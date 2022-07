Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Nach Tod zweier Kinder: Tatverdächtiger nach Auslieferung nach Deutschland in Untersuchungshaft – Hanau

Staatsanwaltschaft Hanau und Polizeipräsidium Südosthessen

(lei) Acht Wochen nach dem Tod zweier sieben und elf Jahre alter Kinder in der Hanauer Innenstadt sitzt der wegen Mordes im dringenden Tatverdacht stehende Kindsvater nun in Deutschland in Untersuchungshaft. Im Zuge des Auslieferungsverfahrens haben Beamte der Zielfahndung des Hessischen Landeskriminalamtes und des Kriminalkommissariats K11 Hanau den 47-Jährigen am heutigen Donnerstag in Paris abgeholt und ins Bundesgebiet überführt. Dieser war bereits am 14.05.2022 und damit nur drei Tage nach der ihm zu Last gelegten Tat auf Grund intensiver Fahndungsmaßnahmen in einem Pariser Vorort durch die französische Polizei festgenommen worden und befand sich seither in Frankreich in Auslieferungshaft. Unmittelbar nach der Überstellung wurde er am Donnerstagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Hanau vorgeführt, die im Anschluss den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige befindet sich nunmehr in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt/Main I. Während der Tatverdächtigte die ihm zur Last gelegte Tat gegenüber den französischen Behörden bestritten hatte, ließ er sich im Rahmen der Vorführung vor der Haftrichterin nicht zum Tatvorwurf ein.

Diebe knackten Handwerkerfahrzeug – Offenbach

(aa) Autoaufbrecher stahlen in der Nacht zum Mittwoch in der Rumpenheimer Straße aus einem Handwerkerfahrzeug Werkzeug im Wert von etwa 8.000 Euro. Zwischen 22 und 6.30 Uhr schlugen die Diebe an dem in Höhe der Hausnummer 141 geparkten blauen Ford eine Scheibe ein und entriegelten den Transit. Sie stahlen unter anderem einen Bohrschrauber, eine Bohrmaschine, eine Flex und ein Pressgerät. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Werkzeug aus Mercedes Vito gestohlen – Mühlheim am Main

(jm) Unbekannte stahlen am frühen Donnerstagmorgen Werkzeug aus einem in der Hermann-Hesse-Straße geparkten Mercedes Vito. Ein Zeuge hörte gegen 2.45 Uhr Geräusche. Anschließend wurde ein Loch in der Schiebetür des weißen Mercedes, der in Höhe der 10er-Hausnummern abgestellt war, festgestellt. Die Täter öffneten die Schiebetüre und entwendeten das Werkzeug darunter Bohrhammer, Winkelschneider und Bohrmaschinen. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Weißer VW fuhr gegen einen Toyota und dann davon – Erlensee

(aa) Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag in der Hainstraße hat die ermittelnde Beamtin des Polizeipostens Erlensee erste gute Hinweise zum Verursacher. Ein weißer VW Sharan mit Bulgarischer Zulassung hatte gegen 16 Uhr beim Ausparken von einem Privatstellplatz einen in Höhe der Hausnummer 56 parkenden Toyota touchiert. An dem roten Aygo wurde die Rückseite eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon. Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 9010-0 erbeten.

Schutzfrau vor Ort macht ihrem Namen alle Ehre: Betrug durch Schockanrufer vereitelt – Erlensee

(lei) Pech für die Gauner, Glück für das Opfer: Zur rechten Zeit am rechten Ort waren am Mittwochnachmittag ganz offensichtlich die Erlenseer Schutzfrau vor Ort und ihre Kollegin, um eine Seniorin vor den Fängen dreister Betrüger zu bewahren. Gegen 14.30 Uhr waren die uniformierten Beamtinnen in der Rosenaustraße unterwegs, als sie auf eine völlig aufgelöste Frau trafen. Die 73-Jährige gab an, dass sie soeben einen Anruf von der Polizei erhalten hätte, dass ihr Sohn angeblich jemanden totgefahren habe und dass sie zur Abwendung seiner Inhaftierung 25.000 Euro beim Amtsgericht in Hanau bezahlen müsse. Zwischenzeitlich hatte sich, so die weitere Schilderung der Dame, auch der angebliche Sohn zu Wort gemeldet. Nach weiteren drängenden Anrufen und Anweisungen über Telefon wollte sie sich gerade ein Taxi nehmen, um damit zur Bank zu fahren, um das Geld abzuholen – wäre sie nicht gerade auf die Polizeistreife getroffen, die dann für Aufklärung sorgte und einen finanziellen Schaden abwenden konnte. Bei Anrufen wie diesen, in denen sich jemand als Polizist ausgibt und dann eine Kaution in Verbindung mit einem Unfallgeschehen fordert, sollten Betroffene umgehend auflegen und den 110-Notruf verständigen, so der Rat der „richtigen“ Polizei.

Einbruch in Kompostierungsanlage – Gründau/Lieblos

(jm) Unbekannte brachen zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (7.30 Uhr) in eine Kompostierungsanlage in der Straße „An der Tiefen Brücke“ ein. Die Diebe schnitten einen Maschendrahtzaun auf und gelangten auf das Gelände. Anschließend nahmen sie aus einem dort befindlichen Baucontainer eine Motorsäge im Wert von mehreren hundert Euro mit. Wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo Hanau zu melden.