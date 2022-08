Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Roller gestohlen – Tatverdächtigen festgenommen

Während sie gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag am Bad Vilbeler Nordbahnhof das Schloss eines am Fahrradständer gesicherten E-Scooters knackten und mit diesem davonfuhren, wurden zwei Diebe von der dortigen Videoüberwachungsanlage aufgenommen.

Knapp zwei Stunden später kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung an den nahegelegenen Bushaltestellen dann einen 21-Jährigen, auf den die vorliegende Personenbeschreibung passte. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Die weitere Überprüfung ergab, dass gegen den Tatverdächtigen außerdem ein offener Haftbefehl vorlag. Daher wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Jugendarrestanstalt gebracht.

Bei dem bislang unbekannten Mittäter handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen etwa 20 Jahre alten und schlanken Heranwachsenden mit ovaler Gesichtsform. Dieser trug in der Nacht ein dunkles T-Shirt, eine schwarze, löcherne Hose sowie schwarze Stiefel. Auf dem Kopf hatte er einen grauen Hut. Auch der Verbleib des Elektrokleinstfahrzeugs, an welchem das Versicherungskennzeichen „ODI-210“ angebracht gewesen war, ist aktuell nicht bekannt. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um das Modell ePF-1 von ePowerFun in den Farben blau und schwarz; Wert: etwa 520 Euro.

Bad Vilbel: Während Verkehrsunfall – Auch Fußgänger gefährdet?

Nachdem am Freitagabend in der Kasseler Straße zwei Autos zusammenstießen, sucht die Polizei nach einem Fußgänger, der sich vor einem ausweichenden PKW hatte in Sicherheit bringen müssen, um nicht erfasst zu werden. Gegen 19 Uhr war die 57 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta unterwegs in Richtung Frankfurter Straße, als in Höhe der Parkstraße ein 83-jähriger Senior am Steuer eines VW T-Roc von der Baustelle neben der Fahrbahn auf die Frankfurter Straße einfuhr und mit dem Kleinwagen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß war die 58-jährige Beifahrerin der Ford-Führerin leicht verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Ford noch versucht, durch ein Ausweichmanöver die folgende Kollision zu verhindern und war dabei offenbar auf einen Passanten zugefahren. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/54600. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Hirzenhain: Benzin abgelassen

Während die Fahrzeugbesitzerin im Urlaub bohrten Diebe ein Loch in den Tank ihres grauen Peugeot und entwendeten den darin befindlichen Kraftstoff. Der benzinbetriebene 208 stand im Zeitraum von Samstag, 6.8. bis Samstag, 20.8. in der Lißberger Straße in Hirzenhain. Die Polizei in Büdingen bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 06042/96480.

Friedberg: Wertsachen aus geparktem Auto gestohlen

An einem blauen Toyota machte sich in der Nacht zu Samstag in der Hanauer Straße ein Dieb zu schaffen. Sie entwendeten aus dessen Innenraum eine goldfarbene Armbanduhr sowie eine schwarte Smartwatch im Wert von gesamt etwa 500 Euro. Unklar ist bislang, wie es dem Kriminellen gelungen war, sich Zugang ins Fahrzeug zu verschaffen. Das Auto stand zwischen 19 Uhr am Freitag und 5.30 Uhr am Samstag in Höhe der Hausnummern 51. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Dieb greift durch Autofenster

Innerhalb von nicht einmal 20 Minuten, in denen der Fahrer seinen Fiat Ducato am Samstagnachmittag mit teilweise heruntergelassener Seitenscheibe Am Haingraben in Höhe der Hausnummer 12 stehen lassen hatte, griff ein Dieb kurzerhand hindurch, öffnete die Tür von innen und stibitzte das in der Mittelkonsole abgelegte Smartphone im Wert etwa 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Altenstadt: Northface-Weste gegriffen

Nachdem er die Heckscheibe eines schwarzen Audi A3 eingeschlagen hatte, der am Freitag zwischen 15 und 23.50 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Lindheimer Bahnhofes im Neuen Weg stand, ermittelt die Polizei aufgrund besonders schweren Diebstahls. Nachdem das Glas zu Bruch gegangen war griff sich der Dieb vom Rücksitz des Fahrzeuges eine mehrere Hundert Euro teure Weste des Herstellers „Northface“. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, tel. 06031/6010.

Echzell: Motorräder kollidieren

Auf der Landstraße zwischen Echzell und Melbach sind am Sonntagabend zwei Motorradfahrer im Begegnungsverkehr zusammengeprallt und dabei verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war der 61-jährige Fahrer einer Honda unterwegs in Richtung Echzell. Im Rahmen eines Überholmanövers soll dieser im Bereich einer Kurve den entgegenkommenden, 62 Jahre alten Kawasaki-Fahrer zu spät bemerkt haben, woraufhin die beiden Kräder offenbar kollidierten. Beide Biker erlitten Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Maschinen mussten abgeschleppt werden. Warum genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte ermittelt nun die Polizei in Friedberg. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden.