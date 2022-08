Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.08.) befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen 8 Uhr und 13 Uhr die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. Am Ortsausgang von Sorga kam der Unbekannte aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr etwa hundert Meter in ein Maisfeld hinein. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Schaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Rotenburg a.d. Fulda. Am Dienstag (02.08.), im Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren silberfarbenen Audi A3 auf dem Kundenparkplatz eines Getränkemarktes in der Bürgerstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugtür fest. Ersten Schätzungen nach beträgt der Schaden circa 100 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte der Verursacher ein blaues Fahrzeug geführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Auffahrunfall

Bebra. Am Dienstag (02.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Wildecker mit seinem Pkw und ein 42-jähriger Ludwigsauer mit seinem Motorrad die L3250 aus Richtung Ronshausen kommend nach Weiterode. In der Ortslage von Weiterode – im Bereich der Einmündung des Mühlwiesenweges – musste der 54-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende Motorradfahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 42-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 3.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden.

Zusammenstoß

Wartenberg. Am Dienstag (02.08.), gegen 7:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Kleinbus der Marke VW die Mittelstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Angersbacher Straße in Richtung Bad Salzschlirf überqueren. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Polo die Angersbacher Straße in Richtung Fulda befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Polizei hat Fahrtüchtigkeit im Blick: Bilanz der DiS-Kontrolltage

Osthessen. Unter dem Motto „DiS – Drogen im Straßenverkehr“ führte das Polizeipräsidium Osthessen in der vergangenen Woche vom 26. bis 28.07.2022 mobile und stationäre Kontrollen mit Schwerpunkt in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg durch – dabei hatten die Beamtinnen und Beamten insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick. Von den insgesamt 716 kontrollierten Personen standen 27 unter Drogeneinfluss.

„Fahren unter Drogeneinfluss beeinträchtigt in ganz erheblichem Maße die Verkehrssicherheit“, macht Polizeipressesprecher Dominik Möller deutlich. „Mit zielgerichteten Kontrollen, wie den DiS-Kontrolltagen, und einer fortwährenden Präventionsarbeit möchten wir die Menschen auf diese Gefahren hinweisen und mögliche Konsequenzen aufzeigen.“

Allein im vergangenen Jahr ereigneten sich rund 250 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf den osthessischen Straßen – das ist alle anderthalb Tage ein Unfall, davon mehr als jeder Dritte mit einem Personenschaden. Doch neben der Gefahr von Unfällen, kann das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch weitere weitreichende Folgen für die Betroffenen haben: Von Geldbuße, Punkten in Flensburg, dem zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Führerscheins, einem drohenden Strafverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüchen oder der Zahlung von Schmerzensgeld – die Konsequenzen sind vielfältig, sogar der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes kann bei einem Fehlverhalten drohen.

Über den gesamten Aktionszeitraum verteilt kontrollierten täglich über 50 Beamtinnen und Beamte von Polizei und Zoll den fließenden Verkehr, unter anderem mit Kontrollstellen an den Autobahnen A5, A7 und der B62 – insgesamt rund 500 Fahrzeuge. Neben einigen Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen leiteten die Kontrollkräfte insgesamt 56 Strafverfahren ein – ein Großteil wegen unerlaubtem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln, aber auch wegen Fälschungsdelikten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie aufenthalts- und waffenrechtlichen Verstößen. Insgesamt wurden über 200 Gramm Drogen, zumeist Marihuana, sichergestellt und 60 Barverwarnungen ausgesprochen.

Um die Unfallzahlen zu senken und die Menschen auf Gefahren hinzuweisen, wird die osthessische Polizei auch weiterhin ihren Fokus auf das Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ legen und Kontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen durchführen.

Mann nach Rollerunfall verstorben

Großenlüder. Am Mittwochmorgen (03.08.) kam es im Bereich der Straße „An der Altefeld“ im Ortsteil Müs zu einem schweren Rollerunfall, indessen Folge ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder noch an der Unfallstelle verstarb.

Gegen kurz vor 8 Uhr informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über den verunfallten Zweiradfahrer. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgungsmaßnahmen erlag der 65-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Mann aus Großenlüder einen dortigen Schotterweg in Richtung Sportplatz, als er aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Zaunpfosten kollidierte, stürzte und sich lebensbedrohlich verletzte.

Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Automat beschädigt

Neuhof. Ein Verkaufsautomat auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Dienstag (02.08.) Ziel unbekannter Täter. Sie zerstörten die Frontscheibe des Automaten und entwendeten mehrere Snacks und Getränke, deren Gesamtwert derzeit noch nicht bekannt ist. Zudem verursachten die Langfinger Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Horas. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (02.08.), zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr, den Rollladen eines Fensters einer Kellerwohnung in der Aachener Straße hochzudrücken. Als der Bewohner auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam wurde, ließen die Täter von ihrem Tatvorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Burghaun. Einen silber-braunen Anhänger des Herstellers Anssems mit dem amtlichen Kennzeichen FD-HH 680 entwendeten Unbekannte von dem Hof eines Handwerkbetriebs im Städeweg. Der Diebstahl des Pkw-Anhängers im Wert von rund 800 Euro wurde am 27. Juli, gegen 19 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw auf der B 62 – Folgemeldung

Niederaula

Ein 52jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Sprinter die B 62 aus Richtung Niederjossa kommend in Richtung BAB 7 Anschlussstelle. Ein 52jähriger Burghauner befuhr mit seinem Sattelzug, beladen mit Fahrzeugteilen, die B 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. An der BAB-Auffahrt bog der Sprinter nach links ab, dabei übersah er den entgegenkommenden Sattelzug. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, der Sattelzug kam dabei ins Schlingern und kippte anschließend nach rechts um und blieb mittig auf der B 62 liegen. Der Sprinter drehte sich um die eigene Achse und blieb am Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer des Sprinters wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend schwerverletzt mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde ebenfalls verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Die B 62 sowie die Anschlussstelle der BAB mussten wegen der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.