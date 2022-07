Frankfurt-Dornbusch: Polizist und Radfahrer bei Kontrolle gestürzt

Frankfurt (ots) – (ne) Heute Morgen kam es in der Straße am Dornbusch zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Linienbus. Ein

vorbeikommender Fahrradfahrer ignorierte die Weisungen der Polizisten im Rahmen

der Verkehrsmaßnahmen. Als er kontrolliert werden sollte, kamen sowohl der

Polizeibeamte als auch der Radfahrer zu Fall.

Weil der Sprinter und der Linienbus sich durch den Zusammenstoß regelrecht

ineinander verkeilt hatten, mussten die Fahrzeuge mit Hilfe eines

Abschleppdienstes voneinander gelöst werden. Die Polizei hatte wegen der

umfangreichen Unfallmaßnahmen den Bereich für längere Zeit verkehrsfrei halten

müssen. Ein vorbeikommender Radfahrer wollte den entsprechenden Anweisungen der

Beamten, die Stelle nicht zu passieren, jedoch nicht Folge leisten und

versuchte, sich durch eine Engstelle zu mogeln. Als ihn der Beamte aufhalten

wollte, kam der 50-Jährige, dessen Radschuhe noch in den Klickpedalen steckten,

aus dem Gleichgewicht und beide stürzten daraufhin zu Boden.

Sowohl der 50-Jährige als auch der Polizist erlitten Verletzungen am Kopf, die

vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Der 50-Jährige

trug keinen Fahrradhelm. Der Beamte konnte seinen Dienst in der Folge nicht

fortsetzen.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der

Missachtung der Zeichen und Weisungen des Polizeibeamten eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubdelikt

Frankfurt – (dr) Ein 28-Jähriger hielt sich am gestrigen Mittwoch, den 20.

Juli 2022, in der Moselstraße auf, als er von mehreren Männern angegangen wurde.

Dabei erbeuteten die Unbekannten seine Wertsachen.

Zunächst ging bei der Polizei die Meldung ein, dass mehrere Personen einen Mann

angreifen würden. Vor Ort konnte der gänzlich unbekleidete Geschädigte, 28 Jahre

alt, von einer alarmierten Polizeistreife an der Kreuzung zur Niddastraße

angetroffen werden. Dieser habe sich gegen 12:00 Uhr in der Moselstraße

aufgehalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherten sich ihm zu diesem

Zeitpunkt mehrere Männer und raubten ihm neben seiner getragenen Kleidung auch

ein Smartphone, einen Rucksack, eine Bauchtasche, eine Tasche und rund 80 Euro

Bargeld. Anschließend ergriffen die Männer in unbekannte Richtung die Flucht.

Der Tatverdacht gegen zwei in der Nähe festgestellte Personen erhärtete sich

nicht. Diese wurden nach der Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. In

der Nähe des Tatortes konnte auf der Straße die Hose des Geschädigten

aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Drei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, dickliche Statur, orientalische

Erscheinung; bekleidet mit blauen Shirt und Shorts.

Täter: Männlich, blond, langer Bart, kaputte Zähne; bekleidet mit T-Shirt.

Täter: Männlich, circa 30 bis 40 Jahr alt, orientalische Erscheinung, bärtig;

bekleidet mit lilafarbenen Hemd.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 zu melden.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (la) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, kam es gegen 21.30 Uhr,

auf der A5 Richtung Darmstadt, kurz hinter dem Autobahnkreuz Bad Homburg, zu

einem schweren Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines 1er BMW und der

23-jährige Fahrer eines 3er BMW kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache

während der Fahrt. Das Auto des 23-Jährigen kam durch den Zusammenstoß ins

Schleudern, rutschte mit dem Heck voran zunächst in die Böschung und stieß dann

in eine Schutzplanke. Währen der Fahrer des 1er BMW ohne körperlichen Schaden

davonkam, wurde der Fahrer des 3er BMW so schwer verletzt, dass er mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Über den Unfallhergang

machten beide Verkehrsteilnehmer unterschiedliche Angaben. Der Sachschaden an

dem 1er BMW beträgt 5.000 Euro, der 3er BMW hat einen wirtschaftlichen

Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs aufgenommen und

bittet um sachdienliche Hinweise. Die Frankfurter Polizeiautobahnstation ist

erreichbar unter der Telefonnummer 069-75546400.

Frankfurt-Westend: Exhibitionist vor Kindergarten

Frankfurt – (la) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, kam es gegen 11.30 Uhr zu

einer exhibitionistischen Handlung vor einem Kindergarten in der Körnerstraße.

Ein unbekannter Mann stellte sich vor den abgezäunten Spielplatz eines

Kindergartens in der Körnerstraße. Er öffnete seine Hose und entblößte seinen

Genitalbereich. Danach entfernte er sich. Über den Täter ist lediglich bekannt,

dass er ungepflegt war und lange graue Haare, vermutlich zu einem Zopf gebunden,

hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 /

755-10300 entgegen.

Frankfurt-Niederursel: Uhr vom Handgelenk und Kette vom Hals gerissen

Frankfurt – (dr) Zwei bislang unbekannte Männer verwickelten am gestrigen

Abend (20. Juli 2022) eine 72-jährige Frau vor ihrer Wohnanschrift in ein

Gespräch und entrissen ihr eine Armbanduhr und eine Goldkette.

Gegen 19:55 Uhr sprachen zwei Männer die Geschädigte im Hammarskjöldring vor dem

Eingang ihrer Wohnanschrift an. Unvermittelt riss ihr einer der beiden die

Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete sogleich. Der andere tat zunächst so,

als wolle er diesem nacheilen, kehrte jedoch zu der Geschädigten zurück und riss

ihr auch noch die Goldkette vom Hals. Das Duo flüchtete dann mit der Beute zu

Fuß in südliche Richtung.

Die beiden Männer sollen nach Angaben der 72-Jährigen etwa 170 cm groß, circa 20

bis 25 Jahre alt und von schmaler Statur gewesen sein sowie mutmaßlich von

orientalischer Erscheinung. Des Weiteren hätten sie gebrochenes Deutsch

gesprochen. Einer der jungen Männer habe ein türkisfarbenes T-Shirt und dunkle

Jeans getragen, der andere komplett dunkle Kleidung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gallus: Dachstuhlbrand

Frankfurt – (fue) Rund 700.000 EUR Sachschaden entstanden am Mittwoch, den

20. Juli 2022, bei dem Brand des Dachstuhles eines Mehrfamilienhauses in der

Erbbaustraße.

Die Polizei wurde gegen 21.25 Uhr von dem Feuer informiert und traf mit zwei

Streifen noch vor der Feuerwehr ein. Die Beamten begannen daraufhin mit der

Evakuierung der in dem Haus befindlichen 37 Bewohner. Eine Rollstuhlfahrerin

musste aus ihrer Wohnung getragen werden und wurde ebenfalls zum Sammelpunkt

verbracht. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrmänner verletzt, einer von

ihnen erlitt Verbrennungen an beiden Handgelenken. Weitere Personen wurden nicht

verletzt. Gegen 01.50 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort zunächst beendet. Ein Teil

der Bewohner konnte in die Wohnungen zurück, für andere mussten andere

Unterkunftsmöglichkeiten gefunden werden. Gegen 03.00 Uhr ging dann eine neue

Meldung ein, wonach der Dachstuhl wieder in Flammen stünde. Die Feuerwehr konnte

den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich herausstellte, hatte sich

hinter einem Schrank ein Glutnest erneut entzündet. Etwa 50 Minuten später war

auch der zweite Einsatz beendet. Der Brand selbst dürfte durch einen

Blitzeinschlag entstanden sein. Die Brandursachenermittlung dauert zurzeit noch

an.

Frankfurt – Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße Juli 2022: Babenhäuser Landstraße, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz

Frankfurt-Nordwest, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle

Eckenheim Juli 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juli 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung

Wiesbaden, Mainzer Landstraße Juli 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Zollfahndung Frankfurt hebt illegales Zigarettenlager aus – Zwölf Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt – Drei Tatverdächtige festgenommen

Frankfurt am Main/Göttingen/ – Zwölf Millionen Stück unversteuerte

Zigaretten stellten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main, Dienstsitz Kassel, am 20.07.2022 in Göttingen sicher und

nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden die

Zollfahnderinnen und Zollfahnder in einer Lagerhalle eines ehemaligen

Gewerbebetriebes fündig.

Die augenscheinlich gefälschten Glimmstängel waren in ihrer Aufmachung einer

bekannten Herstellermarke nachempfunden und rechtswidrig nicht mit den

vorgeschriebenen Steuerzeichen versehen. Insgesamt stapelten sich die illegalen

Tabakwaren, verpackt in 1.200 Stück sogenannten Mastercases zu je 50 Stangen,

palettenweise und übermannshoch in der Lagerhalle.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main führt seit Mai 2022 im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Göttingen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 33-Jährigen

Beschuldigten wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei.

Zuvor waren im Fahrzeug des vorgenannten 33-Jährigen 5.750 Stangen unversteuerte

Zigaretten im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Göttingen

festgestellt worden. Die Polizei informierte das zuständige Zollfahndungsamt

Frankfurt am Main, das die Ermittlungen umgehend aufnahm. Diese führten auf die

Spur des illegalen Zigarettenlagers in Göttingen und zur vorläufigen Festnahme

dreier weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter im Alter von 26 bis 40 Jahren.

Über 70 Kräfte der Zollfahndung Frankfurt am Main, des Hauptzollamtes Frankfurt

am Main, der Staatsanwaltschaft Göttingen und der niedersächsischen

Bereitschaftspolizei aus Göttingen waren bei den Durchsuchungsmaßnahmen

eingesetzt. Das Technische Hilfswerk, Ortsverband Göttingen, unterstützte die

Fahnderinnen und Fahnder beim Abtransport der illegalen Zigaretten.

„Alleine der für die Allgemeinheit entstandene Steuerschaden für die zwölf

Millionen Zigaretten beträgt rund 2,1 Millionen Euro. Somit wird deutlich, dass

es sich bei Steuerhehlerei nicht um eine Nebensache handelt“, so Sandra Schwan,

stellvertretende Leitung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Schnell und einfach durch die Passkontrolle: EasyPASS Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Am morgigen Freitag starten die Sommerferien in Hessen. Bundespolizei und Flughafenbetreiber rechnen mit hohen Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen. Um den Zeitaufwand für die Luftsicherheitskontrollen zu minimieren, gibt die Bundespolizei regelmäßig Tipps zu den geltenden Luftsicherheitsbestimmungen. So sollten Reisende das Handgepäck grundsätzlich auf das Nötigste reduzieren. Flüssigkeitsbehälter gehören in einen durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel. Dieser wird – genau wie mitgeführte elektronische Geräte – vor der Kontrolle separat in die bereitstehenden Wannen gelegt.

Auch bei der Passkontrolle können Reisende Zeit sparen, wenn die automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS genutzt wird: Reisende ab 12 Jahren scannen dort ihren elektronischen Reisepass (ePass) oder den neuen deutschen Personalausweis selbst ein und haben nach einem kurzen Blick in die Kamera die Kontrolle bereits hinter sich.

Am Flughafen Frankfurt stellt die Bundespolizei den Reisenden in allen Flugsteigen insgesamt mehr als 70 EasyPASS-Spuren zur Verfügung. Alle Inhaberinnen und Inhaber von elektronischen Reisepässen der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz können EasyPASS zur Ein- und Ausreise nutzen.

Weitere Informationen zu EasyPASS finden Sie im Internet unter www.easypass.de

Dachstuhlbrand im Gallus

Frankfurt am Main

Feuerwehr Frankfurt am Main

