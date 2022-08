Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch – Zeugenaufruf

Wiesbaden; Wiesbaden- Biebrich (ots) – Am Freitag (19. August) kam es in den

frühen Morgenstunden am Bahnhof Wiesbaden- Biebrich zu einem versuchten

Fahrkartenautomatenaufbruch. Die Bundespolizei ermittelt diesbezüglich gegen

noch unbekannte Täter.

Die Täter versuchten, vermutlich mittels einem Hebelwerkzeug, den Automaten

aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang oder die Täter mussten davon

ablassen, weil sie bei der Tathandlung gestört wurden. Durch die Beamten konnten

entsprechende Spuren festgestellt und gesichert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

sucht die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main nach Zeugen. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder über

www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Gepäckdiebe im Hauptbahnhof festgenommen – Untersuchungshaft

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Durch Beamte der Bundespolizei konnten am Freitag (19.

August) zwei Gepäckdiebe im Hauptbahnhof Frankfurt festgenommen werden. Die

beiden Täter wurden dem Haftrichter vorgeführt, der auf U- Haft entschied.

Daraufhin wurden die Männer in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In einem ersten Fall wurde ein 36-jähriger algerischer Staatsangehöriger durch

zivile Kräfte bei einem Diebstahl aus einem abfahrbereiten ICE beobachtet. Hier

entwendete er einem 28-jährigen Geschädigten aus Köln die Aktentasche samt einem

Notebook und hochwertigen Kopfhörern im Gesamtwert von knapp 1.600 Euro. Nachdem

die Eigentumsverhältnisse geklärt wurden, konnte dem Geschädigten das Stehlgut

wieder ausgehändigt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt,

dass sich der 36-jährige Täter unerlaubt in Deutschland aufhält und keinen

festen Wohnsitz besitzt.

Des Weiteren wurden drei Geschädigte unabhängig von einander in der Wache der

Bundespolizei vorstellig und erstatteten Strafanzeige wegen Diebstahl. Ein

26-jähriger Täter entwendete den Geschädigten zwei Mobiltelefone sowie einen

Rucksack samt Geldbörse. Im Rahmen einer Videoauswertung konnte der Mann als

Täter identifiziert und wenig später festgenommen werden. Bei der Durchsuchung

wurden die beiden entwendeten Mobiltelefone sowie die Gesundheits- und Bankkarte

der Geschädigten aufgefunden und beschlagnahmt. Das Stehlgut konnte auch hier

wieder zurückgegeben werden. Über den Verbleib des entwendeten Rucksacks und der

Geldbörse äußerte sich der 26-Jährige bislang nicht. Auch er ist derzeit ohne

festen Wohnsitz in Deutschland.

Frankfurt – Sossenheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagnachmittag (21. August 2022) kam es in einem

Wohnhaus im Flurscheideweg gegen 15.00 Uhr zu einem Widerstand gegen

Polizeibeamte. Der Täter wurde dabei leicht verletzt; die eingesetzten

Polizeibeamten trugen keine Verletzungen davon. Die Streife wurde zu einem

Wohnhaus im Flurscheideweg gerufen, da sich dort ein Mann unberechtigterweise in

einem Keller aufhielt. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den 67 Jahre alten

Mann aufforderten das Kellerabteil zu verlassen, weigerte dieser sich und griff

stattdessen nach einem Cuttermesser. Durch einen der Polizeibeamten wurde

daraufhin Reizstoff eingesetzt, was zur Folge hatte, dass der Beschuldigte das

Messer ablegte, sich stattdessen aber eine Falschschaufel nahm und diese in

Richtung der Beamten stieß. Dieser Angriff sowie der Versuch erneut das Messer

zu greifen wurden blieben glücklicherweise erfolglos. Der Mann konnte

schließlich überwältigt und festgenommen werden. Während die Angriffe für die

Polizeibeamten körperlich folgenlos blieben, trug der wohnsitzlose Mann

Augenreizungen durch das Pfefferspray sowie Schürfwunden an den Handgelenken

davon.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagnachmittag (20. August 2022) konnten gegen

15:15 Uhr zwei Männer im Bereich der Speyrer Straße festgenommen werden, nachdem

sie zuvor mit Drogen gehandelt hatten. Insgesamt konnten ca. 350 Gramm

Rauschgift sowie ca. 10.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Männer wurden in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Der

polizeibekannte 54-jährige Rauschgiftkonsument und -händler konnte durch Kräfte

der Polizei dabei beobachtet werden, wie er mit dem Fahrrad zu einer Anschrift

in der Speyrer Straße fuhr und dort das Haus betrat. Kurz darauf verließ er das

Gebäude, gefolgt von einem weiteren Mann und die Beamten konnten sehen, wie

Rauschgift und Geld den Besitzer wechselten. Daraufhin wurde der mit Rad

angereiste Mann kontrolliert und festgenommen. Er trug ca. 10 Gramm Kokain bei

sich und eine Überprüfung des Fahrrads ergab, dass es gestohlen war. Der

37-jährige Verkäufer des Rauschgifts wurde ebenfalls festgenommen. Er führte

cirka 3 Gramm Kokain sowie knapp 500 EUR bei sich. In seiner Wohnung konnten im

Rahmen einer Durchsuchung über 300 Gramm Kokain sowie knapp 10.000 Euro Bargeld

aufgefunden werden. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub zum Nachteil einer Prostituierten

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag (21. August 2022) kam es in den frühen

Morgenstunden in einem Hotel in der Münchener Straße im Frankfurter

Bahnhofsviertel zu einem Raub zum Nachteil einer 22jährigen Prostituierten. Der

Täter erbeutete 200 EUR, verletzt wurde niemand. Die junge Frau und der spätere

Täter vereinbarten zunächst sexuelle Handlungen gegen Geld. Im Hotelzimmer kam

es dann zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann der

Prostituierten an den Haaren zog und sie wegdrückte. Im Anschluss entwendete er

200 EUR und flüchtete aus dem Hotel. Dabei schlug er noch auf die nacheilende

Geschädigte ein. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Verletzt wurde

niemand.

Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag (21. August 2022) kam es in Heddernheim

zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 94-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

wurde.

Ein 28-jähriger Mann befuhr gegen 10:37 Uhr mit einem Transporter der Marke

„Dacia“ die Straße „In der Römerstadt“ in östliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt

beabsichtigte ein 94-jähriger E-Bike-Fahrer die Straße in Höhe der Hausnummer

152a an einer Ampelanlage zu überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die

Ampel für ihn grün angezeigt haben, als er auf die Fahrbahn fuhr. Mutmaßlich

übersah der 28-Jährige das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem

94-jährigen Mann zusammen. Der in der Folge schwer verletzte Fahrer des E-Bikes

kam in ein Krankenhaus.

Sowohl das Kraftfahrzeug als auch das Zweirad wurden sichergestellt. Die

Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und der genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Gallus: Handy geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 19-Jähriger befand sich am Sonntagmorgen, den 21.

August 2022, im Gallus, als ihm ein unbekannter Mann sein Smartphone raubte.

Der Geschädigte lief gegen 07:45 Uhr auf dem Gehweg der Mannheimer Straße. Ein

unbekannter Mann sprach den 19-Jährigen an und bat ihn um eine Wegbeschreibung

auf dem Mobiltelefon. Während der junge Mann die Daten des „Hilfesuchenden“ in

sein Smartphone eintippte, riss ihm sein Gegenüber dieses aus der Hand und

schlug ihm noch mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte

mit dem geraubten „Apple iPhone 12“ in den Hauptbahnhof und weiter in unbekannte

Richtung.

Frankfurt – Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montag (22. August 2022) gegen 00:00 Uhr, entwendete

ein unbekannter Mann das Mobiltelefon des 21-jährigen Geschädigten auf dem

Willy-Brandt-Platz. Der Täter fragte den 21-Jährigen, ob er ein Feuerzeug bei

sich habe. Nachdem der Geschädigte dem Tatverdächtigen das Feuerzeug übergab,

fing dieser an, stark mit den Händen zu gestikulieren. Kurz nachdem sich der

Mann wieder entfernt hatte, musste der 21-Jährige den Verlust seines iPhone 12

feststellen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt und

etwa 190 cm groß. Schlanke Statur, schwarze Haare und war bekleidet mit einem

weißen T-Shirt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen

oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub in Hotel

Frankfurt (ots) – (lo) Sonntagfrüh (21 August 2022) suchte ein unbekannter Mann

mit einer Prosituierten ein Hotel im Bahnhofsviertel auf. Dort schlug der Täter

die 22-Jährige mit der Faust in den Rücken, in den Bauch und auf die Nase. Er

raubte ca. 260 Euro und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Äußere

Verletzung waren bei der Frau nicht sichtbar. Der Mann kann wie folgt

beschrieben werden: Etwa 180 cm groß, Glatze, Brillenträger und am linken

Oberarm tätowiert. Er war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer hellen

Jeans. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755

10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots) – fue) Ein 27-jähriger Mann befand sich am Sonntag, den 21.

August 2022, gegen 18.25 Uhr, am Fußgängerüberweg in Höhe Am Hauptbahnhof 8. Als

er dort an der Ampel wartete, wurde er von einem ihm unbekannten Mann

angesprochen, der versuchte, mit ihm ein Gespräch zu führen. Dabei trat eine

weibliche Person an ihn heran, die ihm das Portemonnaie aus der hinteren rechten

Hosentasche gezogen haben soll. Die beiden Personen flüchteten in unbekannte

Richtung. In der Geldbörse befanden sich rund 250 EUR Bargeld und zwei

Bankkarten.

Täterbeschreibung:

Täter: 20-27 Jahre alt, schlank, dunkelblondes Haar, Boxerschnitt. Trug ein

T-Shirt, eine kurze Hose und eine Tasche über der Brust.

Täterin: Etwa 25 Jahre alt und ca. 150 cm groß. Lange, schwarze Haare,

schlanke Figur. Trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an das 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 104 00

Frankfurt – Nordend: Festnahme eines Exhibitionisten

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 21. August 2022, konnte gegen 11:15 Uhr,

im Bornwiesenweg ein Exhibitionist festgenommen werden. Der 43-Jährige hatte

zuvor sein Genital entblößt und daran manipuliert. Durch die schnell gerufene

Polizei konnte der Mann noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig

festgenommen werden.