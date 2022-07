Keine gute Idee (siehe Foto)

Kirrweiler (ots) – Keine besonders gute Idee eines 18-Jährigen war es am frühen Morgen des 17.07.2022 sich am Bahnhof in Kirrweiler auf den Gabelstapler seines Vaters zu setzen, um Zigaretten holen zu fahren. Der junge Mann hatte zuvor intensiv seinen 18. Geburtstag gefeiert und auch dem Alkohol zugesprochen. Auf der Fahrt zum Zigarettenautomat kippte der junge Mann mit dem Stapler um und konnte das schwere Gerät auch nicht wiederaufrichten.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille festgestellt, was zur Folge hatte, dass dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall unterrichtet und die lang ersehnte Erlangung des Führerscheins wird in weite Ferne rücken.

Ortsschild entwendet

Münchweiler am Klingbach (ots) – In der Nacht von Sonntag 10.07. auf Montag 11.07.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern das Ortsschild von Münchweiler am Klingbach entwendet. Zudem wurden 2 weitere Hinweisschilder abmontiert.

Die Hinweisschilder wurden vor Ort im Graben aufgefunden. Von dem Ortsschild fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots) – Am Freitagmorgen 15.07.2022 wurde die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit entlang der Weinstraße am Ludwigsplatz überwacht. Von den in eineinhalb Stunden gemessenen 25 Fahrzeugen waren 21 zu schnell. Unter den 21 Verkehrssündern befanden sich 4Fahrer von Linienbussen.

Vandalismus an der St. Joseph-Kapelle

Hainfeld (ots) – Am Freitag 15.07.2022 wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter die massive Holztür der St. Joseph-Kapelle, gelegen an der Weinstraße zwischen Rhodt und Hainfeld, eintraten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben (06323-9550) zu melden.

Außenspiegel beschädigt

Annweiler am Trifels (ots) – In der Zeit vom 14.07.2022, 17:00 bis 15.07.2022, 07:15 Uhr, wurde an einem blauen VW-Bus in der Lindelbrunnstraße der linke Außenspiegel nach vorne geklappt. Hierbei wurde dieser so stark beschädigt, dass er ersetzt werden muss.

Mindestens an 3 weiteren Fahrzeugen waren auch die Spiegel nach vorne geklappt. Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei Annweiler unter 06346-964619 melden.