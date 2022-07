Landau: Die Polizei-News

Drei Personen durch Pfefferspray verletzt

Landau (ots) – Nachdem ein 20-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße am Samstag 16.07.2022 gegen 04:30 Uhr mit einem unbekannten Gast, in einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße, in Streit geriet, versprühte dieser Pfefferspray im dortigen Raucherbereich. Durch den Sprühnebel wurden 3 Gäste verletzt.

Sie klagten über Haut- und Atemwegsreizungen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zeche geprellt

Landau (ots) – Ein derzeit unbekannter, männlicher Gast verließ in der Nacht vom Samstag 16.07.2022 gegen 03:20 Uhr eine Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau über eine Notausgangstür, ohne seine Getränkekarte zu bezahlen. Von dem Gast konnten Lichtbilder gefertigt werden. Seine Flucht war außerdem auf einer Videokamera des Nachtclubs aufgezeichnet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Am Samstag 16.07.2022 zwischen 11:30-12:15 Uhr wurde das Durchfahrtverbot im Bereich Landau-Nußdorf überwacht. Im Rahmen der Kontrolle konnten insgesamt 6 Fahrzeugführer festgestellt werden, die den dortigen Feldweg widerrechtlich benutzten. Ein weiterer Fahrer war nicht angeschnallt. Vor Ort wurde ein entsprechendes Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro bzw. 30 Euro fällig.

Zwischen 10-11:00 Uhr wurden zudem im Stadtbereich Landau gegen 3 Autofahrer entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet, da diese während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten.

Verkehrsgefährdung-Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 18:45 Uhr befuhr die 37-jährige Landauerin mit ihrem PKW den Horstring von der Birkenstraße aus kommend in Richtung Horststraße/Schneiderstraße. Auf Höhe des dortigen Audi-Händlers näherte sich von hinten ein grauer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach einem Überholmanöver bremste der männliche Fahrer absichtlich und ohne triftigen Grund bis zum Stillstand ab.

Die Geschädigte musste ebenfalls stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi-Fahrer entfernte sich anschließend zügig von der Örtlichkeit. Vom Fahrzeug ist lediglich ein LD-Kennzeichen bekannt.

Wer hat den beschriebenen Verkehrsvorgang beobachtet und kann weitere Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Vereinsheim

Landau (ots) – Vom Donnerstag 14.07.2022 auf Freitag 15.07.2022, brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim der Schützengesellschaft 1881 e. V. Landau im Bereich Kugelfang ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in den Innenraum des Vereinsheims. Dort wurde ein Schrank aufgebrochen.

Nach aktuellem Kenntnistand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zum genannten Zeitraum im Bereich Kugelfang auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel.06341-287 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.