Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl – Tageswohnungseinbruch Samstag, 23.07.2022, 07:30 – 19:30 Uhr, 65830 Kriftel, Sindlinger Straße

Am Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus der Sindlinger Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Der unbekannte Täter verschaffte sich wohl durch die Tiefgarage Zutritt zum Hausflur und versuchte hier eine Wohnungstür im Obergeschoss des Hauses aufzuhebeln. Die Wohnungseingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch Stand, so dass der Täter unverrichteter Dinge flüchtete. An der Wohnungstür entstanden diverse Beschädigungen. Bezüglich des Täters liegen der Polizei derzeit noch keine Hinweise vor.

Schadensträchtige Verkehrsunfallflucht – Sonntag, 24.07.2022, 00:40 Uhr, 65719 Hofheim am Taunus, Schmelzweg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Fahrzeuge durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ein in entgegengesetzte Fahrtrichtung fahrende Zeuge meldete zunächst den Zusammenstoß eines nun flüchtigen Fahrzeugs mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die vor Ort befindlichen Funkstreifen jedoch noch zwei weitere stark beschädigte, ebenfalls geparkte Pkw, feststellen. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer beschädigte auf seiner Fahrt somit mindestens drei Fahrzeuge und flüchtete ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Durch den Zeugen konnte lediglich das Fahrzeugmodell, sowie ein Frankfurter Teilkennzeichen abgelesen werden. Das Fahrzeug des Beschuldigten sollte nach diversen Zusammenstößen starke Beschädigungen, überwiegend im rechten Frontbereich, aufweisen. Sollten Sie zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Unfallfahrzeug sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitten an den regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der 06192 – 20 79 0

Fahrraddiebstahl – Hofheim Marxheim, Rheingaustraße, Freitag, 22.07.2022 um 19:30 Uhr

Am Freitagabend kam es im Bereich der Rheingaustraße in Hofheim zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern. Der oder die Täter nutzten einen Augenblick der Unaufmerksamkeit der Eigentümer aus und entwendeten aus einer unverschlossenen Garage zwei E-Bikes. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Fahrräder hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

Brand von Heuballen – Schwalbach am Taunus, Sportplatz, Samstag, 23.07.2022 von 00:32 Uhr

In der Nacht wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einer Feldgemarkung hinter dem Sportplatz in Schwalbach am Taunus zu einem Brand von Heuballen gekommen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand dennoch ein Sachschaden von rund 1000,- Euro. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss – Hofheim, Im Klingen, Samstag, 23.07.2022 um 00:34 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Fahrzeugführer beim Einparken einen PKW und entfernte sich vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und der Polizei melden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Der 36-jährige Fahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss und musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeistation Hofheim kommen.

Unfall mit gestohlenem Fahrzeug – Hofheim, Im Lorsbachtal, Samstag, 23.07.2022 um 03:58 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte sich ein Seat-Fahrer der Kontrolle der Hofheimer Polizei entziehen, nachdem dieser über eine rote Ampel gefahren ist. Dabei beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge und konnte anschließend festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne gültigen Führerschein fuhr und der Seat und die Kennzeichen zuvor gestohlen wurden. Es bestand außerdem der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Eine Blutentnahme fand auf der Polizeistation in Hofheim statt. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.