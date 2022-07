Bedrohung mit Klappmesser in einem Bäder- und Saunapark

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 16:30 Uhr, kam es im Eingangsbereich in einem Bäder- und Saunapark in der Schwetzinger Straße zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau zu Streitigkeiten. Ein 63-jähriger Mann wollte der jungen Frau beiseite stehen und ihr helfen. Der Täter zückte daraufhin ein Klappmesser (Klingenlänge ca. 10 cm) aus seiner Hosentasche und hielt es dem Geschädigten vor den Bauch.

In bedrohlicher Haltung fragte er ihn dabei, “was er wolle und warum er so schaue”. Bevor der Streit weiter ausartete, riefen 3 weitere namentlich bekannte junge Männer, den Täter zu sich. Offensichtlich kannten sich die jungen Männer untereinander. Der Täter wandte sich daraufhin von dem Geschädigten ab.

Die junge Frau hatte zwischenzeitlich das Freizeitbad verlassen. Verletzt wurde niemand. Eine Beschäftigte des Bades verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort kam.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, Kinnbart, lange dunkle Cargohose, dunkelblauen PSG-Fußballtrikot, einfarbige dunkle Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Anzeigenvorlage an die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Bedrohung.

Einbruch in Blumenfachgeschäft

Eberbach (ots) – Am Donnerstagmittag 30.06.2022 zwischen 13-14:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über einen Zaun auf das Gelände eines Blumenfachgeschäfts in der Friedrichsdorfer Landstraße. Durch eine Belüftungstür gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten dort aus der Registrierkasse Bargeld.

Das Polizeirevier Eberbach verfolgt derzeit einen Hinweis auf einen Täter und bittet, Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06271 9210-0, mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

42-Jähriger in Untersuchungshaft

Eberbach (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Mann erlassen. Diesem wird versuchter Privatwohnungs-Einbruchdiebstahl zur Last gelegt.

Der Mann soll am Donnerstag 30.06.2022 gegen 14:20 Uhr in Eberbach das gekippte Badezimmerfenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung geöffnet haben und in diese eingestiegen sein, in der Absicht, die Wohnung nach stehlenswerten Gegenständen zu durchsuchen und diese zu entwenden.

Noch im Badezimmer soll er von der anwesenden Bewohnerin überrascht worden und durch das offene Fenster aus der Wohnung geflüchtet sein.

Der Tatverdächtige wurde beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach Einbruch in Baustelle

Ladenburg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 29.06.2022 wurde in eine verschlossene Baustelle im Neugraben eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten dabei hochwertige Werkzeuge. Vermutlich in der Zeit von 19-07 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zur Baustelle rund um ein Gebäude, wo diese ein Fenster aufhebelten und so in die Innenräume gelangten.

Aus einem der Räume wurden dabei mehrere Trennschleifer und Zubehörteile entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mindestens 1.400 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter 06203/93050 zu melden.