Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger überfallen – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits in der Nacht vom Montag,

15.08.2022 auf Dienstag, 16.08.2022, soll es gegen 01:20 Uhr auf der

Werderstraße zu einem körperlichen Übergriff auf einen 26-Jährigen gekommen

sein. Dieser sei zum genannten Zeitpunkt auf dem rechten Gehweg die Werderstraße

in Richtung Bahnhof entlanggelaufen, als er plötzlich von drei ihm unbekannten

Männern angegangen worden sein soll. So soll einer der Angreifer den 26-Jährigen

zunächst zu Boden geschlagen haben, wo ein weiterer mit einer Art Seil auf ihn

eingeschlagen haben soll. Dann soll das Opfer ein bis zwei Meter in die dortige

Parkanlage gezogen worden sein. Im Laufe des Angriffes soll zudem einer der

Männer ein Messer aus der Hosentasche gezogen und in der Hand gehalten haben. Zu

einem Einsatz des Messers gegen das Opfer soll es hingegen nicht gekommen sein.

Der 26-Jährige konnte während des fortdauernden Angriffs aufstehen und die

Flucht in Richtung Brücke Am Hauptbahnhof/Kapellenstraße ergreifen. Er soll für

kurze Zeit durch die Unbekannten verfolgt worden sein. Als der 26-Jährige wenig

später zu seinem auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts Am Hauptbahnhof

geparkten Auto ging, seien ihm beim Herausfahren aus dem Parkplatz auf die

Werderstraße zwei der vermeintlichen Täter aufgefallen. Zu einem weiteren

Aufeinandertreffen sei es hierbei nicht gekommen. Das Opfer trug von der

körperlichen Auseinandersetzung mehrere Verletzungen davon und musste sich in

ärztliche Behandlung begeben.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung

gegen die drei unbekannten Angreifer. Zu diesen ist bisher lediglich bekannt,

dass sie männlich, um die 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein sollen.

Das Polizeirevier Weinheim bittet nun Zeugen, die im genannten Zeitraum

verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Werderstraße und der dortigen

Parkanlage gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06201 10030 zu melden.

Leimen/St. Ilgen: Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit einem Radfahrer – Zeugen gesucht!

Leimen (ots) – In St. Ilgen kam es am Sonntag gegen 15.00 Uhr zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Am

Güterbahnhof am dortigen Park&Ride Parkplatz kollidierte ein Fahrradfahrer mit

einem derzeit unbekannten Fahrer eines Rollers in Folge seines fehlerhaften

Fahrverhaltens. Dieser befuhr die Parkfläche anstatt auf der Straße zu fahren.

Kurz vor einem Baustellenzaun zog der Fahrer auf die Fahrbahn und kollidierte

hier mit dem Radfahrer. Der Rollerfahrer hielt zwar kurzzeitig an, flüchtet aber

im Anschluss ohne seine Personalien anzugeben. Der Fahrer und der Roller werden

wie folgt beschrieben:

Roller: schwarz, vermutlich 50ccm, ohne Nummernschild

Fahrer: dunkle Kleidung, Brusttasche schräg über die Schultern,

normale-kräftige Statur, Helm -Visier geschlossen (Muster auf

der Rückseite)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Verkehrsdienst Heidelberg zu melden unter: 0621-174-4110

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Roller und Pedelec

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr kam es

in der Mannheimer Straße zu einem Unfall zwischen einem 68-jährigen Rollerfahrer

und einem 57-jährigen Mann auf seinem Pedelec. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

fuhr der 68-Jährige verbotswidrig auf dem Fuß- und Radweg und kollidierte mit

dem Pedelec-Fahrer, welcher aus Richtung „Allmendsand“ kam. Beide

Verkehrsteilnehmer stürzten durch den Zusammenprall von ihren Fahrzeugen. Der

68-jährige Rollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der 57-Jährige wurde

leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Zur Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe auf dem

Fuß- und Radweg war die Feuerwehr Schwetzingen ebenfalls im Einsatz. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Der

68-jährige Rollerfahrer muss mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung rechnen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte; zwei Täter erbeuten mehrere tausend Euro, Zeugenaufruf

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Montag, in den frühen

Morgenstunden gegen 4 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter in der

Herzogstraße gewaltsam durch Aufhebeln der Außentüren Zutritt in eine

Gaststätte.

Aus einem Nebenraum entwendeten sie den gesamten Tresor, den sie aus der Wand

gehebelt hatten und der mit mehreren tausend Euro Bargeld gefüllt war.

Bei der Tatausführung wurde die beiden Täter durch eine Videokamera

aufgezeichnet. Die Aufnahmen und weitere vorhandene Spuren werden derzeit durch

die Polizei ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer

06202 288-0, in Verbindung zu setzen.

Schriesheim-Ursenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrschülerin auf Motorrad verunglückt

Schriesheim (ots) – Am Montag um kurz vor 14 Uhr verunglückte während der

Fahrstunde eine 18-jährige Fahrschülerin auf der L596 zwischen Rippenweier und

Ursenbach mit ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Die 18-Jährige war mit

ihrem Fahrlehrer in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve

aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Am

Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Ein

Abschleppunternehmen musste das Zweirad bergen.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Betrug von „Europol“ in letzter Sekunde vereitelt

Neckargemünd (ots) – Eine 62-jährige Frau verhinderte am Montag gegen 11 Uhr den

versuchten Telefonbetrug eines angeblichen „Europol-Mitarbeiters“ in

Neckargemünd. Die Frau wurde von einer 28-jährigen Bekannten kontaktiert, welche

sich in einem Neckargemünder Supermarkt befand, um den vermeintlichen

Polizeibeamten sogenannte „Apple-Pay-Karten“ im Wert von 500 Euro zu kaufen. Die

Betrüger forderten die 28-Jährige auf, nach dem Erwerb die weltweit einlösbaren

Karten-Codes elektronisch zu übermitteln.Noch bevor die 28-Jährige die Codes an

die Betrüger schickte, bat sie die 62-jährige Freundin um Rat, welche sie über

die Betrugsmasche aufklärte. So flog der Schwindel in letzter Sekunde auf,

weshalb nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Schaden entstanden ist.

Wieder einmal hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, die verschiedenen

Betrugsmaschen im Bekanntenkreis zu kommunizieren.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW gestohlen – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen dem frühen Samstagmorgen, gegen 3

Uhr und Montagmorgen, gegen 7 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in der

Wernher-von-Braun-Straße eine unbekannte Menge Diesel aus einem dort

abgestellten LKW. Am LKW selbst entstand kein Sachschaden. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls aufgenommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06221/3418-0

melden.

(Gem. Schwetzingen): Fahrzeug überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Schwetzingen (ots) – Die Sperrung der B 291 ist seit 06:10 Uhr wieder

aufgehoben. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Ford gegen 5

Uhr die B 291 von Schwetzingen kommend in Richtung Hockenheim. Zwischen

Schwetzingen und der Einmündung zur L 599 kam es zu einem Wildwechsel, weshalb

die Fahrerin vor Schreck das Lenkrad verzog und sich der Pkw überschlugen hatte.

Zu einer Kollision mit dem Wild war es nicht gekommen. Die Fahrerin und ihr

Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein

Schaden von ca. 6.000 Euro.