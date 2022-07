Feuer im Treppenraum des Kinder- und Jugendtheaters (siehe Foto)

Feuerwehr Speyer (TT) – In der Nacht auf Samstag wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Kleine Pfaffengasse alarmiert. Hier war ein Brand im Kinder- und Jugendtheater ausgebrochen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr begrenzten sich die Brand- und Rauchschäden auf den Entstehungsbereich.

Die Einrichtungen des Vorbeugenden Brandschutzes erfüllten voll ihren Zweck und verhinderten die Ausbreitung in angrenzende Bereiche. Der Kunst- und Kulturbetrieb wird aufgrund diesen Tatsache nicht beeinträchtigt sein.

Zu Brandausbruch und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen, die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Wir waren mit 16 Feuerwehrkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

Erfolgreicher Trickdiebstahl

Speyer (ots) – Opfer eines Trickdiebstahls wurden ein 69-jähriger Geschädigter aus Landau am 16.07.2022 gegen 09:45 Uhr in der Hilgardstraße in Speyer. Dieser war fußläufig unterwegs als er von einer männlichen Person angesprochen und nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten gefragt wurde. Als der Geschädigte seinen Geldbeutel herausholte, griff der Mann ihm ins Münzfach, holte ein 20 Cent Stück heraus und verschwand.

Bei einer anschließenden Nachschau bemerkte der Geschädigte das Fehlen von Bargeld in einem mittleren 3-stelligen Bereich.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca.25-30 Jahre, schwarze leicht gelockte Haare, ca. 180 cm groß, mehrere Narben im Gesicht. Er trug zur Tatzeit auffällige orangene Sneaker-Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 15:10 Uhr beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße wie ein 32jähriger Mann eine Sonnenbrille entwendete und informierte das dortige Personal. Diese sprachen den Mann an, daraufhin händigte er noch ein entwendetes Parfüm aus und wollte dann den Laden verlassen.

Zwei namentlich unbekannte Zeugen wurden jedoch auf den Vorfall aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Das Diebesgut hatte einen Wert von zusammen 65 Euro, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die einschreitenden Zeugen darum, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 in Verbindung zu setzen.

Verfolgungsfahrt

Speyer (ots) – Am Samstag 16.07.2022 gegen 00:45 Uhr sollte ein Roller in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Blaulicht und das Anhaltesignal eingeschaltet wurde, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Der Rollerfahrer fuhr die genannte Straße entlang und bog in die Iggelheimer Straße ab. Er konnte im dortigen Industriegebiet gestellt werden. Der 15-Jährige gab schließlich an keinen Führerschein für den Roller (45km/h) zu besitzen. Außerdem hätte er am Tag zuvor einen Joint konsumiert. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.