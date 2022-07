Einbruch in Getränkeladen

Fulda. In der Nacht auf Donnerstag (07.07.), zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, wurde ein Getränkemarkt in der Heidelsteinstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen die Eingangstür aus Glas mit einem Gullideckel ein und durchsuchten im Anschluss den Kassenbereich. Sie stahlen eine bisher unbekannte Menge Zigaretten und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Exhibitionistische Handlung

Obernhausen. Am Montagmorgen (04.07.), gegen 10 Uhr, kam es auf dem Wanderweg zwischen dem Guckaisee und der Wasserkuppe zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 50-jährige Frau aus Künzell war dort nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihren Hunden unterwegs, als sie circa 50 Meter hinter sich einen nackten Mann bemerkte. Dieser folgte der nun beschleunigt laufenden Frau circa zwei Kilometer über den Pferdskopf hinweg in Richtung Wasserkuppe. Als im Bereich einer Wiese ein unbekanntes Pärchen auftauchte, verschwand der nackte Mann in einem Waldstück. Die Künzellerin informierte die Polizei, die umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung aufnahm. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Frau beschreibt ihn folgendermaßen: Der Mann war circa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte braune kurze Haare und trug ein Fernglas bei sich.

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell. Zwischen Sonntagmorgen (03.07.) und Dienstagmittag (05.07.) stahlen Unbekannte in der Straße „Goldäcker" das hintere amtliche Kennzeichen ROW-M 5670 eines weißen Opel Kleinbusses. Das Fahrzeug stand auf einem Firmenparkplatz.

Einbruch in Gaststätte

Rasdorf. In der Straße „Am Anger" brachen Unbekannte am Dienstag (05.07.), zwischen 0.30 Uhr und 12.30 Uhr, in eine Gaststätte ein. Die Täter öffneten ein Fenster und durchsuchten den Tresenbereich. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten circa 500 Euro Sachschaden.

In Wohnmobil eingebrochen

Fulda. An einem Parkplatz in der Weimarer Straße stahlen Unbekannte am Donnerstagmittag (06.07.), zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, Bargeld in zweistelliger Höhe aus einem Wohnmobil. Um in das Fahrzeug zu gelangen, brachen die Täter die Seitentür auf. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden.

Alleinunfall

Großenlüder. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 3:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem ein 21-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Renault-Clio-Fahrer aus Bad Salzschlirf befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die B254 von Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz nach der Abzweigung nach Großenlüder-Eichenau kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Baumbestand und kam schließlich auf der dahinter liegenden Wiese zum Stehen. Der 21-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Betäubungsmittel bei Durchsuchungen in der Bad Hersfelder Innenstadt sichergestellt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (06.07.) durchsuchten Beamte der Bad Hersfelder Polizei – unterstützt durch die Bereitschaftspolizei – an zwei Anschriften in der Breitenstraße und der Kettengasse und beschlagnahmten Rauschgift im Straßenverkaufswert von rund 1.600 Euro.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda zwei Durchsuchungsbeschlüsse – wegen des Verdachts des Drogenhandels – für eine Wohn- sowie eine Geschäftsadresse.

An den Anschriften stellten die Ermittlerinnen und Ermittler insgesamt rund 60 Gramm Amphetamin und 25 Gramm Haschisch sowie weitere Grammmengen Marihuana und Kokain sicher. In Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen war die Kettengasse für rund eine Stunde gesperrt.

Der Tatverdächtige meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der Hersfelder muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Polizei Hilders mit Zeugenaufrufen nach Unfallfluchten

Am Mittwoch, dem 06.07.2022 gegen 21:40 Uhr ereignete sich auf der K66 zwischen Gersfeld und Ebersburg-Schmalnau ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte Traktorfahrer mit zwei Anhängern sowie der Unfallverursacher als PKW-Fahrer befuhren zunächst in dieser Reihenfolge die K66 bis etwa knapp 100 Meter vor dem Ortseigang Schmalnau. Dort setzte der PKW-Fahrer zum Überholen an und streifte beim Überholvorgang den ersten Anhänger des Geschädigten. Der Geschädigte versuchte noch weiter nach rechts auszuweichen um Schlimmeres zu verhindern. Dabei geriet der erste Anhänger leicht in den Graben und kippte im Anschluss. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen SUV mit Fahrrädern auf einem am Heck befestigten Fahrradträger gehandelt haben. Dieses Fahrzeug muss auf der rechten Seite deutliche Beschädigungen aufweisen. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrbahn war für fast zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag, dem 05.07.2022 gegen 17:50 Uhr ereignete sich in Hofbieber in der Morleser Straße auf Höhe der Hausnummer 6 (Nähe Sparkasse) ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Morleser Straße von der L3174 kommend in Richtung Ortsmitte, die Geschädigte PKW-Fahrerin aus Hofbieber fuhr entgegengesetzt. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich an der genannten Örtlichkeit nicht weg genug rechts, so dass dieser den Außenspiegel der Geschädigten streifte. Es entstand dabei Sachschaden am PKW der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im Anschluss bog der Verursacher offenbar nach links in die Fuldaer Straße ab. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Opel mit Fuldaer Kennzeichen gehandelt haben. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.