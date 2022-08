Telefonbetrug durch Schockanruf – Betrüger erbeuten 15.000 Euro – Kripo mit wichtigen Präventionstipps

Am Dienstagmorgen brachte ein falscher Polizist in Gießen einen 87 Jahre alten Mann um 15.000 Euro. Gegen 10:15 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer unbekannten Frau, die vorgab, von der Staatsanwaltschaft zu sein. Sein Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nur durch Zahlung einer Kaution könne dieser wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der Senior kam der Aufforderung nach. Zu dem telefonisch vereinbarten Zeitpunkt, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, erschien ein Unbekannter an ihrer Haustür und nahm das Bargeld entgegen.

Der Abholer soll etwa 176 cm groß sein und von normaler Statur. Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser gebräunte Haut und ein asiatisches Aussehen. Er trug eine braune Leder-Brusttasche.

Sehr wahrscheinlich wurde der Senior aus Gießen Opfer von sogenannten Schockanrufern. Diese Masche, die bereits seit mehreren Jahren immer wieder von den Unbekannten angewandt wird, kam in den letzten Tagen und Wochen wieder vermehrt im Raum Gießen vor.

Die Gießener Kripo warnt daher nochmals und erklärt die „Arbeitsweise“ der Betrüger:

Was sind Schockanrufe? Bei einem sogenannten „Schockanruf“ geben sich Betrüger am Telefon als Verwandte (meist Tochter/Sohn oder Enkel) oder als ein mit einem Vorgang betrauter Polizeibeamter oder Rechtsanwalt bzw. Staatsanwalt aus und täuschen eine Notsituation vor. Sie wollen die Angerufenen dazu bringen, Geld oder Wertsachen, wie teuren Schmuck, an sie zu übergeben.

Die Anrufer berichten etwa von einem Verkehrsunfall und einer dringend zu zahlenden Kaution.

Betrüger setzen mit Schockanrufen Opfer unter Zeitdruck Die Betrüger setzen bewusst auf einen Schockmoment und setzen ihre Opfer zeitlich unter Druck, um sie zu unüberlegten und schnellen Entscheidungen zu drängen. Oft bemerken Opfer den Betrug erst, wenn es zu spät ist.

Lassen Sie sich deshalb am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten – egal, wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: in Kasse gegriffen

Ein Unbekannter gelangte am Dienstagabend (02.08.2022) um 22:30 Uhr durch einen Nebeneingang in den Kassenraum der Tankstelle in der Licher Straße. Er griff sich die gesamte Geldkassette samt Bargeld und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen – Postkarten gestohlen und Angestellten verletzt

Weil sie zwei Postkarten stahl und erwischt wurde, ermittelt nun die Polizei. Eine 52-Jährige betrat am Dienstagabend (02.08.2022) um kurz vor 18:00 Uhr ein Geschäft in der Mäusburg. Der Ladenmitarbeiter beobachtete die Frau als sie zwei Postkarten in eine Tasche steckte. Er sprach sie an und versuchte die Tasche festzuhalten. Die aus dem Landkreis Gießen stammende Diebin schlug und trat nach dem 54-jährigen Mitarbeiter, der bei der Attacke leicht verletzt wurde. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ein.

Gießen:

Auf Sonnenbrillen hatte es ein Unbekannter bei seinem Diebstahl am Dienstagnachmittag (02.08.2022) abgesehen. Um 15:15 Uhr betrat er das Brillengeschäft am Lindenplatz und probierte mehrere Sonnenbrillen auf. In diesem Zuge stahl der Dieb drei Brillen im Gesamtwert von rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach einem 175 cm großen Mann mit schmalem Gesicht und kurzen braunen Haaren. Er war laut Zeugen bekleidet mit einer schwarzen Sweatjacke, schwarzer kurzer Hose und schwarzen Badelatschen. Wer kann Hinweise zu dem bisher Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kennzeichendiebstahl

Im Heyerweg schraubten Diebe das Kennzeichen von einer Suzuki LS 650 pf ab und ließen es mitgehen. Das Krad stand zwischen Montagabend (01.08.2022), 21:00 Uhr und Dienstagmorgen (02.08.2022), 09:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens GI-E 25, geben? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Bauchtasche gestohlen

Ein 35-Jähriger legte seine Bauchtasche während eines Billiardspiels in der Nacht zu Dienstag (02.08.2022) in einer Bar im Asterweg ab. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und stahl die Tasche samt Inhalt. Neben mehreren Karten befanden sich Bargeld und Schlüssel in der Bautasche. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu dem Dieb, der seine Beute zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr an sich nahm, geben? Hinweise zu den Fahrraddieben erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Grünberg: in Hyundai gegriffen

Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr griffen Unbekannte gestern Morgen (02.08.2022) in einen blauen Hyundai und stahlen ein Portemonnaie. Eine 74-Jährige war in diesem Zeitraum im Einkaufsmarkt in der Gießener Straße. An der Kasse ließ sie sich Bargeld in Höhe von 200 Euro auszahlen und verstaute es samt Geldbörse in ihrer Einkaufstasche, die sie auf dem Beifahrersitz ihres ix20 abstellte. Sie entfernte sich kurz von ihrem Hyundai, um den Einkaufswagen zurückzubringen. Diesen Moment nutze ein Dieb und stahl die Geldbörse der Seniorin aus dem Auto. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Lich-Ober-Bessingen: in Scheune eingebrochen

Unbekannte brachen das Schloss einer Scheune in der Hauptstraße auf. Zwischen Freitag (29.07.2022), 18:00 Uhr und Dienstag (02.08.2022), 08:30 Uhr drangen die Diebe in die als Lagerraum genutzte Scheune ein und stahlen zwei gebrauchte Katalysatoren. Die Polizei beziffert den Schaden auf 210 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Lich-Langsdorf: Yamaha und Roller geklaut

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der vergangenen Nacht (03.08.2022) zwei Männer, die sich in der Oberstraße an einem Motorrad zu schaffen machten. Die schwarze Yamaha stand auf dem Parkplatz in der Erbsengasse. Die Unbekannten manipulierten das Zündschloss und flüchteten samt dem 5.000 Euro teuren Krad. Einen schwarzen Roller des Herstellers Yiying stahlen die Diebe offenbar zuvor in der Erbsengasse. Der Schaden beläuft sich hier auf 300 Euro. Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte die beiden Zweiräder und stellten sie sicher. Hinweise zu den unbekannten Dieben, die um 03:10 Uhr gemeldet wurden, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Langgöns-Espa: in Geräteschuppen eingedrungen

Zwischen 21:00 Uhr am Sonntag (31.07.2022) und 11:30 Uhr am Dienstag (02.08.2022) drangen Unbekannte in den Geräteschuppen des SV Blau-Weiss Espa ein. Sie knackten das Schloss und verschafften sich Zutritt zum Schuppen. Aus dem Inneren stahlen sie einen Freischneider der Marke Stihl, einen Arbeitshelm, Tragegurte und Treibstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 700 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schuppens in der Verlängerung der Straße „Im Grund“ aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfall fordert vier Verletzte und 60.000 Euro Gesamtschaden

Auf dem Weg zu einem Einsatz fuhren Beamte der Gießener Polizei gestern Nachmittag (02.08.2022) gegen 14:45 Uhr mit eingeschaltem Blaulicht und Martinshorn auf dem Schiffenberger Weg (Landesstraße 3131) von Gießen in Richtung Lich. An der Kreuzung L3131 / BAB 480 Schiffenberger Tal fuhren die Beamten in den Kreuzungsbereich ein. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte den Funkwagen zu spät. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Sowohl der Mercedes-Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin, als auch die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 60.000 Euro.

Linden: Unfallflucht in der Waldstraße

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (31.Juli) 23.00 Uhr und Dienstag (02.August) 06.50 Uhr in der Waldstraße in Leihgestern. Ein bislang Unbekannter beschädigte den schwarzen Q7 an der Frontstoßstange und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Seat touchiert

Nur 30 Minuten parkte ein Seat am Freitag (29.Juli) am Fahrbahnrand der Straße „Am Mühlberg“. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr den weißen Leon ST an der Heckstoßstange und fuhr anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B276/Laubach: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Dienstagmorgen (02.August) gegen 09.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Mücke in einem Opel die Bundesstraße 276 von Mücke in Richtung Freienseen. Dabei kam dem Opel-Fahrer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Radfahrer angefahren

Dienstagabend (02.August) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Staufenberg in einem Subaru die Heuchelheimer Straße von Gießen in Richtung Heuchelheim und beabsichtigte in die Paul-Zipp-Straße abzubiegen. Offenbar übersah der Staufenberger dabei einen 54-jährigen Radfahrer, der auf dem Fahrradweg der Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler leichte Verletzungen zu zog. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Unbekannte entsorgen Müll am Windpark Hohensolms

Hohenahr: Ein besonders dreister Fall der Müllentsorgung beschäftigt derzeit den Umweltsachbearbeiter der Herborner Polizei. Eine Spaziergängerin machte die Polizei Mitte Juli auf eine einen Haufen Müll aufmerksam.

Am 17.07.2022 (Sonntag) meldete sich die Zeugin bei den Ordnungshütern und führte diese zum Windpark Hohensolms. Dort hatten die Täter Farbeimer, gefüllte Ölkanister, Fliesen, Fenster, Reifen und anderes Material zu einem Haufen zusammengetragen und illegal entsorgt. Aus einigen der Eimer liefen Flüssigkeiten aus. Der Notdienst des Bauhofes der Gemeinde Hohenahr rückte an und entsorgte den Unrat.

Bisher führten die Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Umweltsünder.

Offensichtlich stammen die Gegenstände aus einer Renovierung oder Haushalts-, Werkstatt oder Garagenentrümpelung.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen?

Wo wurde in diesem Zusammenhang bis Mitte Juli ein Haushalt,

eine Werkstatt oder eine Garage aufgelöst?

Wer kann sonst Angaben zu den Umweltsündern machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.