Straßenraub – Trio überfällt 31-Jährigen – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am späten Montagabend 15.08.2022 zwischen 23-23.10 Uhr, schlugen drei unbekannte Täter einem 31-jährigen Mann aus Bad Hersfeld in der Dudenstraße vor einem Imbiss, gegen den Oberkörper und ins Gesicht. Dabei forderten sie die Herausgabe von Bargeld, Essen sowie einem mitgeführten E-Scooter. Der Bad Hersfelder übergab die verlangten Gegenstände im Gesamtwert von ca. 500 Euro.

Anschließend flüchtete das Trio unerkannt in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Täterbeschreibung

Täter 1: männlich, südländisches Erscheinungsbild. Trug ein dunkles T-Shirt und kurze, dunkle Shorts.

Täter 2: männlich. Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und dunklen Shorts. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Täter 3: männlich. Trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle, lange Hose und hatte eine Plastiktüte bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kuriose Verkehrsunfallflucht auf der L 3176

Hünfeld (ots) – Am Sonntag 14.08.2022 gegen 14.25 Uhr ereignete sich auf der L 3176, Michelsrombach in Fahrtrichtung Hünfeld ein kurioser Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein Reisebus stand an der Haltestelle Praforst und wartete auf die Fußballer, die ihr Spiel beim Hünfelder SV bestritten. Der 72-jährige Fahrer des Busses aus Wolfhagen wurde plötzlich von einem Schlag überrascht, als er im Rückspiegel erkannte, dass ein blauer Golf gegen die hintere linke Ecke seines Busses gefahren war.

Der Fahrer des Golfes setzte seine Fahrt in Richtung Hünfeld fort, obwohl sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite stark beschädigt war. Von der Beifahrertür wurde die gesamte Außenhaut abgerissen und hing an dem Bus. Der Busfahrer informierte die Polizei und einer Verkehrsteilnehmerin aus einem Hünfelder Stadtteil kam der beschädigte Golf entgegen. Nach Angaben der Zeugin fuhr der Pkw mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Hünfeld.

Während der polizeilichen Aufnahme des Verkehrsunfalles meldete sich ein weiterer Zeuge, dem ein beschädigter blauer Golf in der Schillerstraße in Hünfeld aufgefallen war. Die Streife konnte dort den beschädigten blauen Golf auffinden. Ein 46-jähriger litauischer Staatsbürger befand sich bei dem Fahrzeug. Beim Ansprechen der Person konnte sofort starker Alkoholgeruch festgestellt werden.

Die Ladung des Fahrzeuges ließ darauf schließen, dass sich lediglich eine Person in dem Golf befunden haben konnte. Der Fahrer des Golf wurde mit auf die Dienststelle nach Hünfeld genommen. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580 zu melden.

Kind angefahren

Bebra (ots) – Am Montag 15.08.2022 gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra nach aktuellen Erkenntnissen auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bismarckstraße rückwärts aus einer Parkbucht.

Als sie sodann wieder vorwärts anfuhr lief aus noch ungeklärter Ursache ein 5-jähriges Mädchen aus Bebra vor den Pkw der Bebranerin und wurde von diesem erfasst. Das Mädchen wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schotten (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Breungeshain wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (12.08.) und Sonntagnachmittag (14.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (13.08.) und Montagmorgen (15.08.) in ein Bürogebäude in der Rangstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Opferstock

Fulda. In der Straße “Unterm Heilig Kreuz” stahlen Unbekannte am Montagmittag (15.08.), zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr, Bargeld aus einem Opferstock. Die Täter betraten ein Kirchengebäude und hebelten das Behältnis auf. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Künzell. Ein unbekannter Täter drang in der Nacht zu Dienstag (16.08.), gegen 0.50 Uhr, über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße ein. Eine Bewohnerin wurde kurze Zeit später auf den Einbrecher aufmerksam, woraufhin dieser fluchtartig die Wohnung verließ.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als circa 175 cm groß. Er soll kräftiger Statur gewesen sein und schwarze Oberbekleidung sowie eine lange Hose getragen haben.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Fulda im Nahbereich der Wohnung eine männliche Person an, auf die die Personenbeschreibung passte. Ob der Mann mit der Tat in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

