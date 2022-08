Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntag 14.08.2022. Gegen 17:30 Uhr war eine 85-jährige Seniorin aus Osthofen in der Wonnegaustraße unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die Klausenbergstraße einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer übersah.

Der 36-jährige Wormser konnte die Kollision trotz eingeleitetem Ausweichmanöver nicht mehr verhindern und musste in der Folge zur medizinischen Versorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Kreis Alzey-Worms

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss – Zeugen gesucht

Westhofen (ots) – Am Dienstag 16.08.2022 gegen 08:12 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein PKW in der Ortsmitte Westhofen gemeldet welcher Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug sei mehrmals in den Gegenverkehr gefahren und habe unter anderem in einem Kreisverkehr den Bordstein touchiert. Der Verkehrsteilnehmer beobachte das ganze Geschehen aus seinem Fahrzeug hinter dem Schlangenlinienfahrenden PKW.

In der Ortsmitte von Westhofen sei es dann aufgrund der unsicheren Fahrweise fast zu einem Verkehrsunfall mit dem Gegenverkehr gekommen. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark ausweichen und bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Verkehrsteilnehmer konnte in Höhe des Friedhofs in Westhofen das vor ihm fahrende Fahrzeug zum Anhalten bewegen.

Nach Hinzuziehen der Polizei und des Rettungsdienstes wurde bei der 59-jährigen weiblichen Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,62 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen, sowie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die Polizei Alzey bittet nun Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls durch die Fahrzeugführerin gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731/911-2500 zu melden.