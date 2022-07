Ertappte Diebe lassen Rasenmähertraktor zurück

65550 Limburg-Linter, Im Eichengrund

Samstag, 23.07.2022, 23:45 Uhr

Am Samstagabend wurde in Linter ein Rasenmähertraktor der Marke Husquarna durch unbekannte Täter aus einem frei zugänglichen Unterstand von einem Gartengrundstück gestohlen. Die unbekannten Täter schoben den Rasenmähertraktor in ein angrenzendes Waldstück und ließen ihn dort zurück, da sie bei der Tatausführung durch den Eigentümer gestört wurden. Die Täter liefen in unbekannte Richtung davon. Der Rasenmähertraktor konnte wieder an den Eigentümer übergeben werden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Körperverletzung – mit Dachlatte zugeschlagen –

65627 Elbtal-Dorchheim, Siegener Straße

Samstag, 23.07.2022, 22:35 Uhr

In Dorchheim schlug in der Nacht auf Sonntag ein Mann einen andern mit der Hand und einer Dachlatte. Im Hof eines Einfamilienhauses gerieten ein 53 – jähriger und ein 32 – jähriger zunächst verbal aneinander. Hierbei soll der 53 – jährige seinem Kontrahenten mit der flachen Hand in dessen Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf schlug der 53-jährige mit einer 1 Meter langen Holzdachlatte auf den jüngeren Mann ein und verletzte ihn an der Hand. Der 32-jährige konnte in eine benachbarte Spielhalle flüchten und von dort aus die Polizei verständigen. Die Polizei konnte die Beteiligten antreffen und eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufnehmen.

Wohnmobil bei Unfall umgekippt

65549 Limburg, Schleusenweg

Sonntag, 24.07.2022, 10:40 Uhr

Am Sonntagmorgen befuhr ein Ehepaar aus Mettenheim in Bayern mit ihrem Wohnmobil FIAT den Schleusenweg in Richtung Alte Lahnbrücke. Aufgrund eines medizinischen Problems verlor der 75-jährige Fahrer des Wohnmobils die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen geparkten Pkw. Anschließend kollidierte er mit einem Zaun und einer Hecke. Dadurch wurde das Wohnmobil aufgeladen und kippet auf die Fahrerseite um. Der 75-jähreige Fahrer und seiner 73-jährige Ehefrau wurden durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Wohnmobil wurde durch einen Abschleppdienst aufgerichtet und abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 40000EUR geschätzt.

PKW beschädigt

65614 Beselich-Heckholzhausen, Bahnhofstraße 20 Sonntag, 24.07.2022, 00:50 Uhr

Am Sonntag, 24.07.2022 um 00:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW im Rahmen der Kirmes Heckholzhausen. Ein 23-Jähriger aus Beselich trat bereits auf der Kirmes aggressiv in Erscheinung. In weiteren Verlauf ging er auf der Bahnhofstraße auf das Fahrzeug eines ebenfalls 23-Jährigen aus Dorndorf zu. Dieser musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Daraufhin schlug und trat der 23-Jährige aus Beselich auf das Fahrzeug ein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca.1000,-EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf der Kirmes in Heckholzhausen

65614 Beselich-Heckholzhausen, Oberdorf 3 Sonntag, 24.07.2022 01:15 Uhr

Auf der Kirmes in Heckholzhausen kam es zu einer Körperverletzung zwischen einem 23-jährigen aus Beselich und einem 25-jährigen aus Diez. Der 23-jährige fiel bereits zuvor durch sein aggressives Verhalten auf, da er einen Pkw beschädigte. Nachdem er auf das Kirmesgelände zurückging, kam es zu Streitigkeiten mit einem 25-jährigen. Der 25-jährige schlug dem 23-jährigen mit seiner Faust zweimal in dessen Gesicht.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Dorfgemeinschaftshaus

65594 Runkel-Wirbelau, Horsterstraße 5

Sonntag, 24.07.2022 zwischen 01:30 Uhr und 02:45 Uhr

Während einer privaten caritativen Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus von Wirbelau wurde eine Geldkassette mit den Einnahmen gestohlen. Die durch den Verkauf von Getränken und Eintrittsgeldern erwirtschafteten Einnahmen sollten als Spende einem Kindergarten zugutekommen.

Im Tatzeitraum wurde die Geldkassette durch unbekannte Täter, während der Veranstaltung, entwendet. Der Schaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0, oder der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

35781 Weilburg, Im Bangert 16b

Samstag, 23.07.2022 zwischen 17:30 und 17:45 Uhr

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 17:30-17:45 Uhr in Weilburg in der Straße „Im Bangert“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Mengerskirchen stellte ihr Fahrzeug, einen blauen Dacia Sandero, ordnungsgemäß in einer Parkbucht hinter der freiwilligen Feuerwehr ab. In der kurzen Parkzeit wurde ihr Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 200,- EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

35781 Weilburg, An der Backstania 1a

Samstag, 23.07.2022 20:30 Uhr

Während der Anzeigenaufnahme der zuvor berichteten Verkehrsunfallflucht konnte bei der 38-jähreigen Anzeigenden aus Mengerskirchen deutlicher Alkoholgeruch durch die aufnehmenden Beamten wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Gefährliche Körperverletzung

Zeit: Freitag, 22.07.2022, 23.30 Uhr

Ort: Selters – Haintchen, Straße „Freier Platz“

Eine 19 – jährige aus Selters wurde im Verlauf eines Streits durch einen 30 – jährigen aus Elz mit Pfefferspray besprüht. Ursache des Streits waren wohl familiäre Angelegenheiten. Einer ärztlichen Versorgung bedurfte es nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Diebstahl eines Kleinkraftrad – Rollers

Zeit: Freitag, 22.07.2022, 16.15 – 19.30 Uhr Ort: Limburg, Fröbelstraße

Ein 41- jähriger Mann aus Limburg hatte seinen Roller, mit eingerastetem Lenkradschloss, am Fahrbahnrand der Fröbelstraße geparkt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl des Rollers. Ein Zeuge hat 2 Personen gesehen, die mit dem Roller wegfuhren. Personenbeschreibung: Fahrer: männlich, 16-20 Jahre alt, schlank, schwarze längere Haare, weißes T-Shirt, Südländer Beifahrer: wie Fahrer, trug lediglich schwarzes T – Shirt

Mögliche Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer: 06431-91400 entgegen.

Körperverletzung, Hausfriedensbruch

Zeit: Freitag, 22.07.2022, 21.08 Uhr

Ort: Limburg, Am Huttig, Restaurant

Ein 54 – jähriger Gastronom aus Limburg hatte einem 31 – jährigen Gast aus Bannberscheid aufgrund von Streitigkeiten Hausverbot erteilt. Dieser wollte dem nicht nachkommen und versuchte sich Zutritt zur Gaststätte zu verschaffen. Dazu packte er den Gaststättenbetreiber am Hemdkragen und versuchte ihn zur Seite zu drücken. Daraufhin erstattete der Gastronom Anzeige.