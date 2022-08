Mannheim-Innenstadt: 29-Jähriger bei Raub verletzt – Hinweise an die Polizei

Mannheim-Innenstadt – Am Samstagmorgen wurde, um kurz nach 9 Uhr, ein 29

Jahre alter Mann im Bereich der Quadrate U5 von mehreren, bislang unbekannten,

Tätern gewaltsam niedergeschlagen. Hierbei konnten die wohl insgesamt drei Täter

dem 29-Jährigen dessen mitgeführte Umhängetasche entreißen, in welcher sich,

neben Identitätsdokumenten, u.a. dessen Smartphone sowie ein vierstelliger

Geldbetrag befanden.

Die Täter flüchteten, samt Beute, nach der Tat in unbekannte Richtung. Der

verletzte Mann musste zur weiteren Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus

verbracht werden. Der 29-Jährige konnte keine exakte Beschreibung der Täter

abgeben, beschrieb das Erscheinungsbild der Verdächtigen jedoch als

westasiatisch. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in dieser

Sache übernommen.

Zeugen, welche sich zur Tatzeit im besagten Bereich aufhielten und Beobachtungen

machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer

0621 / 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrunfälle gestiegen – landesweite Social-Media-Kampagne #helmdrauf

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Steigende Unfallzahlen bei

Radfahrern beschäftigen die Verkehrsexperten landesweit. Wie das

Innenministerium Baden-Württemberg am 9. August mitteilte, stiegen die

Unfallzahlen bei den Radfahrfern im 1. Halbjahr 2022 gegenüber dem

Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres um mehr als 20 Prozent.

An mehr als jedem vierten Radunfall war ein Elektrofahrrad beteiligt. Die Zahl

der getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer stieg von 25 auf 31. Von den

getöteten Radfahrern waren fast 75 Prozent mit einem Elektrofahrrad unterwegs.

Diesem Trend kann sich auch das Polizeipräsidium Mannheim nicht entziehen.

Darüber hinaus trugen insgesamt mehr als die Hälfte keinen Helm! Viele Radfahrer

unterschätzen nach wie vor die Gefahren und insbesondere die Geschwindigkeiten

im Straßenverkehr. Da kann ein Helm Leben retten. Deswegen beteiligt sich das

Polizeipräsidium Mannheim an einer bundesweiten Präventionskampagne

‚#KopfEntscheidung‘, die auch landesweit unter ‚#helmdrauf‘ umgesetzt wird.

Bekannte Gesichter aus der Region werben bei dieser Social-Media-Kampagne

‚#helmdrauf‘ in kurzen Clips für das Tragen eines Helms beim Fahrradfahrern. Das

Polizeipräsidium Mannheim konnte hierzu

Oliver Baumann, Torhüter der TSG Hoffenheim

Manfred Lautenschläger, MLP-Gründer

Frank Kain, Kabarettist und

Tina Babbel, Moderatorin

gewinnen, die sich als Botschafter für das Tragen eines Fahrradhelms einsetzen.

Auf der Homepage: https://ppmannheim.polizei-bw.de/helmdrauf-kopfentscheidung-oder-bauchentscheidung/

des Polizeipräsidiums Mannheim eingestellt.

Mannheim-Feudenheim: PKW mutwillig mit Schraubenzieher zerkratzt – Täter flüchtet

Mannheim – Am Samstag wurde gegen 08.00 Uhr in Feudenheim ein PKW

mutwillig mit einem Schraubenzieher zerkratzt. Der BMW stand geparkt in der

Wilhelmstraße, als der Fahrzeughalter den Täter bei der Tat beobachten konnte.

Dieser zerkratzte mutwillig mittels Schraubenzieher den PKW und ging

anschließend mit seinen Begleitern flüchtig. Der Täter ist dem Halter flüchtig

bekannt, sodass er diesen sofort erkannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von mehreren tausend Euro.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis

Mannheim-Friesenheimer Insel – Bei einer Verkehrskontrolle am

Sonntagvormittag gegen 9:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Sandhofen einen 29-jährigen Citroen-Fahrer in der Diffenestraße fest,

welcher ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann konnte bei der Kontrolle

keinerlei Dokumente vorweisen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab,

dass dem Fahrer bereits im Jahr 2015 die Fahrerlaubnis entzogen und bisher nicht

wiedererteilt wurde. Die Fahrt war für den 29-Jährigen beendet. Gegen ihn wird

nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Halterin des PKWs muss

ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie es dem führerscheinlosen Mann

ermöglichte, mit ihrem PKW am Straßenverkehr teilzunehmen.