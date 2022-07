Kleinkind aus Fenster gestürzt,

Wiesbaden Freitag, 22.07.2022, 11:45 Uhr

(cp)Am Freitag ist in Wiesbaden ein Kleinkind aus einem geöffneten Fenster

gestürzt und wurde hierbei schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge soll

ein zweijähriges Mädchen gegen 11:45 Uhr auf eine Fensterbank seines Zimmers im

Obergeschoss geklettert sein. Das Kind stürzte durch das geöffnete Fenster

auf eine Rasenfläche vor dem Mehrfamilienhaus. Bei dem Sturz aus rund acht

Metern Höhe zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Das Mädchen wurde sofort

in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht und dort stationär behandelt, befindet

sich aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unglück kommen

konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Vor dem Hintergrund einer

möglichen Identifizierbarkeit der Beteiligten machen wir aus

datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben zur genauen Unfallörtlichkeit und

bitten deshalb von Rückfragen Abstand zu nehmen.

Räuberischer Diebstahl scheitert,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Freitag, 22.07.2022, 23:45 Uhr,

(wo) Am Freitagnacht versuchte eine 32-Jährige Frau bei einer Veranstaltung im

Bereich der Friedrich-Ebert-Alle Pfandmarken zu entwenden. Beim Versuch mit

diesen zu flüchten, setzte sie sich körperlich zur Wehr und verletzte hierbei

eine 55-Jährige. Gegen 23:45 Uhr bemerkte die 55-jährige Berlinerin, dass die

32-jährige Wiesbadenerin eine Box mit Pfandmarken im Bereich des Ausschanks an

sich nahm und in Richtung Hauptbahnhof lief. Als die Geschädigte versuchte die

Diebin festzuhalten, schlug diese ihr mit der Faust ins Gesicht. Aufgrund der

Gegenwehr der Wiesbadenerin fielen anschließend beide Frauen zu Boden. Durch die

tatkräftige Unterstützung von Passanten konnte die Diebin bis zum Eintreffen der

verständigten Streife festgehalten werden. Die 32-Jährige wurde für die weiteren

Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und muss sich nun in einem

Strafverfahren verantworten.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Frau grundlos getreten,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 23.07.2022, 07:10 Uhr,

(wo) Am Samstagmorgen wurde eine 23 Jahre alte Frau aus Homburg von einem

49-Jährigen grundlos an einer Bushaltestelle im Bereich der Schwalbacher Straße

getreten und glücklicherweise nicht verletzt. Gegen 17:10 Uhr wartete die

Saarländerin auf den Bus, als ihr der 49-jährige Mainzer grundlos gegen die

Oberschenkelrückseite trat. Beide Personen fuhren mit dem Bus zum Hauptbahnhof

und stiegen dort gemeinsam aus. Nachdem der Mainzer erneut den Kontakt zur

Geschädigten suchte, kontaktierte diese die Polizei. Das 1.Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Autos durchwühlt,

Wiesbaden, Kauber Straße/Ingwerweg, Freitag, 22.07.2022, 17:00 bis Samstag,

23.07.2022, 08:00 Uhr

(wo) In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag 03:30 Uhr beschädigten in

der Kauber Straße unbekannte Täter ein geparktes Auto und entwendeten

Gegenstände im Wert von ca. 3000 EUR. Am Samstag musste ein 34-Jähriger

Wiesbadener feststellen, dass die Diebe mit einem unbekannten Gegenstand die

Scheibe seines Opels einschlugen und diverse Gegenstände, welche auf der

Rückbank lagen erbeuteten. Zwischen Freitagmittag bis Samstagmorgen durchwühlten

im Ingwerweg unbekannte Täter ein abgestelltes Auto und entwendeten Bargeld. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Mit Motorroller gestürzt und verletzt, Wiesbaden, Nordost,

Christian-Spielmann-Weg, Freitag, 22.07.2022, 19:50 Uhr

(cp)Am Neroberg verlor am Freitagabend eine junge Frau die Kontrolle über ihren

Motorroller und krachte in zwei geparkte Autos.

Die 25-jährige Wiesbadenerin wollte gegen 19:50 Uhr mit ihrer Vespa auf den

Neroberg fahren. Im Christian-Spielmann-Weg, im Ausgang einer S-Kurze verlor die

junge Frau aber die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß gegen zwei geparkte Autos

und rutschte noch mehrere Meter über die Fahrbahn. Sie wurde durch einen

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihre Verletzungen stellten sich dort aber

glücklicherweise als leicht heraus. Am Roller und den Autos entstand ein Schaden

von rund 10.000 Euro.

Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Kastel,

Eleonorenstraße, Samstag, 23.07.2022, 15:10 Uhr

(cp)Eine unachtsam geöffnete Autotür wurde am Freitagnachmittag in Kastel einer

Fahrradfahrerin zum Verhängnis. Sie stieß gegen die Tür und stürzte schwer. Die

64-jährige Fahrradfahrerin fuhr aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke kommend

entlang des Rheins in der Eleonorenstraße. Derweil hatte eine 34-Jahre alte Frau

aus Neustadt kurz vor der Einmündung „Im Fort Montebello“ ihr Auto geparkt. Als

sie austeigen wollte, hatte sie die herannahende Radlerin vermutlich übersehen

und öffnete just in dem Moment die Tür, als die Fahrradfahrerin an dem Auto

vorbeifuhr. Die Seniorin stieß gegen die Autotür und stürzte. Sie wurde mit

schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik

verbracht.

Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 22.07.22, 19:00 Uhr bis Sonntag, 24.07.2022,

03:15 Uhr

(mw) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Polizeidirektion

Wiesbaden und der Bereitschaftspolizei Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt

durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten

Programms „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig

statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage

„Warmer Damm“, am Schlachthof und der Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die

Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Dabei

wurden ein Messer und ein Tierabwehrspray sichergestellt.

Aufgrund des schönen Wetters und diverser Veranstaltungen war die Innenstadt und

das Schlachthofgelände gut gefüllt. Das Wiesbadener Open Air Kino auf den

Reisinger Anlagen war gut besucht und fand ohne besondere Vorkommnisse statt.

Insgesamt konnten 27 Personen kontrolliert werden.

Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen

eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für

die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Pkw aufgebrochen

Lorch, Rheinuferstraße, Freitag, 22.07. – Samstag, 23.07.22

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Lorcher Rheinuferstraße

insgesamt 3 Pkw aufgebrochen. Es wurden jeweils Scheiben auf der Beifahrerseite

eingeschlagen und Wertgenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Ein 19 Jahre alter Täter konnte ermittelt werden – siehe nächster Beitrag!

Der entstandene Schaden beträgt etwa 1300 EUR.

Täter nach Diebstahl aus Garage gefasst Lorch, Schwalbacher Straße, Samstag,

23.07.22, 06:30 Uhr

Gleich zweimal suchte ein Täter am Samstagmorgen eine unverschlossene Garage in

der Schwalbacher Straße in Lorch auf. Gegen 06:30 Uhr durchwühlte eine männliche

Person die unverschlossene Garage des Geschädigten und entwendete Werkzeug. Er

wurde dabei von einer Videoanlage aufgezeichnet. Die Tat wurde gegen 09:00 Uhr

vom Geschädigten bemerkt und bei der Polizei angezeigt.

Gegen 12:00 Uhr kam der Täter wieder zu der Garage. Diesmal wurde er aber von

dem Geschädigten bemerkt und bis zur Wohnanschrift verfolgt. Dort konnte der 19

Jahre alte Täter ermittelt werden.

Da dieser unter Alkoholeinfluss stand und zuvor mit dem Fahrrad unterwegs war,

wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Bei der anschließend angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden sowohl das

Diebesgut aus der Garage als auch von den Autoaufbrüchen zuvor aus der

Rheinuferstraße aufgefunden werden. Der Täter wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in

Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 91120.

Auto landet im Graben

Hünstetten, L3031, Samstag, 23.07.22, 10:30 Uhr

Ein überholendes Motorrad zwang am Samstagvormittag einen entgegenkommenden Pkw

in den Graben.

Gegen 10:30 Uhr überholte eine 60 Jahre alte Frau aus Ober-Mörlen mit ihrer

Ducati auf der Strecke zwischen Ketternschwalbach und Panrod ein vorausfahrendes

Motorrad. Hierbei beachtete sie nicht den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 55

Jahre alter Fahrer aus Aarbergen kam dadurch mit seinem Ford beim Bremsen ins

Schleudern und landete mit seinem Pkw im Graben.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Taunusstein, Aarstraße/Dresdener Straße, Samstag, 23.07.22, 03:30 Uhr

festgestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag erging durch einen Bürger der Hinweis, dass

in der Aarstraße, Höhe Dresdener Straße, ein Zigarettenautomat aufgebrochen sei.

Der Automat wurde mit Trenn- und Hebelwerkzeug angegangen, die Zigaretten

komplett entwendet. Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht genau

abschätzen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780

Kennzeichen entwendet

Niedernhausen, Park and Ride Parkplatz Bahnhof, Dienstag, 12.07. – Samstag,

23.07.22

Auf dem Niedernhausener Park and Ride Parkplatz am Bahnhof wurden in dem

genannten Zeitraum die beiden Kennzeichen RÜD-ML 640 an einem geparkten Renault

Scenic entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Idstein

unter der Telefonnummer 06126 93940