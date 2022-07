Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit einem Pkw in der Goethestraße in Eschwege fuhr ein 26-Jähriger aus Lautertal mit einem Pkw gegen einen dort aufgestellten Metallpfosten eines Bushaltestellenschildes. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag um 13:37 Uhr. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 4500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen 13:40 Uhr und 13:53 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit auf dem dortigen tegut-Parkplatz ein Mercedes an der hinteren Stoßstange angefahren und entsprechend beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Wildunfall

Um 23:30 Uhr befuhr am gestrigen späten Abend eine 22-Jährige aus Spangenberg die L 3226 zwischen Waldkappel und Friemen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Glasscherben im Getreidefeld

Angezeigt wurde gestern Nachmittag ein Vorfall, nachdem auf einem abgeernteten Getreidefeld in der Gemarkung von Eschwege „Vor dem Feld“ mehrere Glasflaschen, Gläser und Scherben aufgefunden wurden. Die Glasflaschen wurden augenscheinlich bewusst in das Feld geworfen, sodass bei einer nächsten Überfahrt mit landwirtschaftlichen Maschinen/Geräten es nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese dabei beschädigt werden. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Flächenbrand

Bei Drescharbeiten wurde am gestrigen Nachmittag, um 14.45 Uhr, ein Flächenbrand mit einer Größe von ca. 5 x 5 m auf einem benachbarten abgeerntetem Getreidefeld in der Nähe der Ortschaft Gehau festgestellt. Aufgrund der Witterung breitete sich der Flächenbrand auf ca. 10 Hektar aus. Das Feuer wurde von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Waldkappel und Sontra sowie deren Ortsteilen bekämpft und von ortsansässigen Landwirten mittels Umpflügen unterstützt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 20 Uhr an. Es gab keine Verletzten. Die Ursache ist unbekannt, Personen in der Nähe des Brandherds wurden nicht wahrgenommen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:40 Uhr, ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau, der mit einem Sprinter auf der B 27 in der Gemarkung von Berneburg unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Tier wurde tödlich verletzt; der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Sonne geblendet

Um 12:01 Uhr befuhr gestern Mittag ein 67-Jähriger aus Großalmerode die Sälzerstraße von Laudenbach kommend in Richtung Weißenbach. Von der Sonne geblendet geriet er in einer Kurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Mit Mofa geflüchtet

Um kurz nach Mitternacht erblickte die Polizeistreife in der Neufriemer Straße in Hubenrode mehrere entgegenkommende Zweiräder, die in Richtung Ermschwerd unterwegs waren. Da eines der Zweiräder keine Beleuchtung anhatte, beabsichtigte man dieses zu kontrollieren und schaltete das Blaulicht ein. Während die drei anderen Zweiräder auch anhielten, flüchtete das unbeleuchtet Krad nach links in die Straße „Zum Bönning“. Im Ringweg rutschte das Hinterrad des Krades, vermutlich eine Herkules-Mofa, weg und der Fahrer kam zu Fall, stand jedoch sofort wieder auf und setzte seine Fahrt in Richtung Ortskern fort. In Höhe der Einmündung „Im Bönning“ bog der Fahrer dann nach rechts auf einen Feldweg ab, kurze Zeit später auf eine Wiese und entkam dann über einen Fußweg. Inwieweit sich der (jugendliche) Fahrer bei dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt. Er war bekleidet mit „Adiletten“ mit Socken, einer kurzen hellen (beige oder hellgrau) Hose, einem dunklem Shirt und führte einen dunklen Rucksack mit. Hinweise: 05542/93040.