Heidelberg-Bergheim: Mehrere Farbschmierereien in der Bergheimer Straße – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr und Dienstagmorgen,

7:30 Uhr, sprühten bisher unbekannte Täter in der Bergheimer Straße insgesamt

drei Graffitis an Hauswände und Eingangstore zweier Wohnhäuser. Darüber hinaus

wurde, in einem weiteren Fall, die Hauswand einer Druckerei in der Bergheimer

Straße zwischen 20 und 7 Uhr mit einer anderen Farbe beschmiert. Ein

Tatzusammenhang zwischen den Delikten ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht

zu erkennen. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter

Tel.: 06221/99-1700 oder über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter

0621/174-4444 entgegengenommen.

Heidelberg: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Heidelberg (ots) – Am späten Dienstagabend kam es in der Speyerer Straße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von

rund 5.000.- Euro entstand. Eine 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 23 Uhr

auf der Speyerer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zunächst an

einer roten Ampel anhielt, um nach links in den Stückerweg Richtung Eppelheim

abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie plötzlich bei Rot los und

kollidierte mit einer 31-jährigen Hyundai-Fahrerin, die stadtauswärts fuhr. Die

31-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeirevier HD-Süd dauern noch an.

Heidelberg-Bergheim: Vor Polizeirevier Hund im heißen Auto gelassen

Heidelberg (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ließ ein 30-jähriger

Hundehalter dessen Vierbeiner über eine Stunde lang im Auto zurück, welches in

der prallen Sonne vor dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte abgestellt war. Die

Beamten wurden durch das laute Bellen des Dobermanns auf das Tier aufmerksam und

retteten es aus dem überhitzten Auto. Glücklicherweise hatte der Hundebesitzer

das Fenster einen Spalt offenstehen lassen, wodurch die Beamten das Fahrzeug

unbeschädigt öffnen konnten. Anschließend nahmen die Polizisten das Tier in

Obhut und versorgten es auf der Dienststelle, bis der Besitzer eintraf. Dieser

befand sich in einer anderen Sache bereits auf der Dienststelle. Ihn erwartet

nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.