Neustadt: Leibniz-Gymnasium feiert Schulfest

Neustadt an der Weinstraße – Mit den Worten „Endlich wieder Schulfest!“ eröffnete Schulleiter Rudolf Eyckmann am Donnerstag, 21.07.2022, im Leibniz-Gymnasium das Fest für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, das nach zwei Jahren Pause wieder gefeiert werden konnte.

Für die Gemeinschaft wurde gearbeitet und gekämpft. Er freue sich, dass er dieses Jahr das Schulfest noch einmal eröffnen darf, so Rudolf Eyckmann und dankte allen, die mitgeholfen haben, das Fest vorzubereiten.

Die Schülerinnen und Schüler überraschten ihren scheidenden Schulleiter am vergangenen Dienstag mit einem Flashmob. Dieser Tanz wurde beim Schulfest auch dem Publikum gezeigt.

Großes Angebot

In den Klassen- und Fachräumen wurde von den Schülerinnen und Schülern mit Unterstützung ihrer Lehrer Crêpes, Fingerfood, Kuchen, Salate und Bratwurst angeboten. Weiter waren Fotos und Filme von Aufenthalten, z.B. am Bodensee oder in Wolfstein, zu sehen. Im Schulhof wurden Spiele angeboten. Die Feuerwehr Neustadt war mit einem Tanklöschfahrzeug vor Ort.

Die Eltern hatten die Möglichkeit, mit den Lehrkräften und anderen Eltern ins Gespräch zu kommen, was gerne genutzt wurde. Und so dachten viele wie Schulleiter Eyckmann: „Endlich wieder Schulfest – endlich wieder feiern.“