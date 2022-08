Sandhausen / Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Sandhausen – Am frühen Sonntagnachmittag wurden die Beamten des

Autobahnpolizeireviers Mannheim auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher gegen

14:00 Uhr die Betriebsumfahrung der am Hardtwald gelegenen Raststätte nutzte.

Als der 28-jährige Kleinkraftradfahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte,

entledigte dieser sich einer Bauchtasche und versuchte, der Kontrolle zu

entkommen. Nachdem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Rollerfahrer

einholen und stoppen konnten, waren die vermeintlichen Gründe für das Verhalten

des 28-Jährigen schnell erkannt: Der Mann stand unter dem Einfluss von Drogen,

führte zudem Marihuana mit sich mit und befindet sich aktuell nicht im Besitz

eines Führerscheins. Auch konnte er keine entsprechende Haftpflichtversicherung

für seinen Roller vorweisen.

Nachdem der beschuldigte 28-Jährige zur Blutentnahme den Beamten mit auf die

Wache folgen musste, waren die Maßnahmen der Polizei noch nicht beendet: Über

das zuständige Amtsgericht wurde die Durchsuchung der Wohnung des 28-jährigen

Rollerfahrers angeordnet, bei welcher rund 20 Gramm Marihuana sowie weitere

Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden konnten.

Der 28-Jährige hat nun mit mehreren Strafanzeigen, u.a. wegen Drogenbesitzes

sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zu rechnen

BAB 5 (Gemarkung Sandhausen): Raser fährt ohne Führerschein

Sandhausen, BAB 5 – Weil ein 54-jähriger Autofahrer am späten Sonntagabend

mit seiner viel zu schnellen Fahrweise auffiel, muss er sich nun nicht nur wegen

der Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern auch wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten.

Im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen fiel der in südlicher Richtung fahrende

Verkehrsteilnehmer den Polizeibeamten auf, als er diese mit 123 km/h anstelle

der erlaubten 80 km/h passierte.

Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Beamten der Autobahnpolizei

Mannheim nicht schlecht, als der Pkw-Fahrer mitteilte, nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Für den 54-Jährigen hatte die Fahrt demnach ein Ende: Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt; seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Weinheim: Auf dem Nachhauseweg von der Weinheimer Kerwe: Ein Verletzter nach räuberischer Erpressung – Täter festgenommen

Weinheim – Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Schlossparks zu

einer räuberischen Erpressung. Gegen 0:45 Uhr befand sich ein 21-Jähriger zu Fuß

und in Begleitung einer weiteren Person auf dem Nachhauseweg von der Weinheimer

Kerwe, als er in Höhe der Obertorstraße von zwei männlichen Jugendlichen auf

Bargeld angesprochen wurde. Nachdem dieser das Mitführen von Bargeld verneinte,

entrissen die beiden Verdächtigen dem jungen Mann kurzerhand sein Mobiltelefon

und nötigten ihn zur Herausgabe seines PIN-Codes, indem sie ihn traten und

schlugen.

Erst nachdem der 21-Jährige zu Boden gegangen war, ließen die beiden

Tatverdächtigen von ihm ab. Die beiden 16-Jährigen entfernten sich daraufhin vom

Tatort und nahmen ihm hierbei noch 25 Euro ab.

Das zuvor dem Geschädigten entrissene Mobiltelefon ließen die beiden

Beschuldigten zurück. Der 21-Jährige selbst erlitt durch den Vorfall u.a.

Verletzungen am Gesicht.

Die hinzugerufene Polizei konnte bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen kurz

darauf die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen.

Die beiden Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlich

begangener, räuberischer Erpressung. Die Hintergründe für die Tat sind bislang

noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Hund geht auf Reh los – Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Samstag gegen 9:00 Uhr kam es

in Wiesloch (Jagdrevier Baiertal II, im Bereich des Steinbruchs) zu einem

Vorfall, bei dem ein bisher unbekannter Hund ein Reh auf einer Lichtung angriff.

Ein herbeigeeilter Zeuge konnte eine Aufnahme des Hundes anfertigen und den Hund

vertreiben. Hierbei flüchtete auch das Rehkitz. Eine spätere Nachsuche durch den

Jagdpächter verlief ohne Erfolg. Hinweise zur Schwere der Verletzung des Rehs

konnten bisher nicht erlangt werden. Der Hund trug einen GPS Tracker mit rotem

Halsband. Die Polizeihundestaffel Walldorf hat die Ermittlungen wegen Verstoßes

gegen das Tierschutzgesetz und Jagd- und Wildtiermanagementgesetz aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Hund oder dessen Halter machen können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 06227-3581880 bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge verfolgt Sachbeschädiger – Festnahme

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde

ein Zeuge in der Prankelstraße auf einen jungen Mann aufmerksam, der dort gegen

mehrere geparkte Pkw schlug.

Kurz vor 1 Uhr alarmierte der 55-Jährige daraufhin die Polizei. Als der Täter

noch vor Eintreffen der Uniformierten dann schließlich flüchtete, nahm der Zeuge

die Verfolgung auf und stellten diesen. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim

nahmen den 16-Jährigen darauf an Ort und Stelle fest. Der Festgenommen war mit

knapp 1,7 Promille Alkohol in seiner Atemluft deutlich alkoholisiert und musste

die Beamten auf die Dienststelle begleiten wo er später den

Erziehungsberechtigten überstellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen

Sachbeschädigung ermittelt. Der Sachschaden, der an drei Autos entstand, kann

bislang nicht beziffert werden.