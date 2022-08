Kaiserslautern – Schulanfänger sind auch neue Verkehrsteilnehmer, weiß man in den Schulverwaltungen von Stadt und Landkreis Kaiserslautern – und in der Sparkasse Kaiserslautern. Seit über 30 Jahren gibt die Sparkasse deshalb den Kinderschutzpass heraus und verteilt ihn kostenlos an die Erstklässler.

Den noch ungewohnten Schulweg alleine und selbstständig meistern zu lernen, wird erfahrungsgemäß einige Zeit dauern. Umso wichtiger sei es, ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, was mit dem Kinderschutzpass gelingen kann, sagte Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern. Die Sorge um Kinder sei eine wertvolle und wichtige Aufgabe für die Gesellschaft insgesamt, bekräftigte Rohden.

Gerade mal so groß und genauso handlich wie eine Scheckkarte ist der Kinderschutzpass. Dieser kleine Ausweis soll in einem Notfall schnelle Hilfe für das Kind gewährleisten und Helfern wichtige Daten liefern, damit Eltern oder Schule schnell benachrichtigt werden können. Mit dem Zusammengehen der ehemals städtischen Sparkasse mit der früheren Kreissparkasse wurde im letzten Jahr der Kinderschutzpass auch im Landkreis eingeführt.

Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernentin des Landkreises, Gudrun Heß-Schmidt, berichtete von ersten Erfahrungen im Landkreis. Man sei „hellauf begeistert“, der Pass sei ein wichtiger Baustein für die Verkehrssicherheit. Es dauere etwa zwei bis drei Monate bis die Erstklässler mit Stresssituationen des Schulweges zurechtkämen. Vielfach habe man Nachfragen nach dem Pass von Schulen und Eltern erfahren, berichtete Heß-Schmidt.

Anja Pfeiffer, Beigeordnete Schulen und Soziales der Stadt Kaiserslautern, unterstrich die Bedeutung dieser Initiative, die seit vielen Jahren von den Bürgern in der Stadt sehr gut angenommen werde. Sie dankte der Sparkasse, der Kinderschutzpass sei „eine tolle Sache“ und trage zur Verkehrssicherheit der Jüngsten bei. Sie verwies dabei auch auf die Einrichtungen der Verkehrserziehung, wie die Jugendverkehrsschule, die seit Jahren Kinder trainiert.

Die Sparkasse Kaiserslautern schenkt jedem der geschätzt bis zu 2.500 Erstklässler in Stadt und Landkreis einen dieser Kinderschutzpässe. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Pass mithelfen können, den Schulweg ein klein wenig sicherer zu machen“, sagte Bianka Haaß vom Marketing der Sparkasse Kaiserslautern. Die Übergabe der Kinderschutzpässe ist für die ersten Wochen im neuen Schuljahr geplant und wird von den Verkehrsfachberaterinnen Julia Coressel und Carola Wassmann organisiert. Der Kinderschutzpass passt in jedes Schulmäppchen und in jeden Geldbeutel.