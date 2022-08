Darmstadt

Handygeschäft im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 16.08.2022 haben bislang unbekannte Personen gegen 02.15 Uhr eine Scheibe von einem Handyladen zerstört, um nach derzeitigem Kenntnisstand im Innenraum nach Mobiltelefonen und Zubehör zu suchen.

Ob und was die Kriminellen dabei erbeutet haben, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Nach bisherigen Kenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat seine Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Werkzeuge nach Einbruch entwendet

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstagmittag 13.08. und Montagabend 15.08.2022 sind bislang unbekannte Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus in der Wittmannstraße eingebrochen. Hierzu hebelten sie die Haustüre auf und brachen das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Dort entwendeten sie eine Bohrmaschine, einen Laserentfernungsmesser sowie einen Steckschlüsselsatz.

Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 300 Euro. Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zu dem Verbleib der entwendeten Werkzeuge geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf und schließen Sie Fahrräder auch im Keller an. Achten Sie stets darauf, dass die Kellertür verschlossen ist. Verwenden Sie zum sichern ihres Kellers immer massive Überfallen und Hangschlösser.

Wohnung im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag 15.08.2022 machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Gruberstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und elektronische Geräte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Schaden über mehrere Tausend Euro ausgegangen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Betrunkener Mann macht rassistische Beleidigungen

Darmstadt (ots) – Am Montagabend 15.08.2022 gegen 19 Uhr, hat ein 35-jähriger Mann mehrere Passanten in der Kasinostraße rassistisch beleidigt. Diese alarmierten daher die Polizei.

Eine Streife konnte den Mann antreffen und kontrollieren. Schnell bemerkten die Beamten, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Der Tatverdächtige wurde anschließend vorläufig festgenommen und musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Die genauen Tatumstände und Hintergründe werden nun durch den polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt ermittelt. Der Mann wird sich in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Auf der Flucht Ladendetektiv verletzt

Weiterstadt (ots) – Am Montag 15.08.2022 gegen 17.45 Uhr, hat ein kriminelles Duo in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße verschiedene Gegenstände entwendet. Die Ladendetektive beobachteten das Treiben der jungen Männer und sprachen diese darauf an. In diesem Zusammenhang versuchten die beiden Tatverdächtigen umgehend zu flüchten.

Die zwei Ladendetektive versuchten das zu verhindern, wodurch sie nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurden. Sie konnten einen der Tatverdächtigen festhalten, sein Komplize flüchtete in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Der Flüchtige konnte nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem mehrere Elektrogeräte erbeuten. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird momentan auf ca. 500 Euro geschätzt.

Der Mann soll etwa 25-30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkles Haar. Zudem trug er eine Sonnenbrille, eine braune Weste sowie beigefarbene Shorts.

Das Kommissariat 42 im 3. Polizeirevier Darmstadt nimmt Hinweise zum Fall unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Einbrecher in Wohnung und Gaststätte – Zeugenaufruf

Weiterstadt (ots) – Zwischen Sonntagabend 14.08. circa 21 Uhr und Dienstag 16.08. verschafften sich Einbrecher unter Anwendung von Gewalt Zutritt zu den Wohnräumen und der Gaststätte. Hierbei erbeuteten sie Bargeld und verursachten nach bisherigem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Kommissariat 42 auf dem 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 41310 entgegen.

Sechs Katalysatoren aus Werkstattgelände entwendet

Weiterstadt (ots) – Am Freitag 12.08.2022 betraten bislang unbekannte Täter, gegen 02.30 Uhr, ein Werkstattgelände in der Riedbahnstraße. Dort schnitten sie 6 Katalysatoren von verschiedenen Autos ab und flüchteten unerkannt.

Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21 in Darmstadt unter der Tel. 06151/969-0.

Groß-Gerau

Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwei in der Wiesenstraße geparkte Fahrzeuge gerieten in der Zeit zwischen Freitagmittag 12.08. und Sonntagabend 14.08.2022 in das Visier von Unbekannten. Die Täter zerstachen an beiden Autos sämtliche Reifen. Zudem wurden die Scheinwerfer der Wagen mit schwarzem Lack besprüht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

60 Meter Erdkabel gestohlen

Kelsterbach (ots) – Etwa 60 Meter eines Baustrom-Erdkabels entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (16.08.), in der Zeit zwischen 0.00 und 4.00 Uhr, im Bereich des Wohngebiets Reichenberger Straße bis zur B 40/B 43. Das oberirdisch verlegte Kabel wurde von den Tätern am Stromverteilerkasten abgetrennt und mitgenommen.

Der Schaden beträgt rund 1.400 Euro. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0.

Kreis Bergstraße

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bensheim (ots) – Einen 55-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Montagabend 15.08.2022 gegen 21.15 Uhr, in der Schwanheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,7 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – Am Montag 15.08.22 gegen 16:40 Uhr kam es in Rimbach, in der Goethestrasse zu einem Verkehrsunfall. Von einer ausparkenden PKW-Fahrerin wurde ein brauner PKW Ford C-Max im Heckbereich beschädigt. Die Fahrerin hinterließ einen Zettel mit einer nicht vergebenen Tel-Nr. und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zum flüchtigen PKW ist bekannt, dass es sich um einen roten C-Corsa von Opel mit Heppenheimer Zulassung handeln soll. Der Corsa müsste im rechten hinteren Bereich ebenfalls beschädigt sein. Die Fahrerin sei vermutlich asiatischer Herkunft.

Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252/7060.

Odenwaldkreis

Waldbrand bei Sensbachtal

Oberzent (ots) – Etwa 2.500 Quadratmeter Waldfläche brannten am Montag 15.08.2022 gegen 16.00 Uhr, in einem Waldgebiet bei Sensbachtal. Bereits zu einem frühen Stadium wurde das Feuer durch einen Jäger entdeckt und Löschmaßnahmen eingeleitet, bis die alarmierte Feuerwehr eintraf. Den Einsatzkräften gelang es anschließend rasch den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

