zutritt in ein Brautmodengeschäft in I 1. Im Innern versuchten die

Einbrecher offenbar eine Wand zu durchbohren um möglicherweise in angrenzende

Geschäftsräume zu gelangen, was diesen aber nicht gelang. Durch die Arbeiten

wurde ein Großteil der Ausgestellten Hochzeitskleidung derart verschmutzt, das

von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro auszugehen ist.

Außerdem entwendeten die Einbrecher den Inhalt einer verschlossenen Kasse, die

sie zuvor gewaltsam öffneten. Der entstandene Diebstahlsschaden steht bislang

nicht fest.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder weitere Hinweise zum Geschehen geben

können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim: PKW aufgebrochen – Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Auto zurück!

Mannheim (ots) – Gleich zweimal schlug ein bislang Unbekannter in der Zeit von

13.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um die U-Quadrate zu und machte dabei über 1.000

Euro Beute. Bei einem geparkten Dacia in U4 hebelte der Täter das Schloss der

Beifahrertüre auf und gelangte so in den Innenraum. Dort entwendete er

schließlich mehrere hundert Bargeld aus einem zurückgelassenen Geldbeutel. Aus

einem geparkten Fiat am Cahn-Garnier-Ufer nahe der Böcklerstraße entwendete der

Unbekannte ebenfalls einen zurückgelassenen Geldbeutel und ein Tablet, nachdem

er eine Scheibe des Autos einschlug. In beiden Fällen entstand zudem nicht

unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese

werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Lassen Sie keine Wertgegenstände, Rucksäcke, Taschen oder elektronischen Geräte

im Fahrzeug zurück! Auch wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Erfahrene Diebe

kennen jedes Versteck.