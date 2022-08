Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbrecher erbeuten Bargeld aus Gaststätte – Offenbach

(lei) Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Dienstag, 18.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Mathildenstraße (20er-Hausnummern) eingebrochen und haben mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Um in das Lokal zu gelangen, hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf und stiegen hierüber ein. Im Innenraum brachen sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen hieraus Bargeld. Außerdem sackten die Diebe Bares aus einem Portemonnaie ein, welches hinter dem Tresen lag. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Eindringlingen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

14-jährige Radfahrerin verletzt: Wer kann Angaben zur unbekannten Autofahrerin machen? – Offenbach

(ae) Bereits am Donnerstag, 07.07. kam es in der Liebigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Mädchen mit Fahrrad und einer Autofahrerin, die kurz nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle flüchtete. Die Autofahrerin, eine 30 bis 40 Jahre alte Frau mit braunen, hochgesteckten Haaren, soll gegen 19.30 Uhr von einem dortigen Parkplatz (gegenüber Hausnummer 44) auf die Liebigstraße gefahren und dabei das auf dem Gehweg fahrende Mädchen übersehen haben. Die Frau hielt noch kurz an, fuhr dann aber kommentarlos mit einem grauen Auto, älteres Modell und mit Klebeband abgeklebtem linken Scheinwerfer, weiter. Die Radfahrerin erlitt durch den Unfall Schürfwunden am rechten Bein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe zu melden (06183 91155-0).

Wer hatte Rot? Zeugensuche nach Unfall auf Kreuzung Abfahrt A661 Kaiserlei / Strahlenbergerstraße – Offenbach

(ae) Wer von beiden Verkehrsteilnehmern ist bei Rot gefahren? Dieser Frage geht die Polizei derzeit bei einem Unfall nach, bei dem am Samstagmorgen auf der Kreuzung Abfahrt A661 Kaiserlei / Strahlenbergerstraße ein LKW und ein roter Opel zusammenstießen. Bislang ist unklar, wer Schuld an dem Unfall trägt, bei dem an beiden Fahrzeugen nicht unerhebliche Beschädigungen entstanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Verkehrsteilnehmer gegen 0.20 Uhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision kam. Der LKW-Fahrer kam hierbei von der A661 aus Richtung Frankfurt kommend und nahm die Abfahrt Kaiserlei, der PKW-Fahrer befuhr die Strahlenbergerstraße in Richtung Frankfurt. Neben den gegensätzlichen Aussagen der beiden Unfallbeteiligten und ihren Mitfahrern sind keine weiteren Zeugen bekannt. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen beim zuständigen Polizeirevier Offenbach melden (069 8098-5100).

Zeugensuche: Warum bremste das noch unbekannte vorausfahrende Auto? – Dietzenbach

(lei) Weil er im sogenannten „Wappenkreisel“ eine Gefahrenbremsung vollzog und dabei stürzte, hat sich ein 83 Jahre alter Rollerfahrer am Freitagmorgen (29. Juli) einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und musste deswegen ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nicht nur nach einem noch unbekannten Autofahrer, der in dem Kreisverkehr vor dem Dreieicher fuhr, sondern auch nach Ersthelfern, die dem verletzten 83-Jährigen zur Hilfe kamen. Gegen 10.30 Uhr fuhr das Auto, gefolgt von dem Rollerfahrer, in nördliche Richtung durch den Kreisverkehr im Bereich der Offenbacher Straße / Babenhäuser Straße, als der bislang anonyme Autofahrer aus noch unbekanntem Grund plötzlich stark abbremste. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste der 83-Jährige ebenfalls, kam dabei jedoch zu Fall. Der oder die Autofahrerin fuhr dann jedoch weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Mehrere Passanten kamen dem Senior danach zur Hilfe. Nach dem Eintreffen der Polizei waren die Passanten jedoch nicht mehr vor Ort, um ihre Personalien als mögliche Zeugen erfassen zu können. Die Unfallfluchtermittler bitten nun diese und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden; sie könnten wichtige Hinweise auf das Auto und die lenkende Person geben oder auch Angaben zum Grund des Bremsvorgangs machen. An dem Roller, der anschließend abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

50 Quadratmeter Wald brannten: Polizeihubschrauber im Einsatz – Gemarkung Hainburg

(lei) Erneut hat es im Waldgebiet „Katzenbuckel“ bei Hainburg gebrannt. Am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem kleinen Waldbrand im Bereich der Aspenschneise alarmiert. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber konnte die Brandstelle nach wenigen Augenblicken lokalisieren, nachdem zunächst eine Rauchsäule gesichtet worden war. Auf einer Fläche von letztlich etwa 50 Quadratmetern stand trockenes Unterholz in Flammen, das rasch durch die freiwillige Feuerwehr Klein-Krotzenburg gelöscht werden konnte. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt, die Ermittler gehen aber auch hier von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Drei leicht verletzte Kinder: Pkw landet nach Unfall mit Lkw „auf der Seite“ im Mitteilstreifen – Autobahn 3 / Seligenstadt

(lei) Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg sind am Mittwochmorgen drei Kinder leicht verletzt worden und vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Gegen 7.20 Uhr war ein Sattelzug zwischen dem Hanauer Kreuz und der Anschlussstelle Seligenstadt unterwegs, als er von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte. Dabei übersah er offenbar den dort fahrenden BMW, in dem sich fünf Insassen befanden. Der BMW kam durch die seitliche Kollision von der Fahrbahn ab und letztlich, auf der linken Seite liegend, im Mittelstreifen zum Stehen. Während der 33-jährige Fahrer und seine drei Jahre jüngere Beifahrerin unverletzt blieben, erlitten die drei Kinder im Alter von zwei, vier und sechs Jahren nach bisherigen Erkenntnissen leichte Blessuren. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils die linke Spur zeitweise gesperrt. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold beziffert den Schaden auf zirka 30.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

(lei) Ferienzeit ist Einbruchzeit! – Unsere Fachberaterin und unser Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren zum Thema „Einbruchschutz“ und möchten insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Urlaubszeit hilfreiche Tipps geben, wie man sich in den eigenen vier Wänden vor ungebetenen Gästen schützen kann. Dazu steht das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen am Montag, 22. August 2022, zwischen 10 und 12 Uhr, vor dem Rathaus in Erlensee. Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch! Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall – Schlüchtern

(lei) Auf der Fuldaer Straße (Landesstraße 3292) kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden und an beiden beteiligten Autos etwa 16.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 7.25 Uhr wollte eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin aus Richtung Distelrasen kommend nach links auf die Ortsumgehung Ost (Landesstraße 3180) abbiegen, als sie offenbar den Golf einer 22-Jährigen übersah, welche die Fuldaer Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei der nahezu frontalen Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt; sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes: 16-Jähriger nach mehreren Straftaten in U-Haft – Bad Orb

(lei) Er soll andere verletzt und bedroht, Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz begangen sowie Polizisten bei seiner Festnahme verletzt haben: Aufgrund mehrerer mutmaßlich begangener krimineller Verstöße sitzt ein erst 16-Jähriger seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Hanau werfen dem jungen Mann vor, binnen kürzester Zeit in Bad Orb eine Reihe von Straftaten begangen zu haben, die zum Teil so erheblich waren, dass aus Sicht der Ermittler die Annahme bestand, dass sich der Jugendliche den Strafverfahren durch Flucht entziehen könnte. In einem Fall ist der Beschuldigte mittlerweile sogar wegen versuchten Totschlags verdächtig.

Am vergangenen Mittwochabend (27. Juli, wir berichteten) soll der Wächtersbacher im Zuge eines Streits vor einem Haus im Stadtgebiet einen 31-Jährigen mit einer Axt attackiert haben. Bei den Hiebbewegungen, die auch in Richtung des Kopfes des Opfers ausgeführt worden sein sollen, erlitt der 31-Jährige Schnittverletzungen an Armen und Händen. Zudem sollen sich beide Kontrahenten gegenseitig mit Sperrmüllgegenständen beworfen haben, wodurch auch drei geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zwei Tage später (29. Juli) soll er an gleicher Stelle einen 38-Jährigen mit einem als Schusswaffe beschriebenen Gegenstand bedroht haben. Am Montagabend (1. August) wurde der 16-Jährige erneut auffällig: Im Bereich eines Bolzplatzes trafen ihn Polizeibeamte mit einer CO2-Pistole, einem Einhandmesser sowie Drogen-Utensilien an – alle Gegenstände wurden sichergestellt. Als Grund für den Waffenbesitz gab er einen zuvor bei der örtlichen Ordnungsbehörde angemeldeten Dreh eines Musikvideos vor. In dem Zusammenhang ermitteln die Beamten auch wegen des Verdacht eines illegal aufgenommenen Telefonats mit einem Bediensteten dieser Behörde (§ 201 Strafgesetzbuch – Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes). Ein Videodreh konnte jedoch nicht verifiziert werden. Der 16-Jährige wurde festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeiwache gebracht. Dort soll er bei der Durchsetzung der Festnahme (Verbringung ins Gewahrsam) Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt haben. Neben bedrohenden und beleidigenden Äußerungen den Ordnungshütern gegenüber soll er auch Ausrüstungsgegenstände und Mobiliar beschädigt haben.

Aufgrund der raschen zeitlichen Abfolge an Ermittlungsverfahren wurde der Tatverdächtige am Dienstag der zuständigen Jugendrichterin beim Amtsgericht in Gelnhausen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau erließ die Richterin einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Im Anschluss an dessen Verkündung wurde der 16-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Er muss sich nun einem Verfahren nach Jugendstrafrecht stellen.

Brand in leerstehendem Hotel – Großkrotzenburg

(lei) Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in der Schulstraße gerufen. Mehrere Notrufer teilten gegen 0.50 Uhr mit, dass das ehemalige „Posthotel“, ein seit längerer Zeit Jahren leerstehender Gebäudekomplex, brennen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen lichterloh aus dem dritten Stock des Hauses und griffen bereits auf das Dach über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro beziffert. Wieso es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung sowie der Nachlöscharbeiten, die sich bis in die frühen Morgenstunden hineinzogen, waren Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Schul- und der Taunusstraße erforderlich.

Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw auf der B 62 – Folgemeldung

Niederaula

Ein 52jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Sprinter die B 62 aus Richtung Niederjossa kommend in Richtung BAB 7 Anschlussstelle. Ein 52jähriger Burghauner befuhr mit seinem Sattelzug, beladen mit Fahrzeugteilen, die B 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. An der BAB-Auffahrt bog der Sprinter nach links ab, dabei übersah er den entgegenkommenden Sattelzug. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, der Sattelzug kam dabei ins Schlingern und kippte anschließend nach rechts um und blieb mittig auf der B 62 liegen. Der Sprinter drehte sich um die eigene Achse und blieb am Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer des Sprinters wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend schwerverletzt mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde ebenfalls verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Die B 62 sowie die Anschlussstelle der BAB mussten wegen der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Mann nach Rollerunfall verstorben

Großenlüder. Am Mittwochmorgen (03.08.) kam es im Bereich der Straße „An der Altefeld“ im Ortsteil Müs zu einem schweren Rollerunfall, indessen Folge ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder noch an der Unfallstelle verstarb.

Gegen kurz vor 8 Uhr informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über den verunfallten Zweiradfahrer. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgungsmaßnahmen erlag der 65-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Mann aus Großenlüder einen dortigen Schotterweg in Richtung Sportplatz, als er aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Zaunpfosten kollidierte, stürzte und sich lebensbedrohlich verletzte.

Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.