Karlsruhe – Polizei sucht nach Katalysatordiebstahl Zeugen

Karlsruhe-Knielingen (ots) – Exakt im Zeitraum zwischen 04.35 Uhr und 04.40 Uhr

ist sehr wahrscheinlich in der Nacht zum Montag an einem in der Östlichen

Rheinbrückenstraße geparkten VW Polo der Katalysator entwendet worden. Ein

Anwohner hatte zu entsprechender Zeit im Nachhinein aus seiner

Überwachungstechnik Stimmen und entsprechende Geräusche vernommen.

Wer in diesem Zusammenhang entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird

gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 zu melden.

Angriff auf DB Sicherheit – Renitente Person im Hauptbahnhof

Karlsruhe – Freitagmorgen (12. August) wurde eine Streife der DB

Sicherheit auf einen 28-jährigen, gambischen Staatsangehörigen aufmerksam, der

in der Haupthalle des Karlsruher Hauptbahnhofes schlief. Bei der Überprüfung der

Reiseabsichten des Mannes, zeigte sich dieser sehr aggressiv und versuchte die

42- und 46-jährigen Mitarbeitenden zu schlagen. Die Bundespolizei nahm den Mann

vorläufig fest.

Der 28-jährige Mann hielt sich ohne erkennbare Reiseabsichten im Hauptbahnhof

auf. Bei der Kontrolle verhielt er sich sehr aggressiv und versuchte die

42-jährige Mitarbeiterin zu schlagen. Ihr Kollege griff ein und erlitt dadurch

eine leichte Verletzung am Arm.

Der 28-jährige Mann verhielt sich weiterhin sehr aggressiv, weshalb seitens der

DB Sicherheit zur Eigensicherung Pfefferspray eingesetzt werden musste.

Eine Streife der Bundespolizei fesselte den 28-jährigen Mann aufgrund seines

anhaltend gefährdenden Verhaltens. Nach Abschluss der weiteren polizeilichen

Maßnahmen, konnte der 28-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er erhielt einen

Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof. Weiterhin wird gegen ihn ein

Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Geldbörse entwendet – Taschendieb macht unbemerkt Beute

Karlsruhe – Sonntagabend (14. August) ist ein 40-Jähriger beim Umstieg im

Karlsruhe Hauptbahnhof bestohlen worden. Unbekannte Personen konnten dem

Geschädigten unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche entwenden. Dem Mann ist

ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden.

Nach seiner Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof begab sich der Geschädigte von

Gleis 9 zu Gleis 14, um von dort aus seine Reise fortzusetzen. Im Gedränge des

Treppenaufganges griffen unbekannte Personen an das Gesäß des Mannes und

entwendeten die Geldbörse aus der Hosentasche. Der Geschädigte selbst bekam von

der Tat nichts mit und kann keine Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen.

Die Bundespolizei weist immer wieder darauf hin, Wertgegenstände wie Smartphones

oder Geldbörsen nicht leicht zugänglich in Hosentaschen mitzuführen. Im Gedränge

oder stressigen Situationen gelingt es Taschendieben häufig, unbemerkt an die

Gegenstände zu gelangen.

Wertsachen sollten stets in Taschen mit Reißverschluss und idealerweise dicht

vor dem Körper getragen werden.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl und wie man sich davon schützen

kann, gibt es unter www.bundespolizei.de.

Karlsruhe – Unfall bei Spurwechsel in der Rheinhold-Frank-Straße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Montagmorgen kam es in der Rheinhold-Frank-Straße auf Höhe

der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem ein

Beteiligter durch den mutmaßlichen Verursacher nach dem Unfall angefahren wurde.

Um 07:40 Uhr befuhren die beiden beteiligten Pkw die zweispurige Straße in

Richtung des Kaiserplatzes. Nachdem beide die Kreuzung zur Moltkestraße

überquert hatten, kam es bei einer Fahrbahnverengung zur Kollision. Der

51-jähriger Fahrer eines Fords wollte den 52-jährigen Autofahrer nach dem

Zusammenstoß wohl auf sein Verhalten ansprechen. Als er jedoch vor dem

beteiligten Kia-Fahrer stand, beschleunigte dieser sein Fahrzeug um

davonzufahren. In der Folge wurde er auf die Motorhaube des Kia aufgeladen und

abgeworfen. Dadurch zog er sich leichtere Verletzungen zu.

Während der Geschädigte die Polizei rief, entfernte sich der Kia-Fahrer zunächst

von der Unfallstelle. Einige Zeit später meldete auch er sich fernmündlich bei

der Polizei.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall geringer Sachschaden.

Aufgrund der sich teilweise widersprechenden Angaben zum Unfallhergang werden

mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Erneut Brände im Hardtwald

Karlsruhe – Am Freitagabend und am frühen Montagmorgen kam es erneut zu

Flächenbränden in Karlsruhe. Diesmal war der Bereich um den Klosterweg

betroffen.

Bereits am Freitagabend wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein Brand im

Bereich der Hagsfelder Allee gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte

sich heraus, dass der Wald an mehreren Stellen brannte. Drei Brandstellen

konnten insgesamt lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der

Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Um die

800 qm Wald wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein weiterer Brand wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht

gemeldet. Auch dieser wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Hier waren vier

verschiedene Brandstellen zu erkennen. Ungefähr 300 qm Wald waren hier

betroffen.

Bei beiden Bränden kamen keine Personen zu Schaden.

Zu beiden Brandgeschehen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Eine umfangreiche Spurensicherung und Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem

Polizeihubschrauber, wurden eingeleitet.

Eggenstein-Leopoldshafen – Einbrecher erbeutet Bargeld und Bankkarten

Karlsruhe – Ein Unbekannter verschaffte sich am Sonntagmorgen unerlaubt

Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Eggenstein, wo er mehrere

Geldbeutel und eine Geldkassette entwendete.

Während die Bewohner des Anwesens in der Gartenstraße sich wohl im Schlaf

befanden, konnte der Einbrecher unbemerkt ins Haus gelangen und dort auf

Beutezug gehen. Mit den Wertsachen begab er sich mutmaßlich in den hauseigenen

Garten, wo er Bargeld und Bankkarten an sich nahm und fortan das Weite suchte.

Der Zeitraum der Tat wird von Mitternacht bis circa sieben Uhr in der Früh

geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unbekannter entzündet Grünabfall und Strohballen in Ettlingen, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter entzündete Freitagnacht einen

Grünabfallhaufen und mehrere Heuballen im Alemannenweg in Ettlingen.

Eine Zeuge meldete der Leitstelle Karlsruhe am Freitag gegen 22:40 Uhr einen

Brand im Alemannenweg zwischen dem Bahnhof und dem dortigen Sportplatz. Die

eingesetzten Kräfte stellten vor Ort einen zwei auf fünf Meter großen,

brennenden Grünabfallhaufen fest. Außerdem brannten mehrere Heuballen im

Umkreis. Aufgrund der verschiedenen Brandherde, besteht der Verdacht der

Brandstiftung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 / 32000

entgegen.

Ettlingen – Gartenzaun und Hecke in Brand gesteckt, Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Anwohner bemerkten Sonntagmittag gegen 15:00 Uhr in der

Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Ettlingen eine brennende Hecke sowie einen

brennenden Gartenzaun.

Das Feuer wurde noch rechtzeitig von den Anwohnern gelöscht, bevor es auf das

Gebäude übergehen konnte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, geht die

Polizei von Brandstiftung aus.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

oder sonstige Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721

/ 666-5555 in Verbindung zu setzen.