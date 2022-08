Weinheim (Sulzbach)/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Weinheim (ots) – Ein 44-jähriger Autofahrer fiel am Dienstagabend der Polizei

auf der B3 Richtung Weinheim durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige

Fahrweise auf.

Eine Polizeistreife bemerkte den 44-Jährigen kurz vor Sulzbach, als dieser mit

seinem Audi stadteinwärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Zuvor

überholte er noch mehrere, an einer Ampel wartende, Fahrzeuge, als diese gerade

dabei waren, bei „Grün“ loszufahren.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung des Audi-Fahrers auf. Im Bereich der

Gartenstraße gelang es den Einsatzkräften schließlich, diesen zu stoppen.

Bei der anschließenden, polizeilichen Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise

auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter

Drogenschnelltest reagierte positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC).

Der 44-Jährige musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm Blut

entnommen wurde; seinen Führerschein behielten die Polizeibeamten gleich ein.

Bis auf Weiteres darf der Mann kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr

fahren.

Gegen den 44-jährigen Audi-Fahrer wird nun u.a. wegen des Fahrens unter Einfluss

von Betäubungsmitteln ermittelt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Ketsch (ots) – Weil er Schlangenlinien fahrend mehrfach in den Gegenverkehr

geriet, fiel ein 31-jähriger Radfahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen auf der Speyerer Straße auf.

Bei der nachfolgenden Kontrolle um 00:33 Uhr bestätigte sich der Verdacht – der

Mann war mit zwei Promille Alkohol in seiner Atemluft stark alkoholisiert. Der

31-Jährige musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde.

Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der Mann mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Glücklicherweise wurden keine

anderen Personen gefährdet.

Lobbach-Waldwimmersbach: Gefährdung des Straßenverkehrs und Überholen im Überholverbot; Polizei Neckargemünd ermittelt gegen jungen Seat-Fahrer; gefährdeter Autofahrer/Autofahrerin dringend gesucht

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs und des Überholens im Überholverbot ermittelt das Polizeirevier

Neckargemünd gegen den 26-jährigen Fahrer eines dunklen Seat.

Der Mann soll am Sonntag, den 07. August, gegen 11.45 Uhr, auf der L 532, kurz

nach dem Ortsausgang von Waldwimmersbach in Richtung Wiesenbach und vor der

Abfahrt nach rechts in das Gewerbegebiet „Neurott“, einen dunklen Ford trotz

Überholverbots und Gegenverkehrs grob verkehrswidrig und rücksichtslos überholt

haben, wobei auch der Gegenverkehr gefährdet worden sein soll.

Hierbei soll er die durchgezogene Mittelleitline, sowie eine Sperrfläche und die

Abbiegespur überfahren zu haben, die dem Gegenverkehr zum Linksabbiegen in das

Gewerbegebiet dient.

Dabei kam ihm ein noch unbekannter Autofahrer entgegen, der stark abbremsen und

an den rechten Fahrbahnrand lenken musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auch

der Fahrer des überholten Ford bremste sein Fahrzeug ab.

Nach seinem riskanten Überholvorgang setzte der Seat-Fahrer seine Fahrt in

Richtung Wiesenbach fort, um am „Golfplatzkreisel“ an der Ausfahrt in Richtung

Lobenfeld abzufahren.

Der unbekannte Fahrer/Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges, über das noch

keine Informationen vorliegen, ist ein wichtiger Zeuge/wichtige Zeugin und wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 dringend in

Verbindung zu setzen.

Hinweis: Da es sich bei der L 532 um eine Überlandstrecke handelt, die bis zur B

292 in Aglasterhausen reicht und die ihrerseits wiederum bis über Mosbach hinaus

führt, ist es nicht ausgeschlossen, dass der gesuchte Autofahrer/Autofahrerin

auch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammen könnte. Es wird gebeten, diese PM

medial auch dort zu veröffentlichen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Unfälle innerhalb von wenigen Minuten verursacht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 78-jähriger Mann steht im Verdacht, am

Dienstagnachmittag innerhalb weniger Minuten gleich zwei Unfälle in Eppelheim

verursacht zu haben. Der Mann war zunächst mit seinem PKW in der Kirchheimer

Straße unterwegs und streifte dort kurz vor 16 Uhr mit seinem Außenspiegel einen

Smart, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Der Senior setzte seine Fahrt jedoch

fort und verursachte kurz nach 16 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der

Rudolf-Wild-Straße einen Unfall mit einem Seat während des Einparkens in eine

Parklücke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Die Weiterfahrt

war für den uneinsichtigen Mann beendet. Im Rahmen der Unfallermittlungen wird

nun seine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen näher geprüft. Außerdem

muss er sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Weinheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 09.08.2022 in Weinheim. Die Halterin stellte

ihren Skoda Fabia im Brünnelweg gegen 11.00 Uhr ab. Gegen 12.15 Uhr bemerkte sie

die Beschädigungen im Bereich der hinteren Stoßstange. Aufgrund der

Beschädigungen muss davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Autofahrer

beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug stieß und anschließend einfach

weggefahren war.

Zeugen, die auf den Unfall an genannter Örtlichkeit aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.