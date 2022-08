Fahrradfahrerin übersieht Gerüst

Kuhardt (ots) – Montag 22.08.2022 befuhr eine 50-jährige Fahrradfahrerin die Rülzheimer Straße in Kuhardt. Dort übersah sie ein Gerüst am Fahrbahnrand und stürzte zu Boden. Mit einer Kopfplatzwunde wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Jugendliche beschädigen Autos

Steinweiler (ots) – Am Sonntag 21.08.2022 zwischen 23-24:00 Uhr, zogen nach Zeugenangaben zwei bis drei Jugendliche durch die Straßen von Steinweiler. In der Obergasse schlugen sie an 2 Fahrzeugen den Außenspiegel ab und klappten an zwei weiteren die Außenspiegel um.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Nach Streit betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hatzenbühl (ots) – Ein 54-jähriger Mann war am Montag 22.08.2022 gegen 20.00 Uhr, stark alkoholisiert und fuhr nach einem heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin mit seinem Auto in unbekannte Richtung davon. Kurze Zeit später konnte das nun am Heck beschädigte Fahrzeug von Polizeibeamten am Wohnanwesen des 54-jährigen festgestellt werden und ihn selbst zur Entstehung des Schadens befragen.

Er wurde den Beamten gegenüber ausfällig, die ihn wegen Indizien zur Fahrereigenschaft zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Wörth mitnahmen und seinen Führerschein beschlagnahmten. Zeugen, die im Ortsbereich Hatzenbühl frisch beschädigte Bäume und Hecken feststellen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Schalter an Strommast beschädigt

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kauzengasse in Schwegenheim einen Stromschalter. Gegen 03.30 Uhr durchtrennten sie am dortigen Strommasten die Sicherheitsschlösser einer sogenannten Schaltpumpe, wodurch es in mehrere Gemeinden kurzzeitig zu einem Stromausfall kam.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bundesstraße 9/Germersheim-Nord (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Montag 22.08.2022 gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 41-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad. Dabei geriet er ohn das Zutun Dritter in die Mitteilleitplanke und kam anschließend zu Fall.

Für die medizinische Versorgung musste die Bundesstraße 9 zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Nord voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Da durch die Staatsanwaltschaft Landau die Durchführung eines Gutachtens angeordnet wurde, muss die Bundesstraße im genannten Abschnitt bis auf Weiteres auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben.