Mannheim-Friesenheimer Insel: 29-jähriger Mann greift Radfahrerin mit Schere an

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Ein 29-jähriger Mann hat am

Mittwochnachmittag auf der Friesenheimer Insel eine 33-jährige Fahrradfahrerin

mit einer Schere angegriffen. Die 33-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad

in der Inselstraße unterwegs. Als sie an dem 33-Jährigen vorbeifuhr, griff sie

dieser unvermittelt an und stach ihr mit einer Schere in den Oberarm. Die Frau

erlitt hierdurch eine stark blutende Verletzung. Ihre Verletzungen wurden

zunächst von Passanten und Polizeibeamten versorgt. Vorsorglich wurde sie jedoch

zur Untersuchung und Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert, wo sie

zunächst aufgenommen wurde.

Bereits zuvor hatte der 33-Jährige eine Flasche gegen ein vorbeifahrendes Auto

geworfen. Die Fahrerin hielt an und beobachtete daraufhin den Angriff auf die

Frau und verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der

33-jährige Angreifer schließlich auf dem Fußweg in der Inselstraße angetroffen

und festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Gegen den 33-jährigen Mann wird nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt.

Mannheim: Fund einer 250kg-Weltkriegsbombe – Evakuierung und Straßensperrungen

Mannheim (ots) – Bei Sondierungsarbeiten im Zusammenhang mit Bauarbeiten wurde

durch eine beauftragte Fachfirma am Donnerstagmorgen auf der Maulbeerinsel eine

250kg-Weltkriegsbombe aufgefunden.

Nach einer Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg

fiel die Entscheidung, die Bombe noch im Verlauf des Tages zu entschärfen.

Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle

werden gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Betroffen sind:

Paul-Martin-Ufer von Karl-Ladenburg-Straße bis Dürerstraße

(einschließlich Radwege)

(einschließlich Radwege) Leiblstraße komplett

Feuerbachstraße ab Leiblstraße in Richtung Osten

Grünewaldstraße von Feuerbachstraße bis Böcklinstraße

Böcklinstraße ab Grünewaldstraße in Richtung Osten

Dürerstraße zwischen Grünewaldstraße und Holbeinstraße nur

nördliche Straßenseite

nördliche Straßenseite Dürerstraße ab Holbeinstraße bis Paul-Martin-Ufer komplett

Holbeinstraße komplett

Seckenheimer Landstraße Straße ab Holbeinstraße bis

Ludwig-Richter-Straße nördliche Seite

Ludwig-Richter-Straße nördliche Seite Ludwig-Richter-Straße komplett

Und alle darin befindlichen Straßen

Neckarplatt ab Hausnummer 22 beidseitig in Richtung Süden

In der Anlage ab DJK Sportplatz in Richtung Süden

Am Neckarkanal ab Tennisplatz Feudenheim in Richtung Süden

Am Neckarkanal zwischen Riedbahn und Beginn der Fußgängerbrücke

von der Spessartstraße kommend

von der Spessartstraße kommend Radweg entlang Neckar nördliche Seite

Darüberhinaus muss die Seckenheimer Landstraße zwischen Harrlachweg und

Parkplatz Flughafen Mannheim-Neuostheim für den Verkehr gesperrt werden. Ebenso

wird die B 38a zwischen Feudenheimer Straße und Abzweigung Banater Straße

gesperrt.

Die Polizei macht vor Ort Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu bitten, die

betroffenen Bereiche zu verlassen. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist,

wird mit der Entschärfung begonnen. Wie lang diese dauern wird, lässt sich

aktuell noch nicht abschätzen. Es wird informiert, sobald alle Bereiche wieder

freigegeben sind.

Für die Dauer der Entschärfung ist in der Mensa der Hochschule der Bundesagentur

für Arbeit, Seckenheimer Landstraße 16, ein Betreuungsraum für Personen

eingerichtet, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder

andernorts verbringen können. Bettlägerige Bürgerinnen und Bürger, die ihre

Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen können, erhalten unter der

Telefonnummer 0621 293-6370 einen für sie kostenfreien Krankentransport. Auch

wer aus Alters- oder anderen Gründen nicht in der Lage ist, das

Evakuierungsgebiet zu Fuß oder mit dem Fahrzeug zu verlassen, kann sich an die

o. g. Rufnummer wenden. Über das Infotelefon 0621 / 293-6370 werden Bürgerinnen

und Bürgern allgemeine Auskünfte zur Evakuierung und zur Entschärfung erteilt.

Hinweis: Bitte nutzen Sie für Auskünfte und Anfragen bzgl.

Transportmöglichkeiten nicht die Notrufnummer 112, um diese für Notfälle

freizuhalten.

Mannheim-Innenstadt: 28-Jähriger mit 2,8 Promille uriniert gegen Streifenwagen; er versetzte einem Anwohner einen Faustschlag; Täter war zur Haftverbüßung ausgeschrieben; Einlieferung in JVA

Mannheim-Innenstadt (ots) – Unmittelbar vor dem Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, H 4, konnte eine Fußstreife am Mittwochvormittag, gegen

9:45 Uhr, zunächst einen 28-jährigen Mann beobachtet, der gerade damit

beschäftigt war, an einen geparkten Streifenwagen zu urinieren.

Bevor die Polizeibeamten bei ihm waren, war der Obdachlose wenige Schritte

weitergegangen und schlug einem 58-jährigen Anwohner mit seiner Faust ins

Gesicht.

Durch den Fausthieb wurde das Opfer nicht unerheblich verletzt und musste vor

Ort durch angeforderte Rettungskräfte medizinisch versorgt werden. Eine

Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Anschließende polizeiliche Überprüfungen ergaben, dass der 28-jährige Täter

wegen Ladendiebstähle per Haftbefehl gesucht wurde.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Nach der

Haftfähigkeitsuntersuchung durch einen Polizeivertragsarzt wurde er zur

Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bisher sind die Hintergründe seiner erneuten Straftaten noch nicht bekannt. Nach

Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt gegen den 28-jährigen

Obdachlosen die Vorlage einer weiteren Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Mannheim-Waldhof: Unbekannter rammt geparktes Auto und Fassade – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 05 Uhr kollidierte in der Magdeburger

Straße ein bislang unbekannter Opel-Fahrer mit einem geparkten BMW und kam

letztlich an einer Gebäudefassade zum Stehen. Aufmerksame Zeugen konnten

beobachten, wie der Fahrer gemeinsam mit mehreren Fahrzeuginsassen zu Fuß von

der Unfallstelle flüchteten.

Bei den Insassen soll es sich um vier bis fünf Personen gehandelt haben, welche

etwa 18 bis 20 Jahre alt waren. Der Opel wurde sichergestellt und von einem

Abschleppunternehmen abtransportiert Insgesamt verursachte der Unfallfahrer

einen Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem

Fahrer geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0

zu melden.

Mannheim: 30-jähriger Tatverdächtiger u.a. wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 30-jährigen gambischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht

geringer Menge betrieben zu haben. Zudem steht er im Verdacht, Polizeibeamten

tätlich angegriffen und gegen deren Maßnahmen Widerstand geleistet zu haben.

Der Tatverdächtige soll seit spätestens Juli 2022 in Mannheim einen

schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Kokain, Amphetamin und

Marihuana, betrieben haben. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstag,

05.07.2022, gegen 17.00 Uhr im Quadrat T 4 in der Mannheimer Innenstadt wurden

in der von ihm getragenen Kleidung rund 127 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain

sowie 3 Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Teilweise war das Rauschgift

verkaufsfertig portioniert und verpackt.

Nachdem sich die Polizeibeamten, die zivile Kleidung trugen, mittels

Dienstausweis zu erkennen gegeben hatten, rannte der Tatverdächtige vor den

Beamten davon und hielt sich in einem Eiscafé im Quadrat Q 2 verborgen. Eine

Beamtin verfolgte den Flüchtenden mit einem Fahrrad, das ein Passant zur

Verfügung gestellt hatte. Als sie ihn in dem Café wahrgenommen und erneut

angesprochen hatte, soll der Tatverdächtige auf die Beamtin zugerannt sein und

diese mit voller Wucht zu Boden gestoßen haben. Nur durch das beherzte

Eingreifen zweier Zeugen – einer stellte dem Tatverdächtigen ein Bein – konnte

dieser an der weiteren Flucht gehindert und vorläufig festgenommen werden. Auch

gegen seine Festnahme und das Anlegen von Handschließen setzte sich der

30-Jährige zur Wehr, schlug und trat um sich gegen die Beamten und die beiden

Zeugen.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er

wurde am Mittwoch, 06.07.2022, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Schule; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Gartenstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, dem 05.07.2022,

17:00 Uhr und Mittwoch, dem 06.07.2022, 07:45 Uhr brachen ein oder mehrere

bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Walkürenstraße ein, indem sie

vermutlich ein Fenster gewaltsam aufdrückten. Aus einem Zimmer entwendeten die

Unbekannten Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf rund 400

Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 777690 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Brand in der Melchiorstraße –

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend,

gegen 21:20 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in der Mannheimer Melchiorstraße. Nach

dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der Brand im 4. Obergeschoss des

Mehrfamilienhauses aus. Starke Kräfte der Feuerwehr Mannheim und der Polizei

waren vor Ort eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt können jedoch noch keine

Aussagen über die Brandursache getroffen werden. Ein Personenschaden war nicht

gegeben. Bei dem Brandgeschehen entstand allerdings ein größerer Sachschaden.

Während der Löscharbeiten waren die umliegenden Straßen zum Teil gesperrt. Der

Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.