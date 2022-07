Karlsruhe – 23-Jähriger erleidet bei Sturz vom Dach schwere Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Sturz vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der

Leopoldstraße aus circa 20 Meter Höhe verletzte sich ein 23-Jähriger schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand begab sich der 23-Jährige mit seinen

Mitbewohnern am Freitag gegen 01.10 Uhr auf das Dach und rutschte offenbar auf

den nassen Ziegeln aus und stürzte in die Tiefe. Ein zwischen den Häusern

gespanntes Netz und ein Wellblechdach eines Fahrradunterstandes bremste den Fall

mutmaßlich ab. Die eintreffenden Polizeibeamten trafen den Verunglückten mit

schweren Verletzungen an und leisteten sofort erste Hilfe. Die zwei Mitbewohner

mussten durch die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter vom Dach gerettet werden,

da sie aufgrund der Rutschgefahr nicht zurück in die Wohnung kamen. Bei den Zwei

durch die Feuerwehr geretteten wurde ein Alkoholtest durchgeführt, diese ergaben

einen Wert von 0,8 und 1,5 Promille.

Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die entstandenen Kosten für den Rettungseinsatz können unter Umständen dem

Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Karlsruhe – Selbstanzeige nach vorausgegangenen Pkw-Sachbeschädigungen

Karlsruhe (ots) – Eine 35-jährige Frau kam Donnerstagnacht zum Polizeirevier

West und teilte mit, dass sie kurz zuvor einen Streit hatte und anschließend

mehrere Fahrzeuge in Karlsruhe-Knielingen mutwillig beschädigte.

Die Frau teilte den Polizeibeamten mit, dass sie sich am Abend mit ihren Eltern

gestritten hatte. Im Anschluss war sie gegen 20:00 Uhr in Knielingen in Richtung

G.-Braun-Straße gelaufen und hatte auf dem dortigen Parkplatz mehrere

Pflastersteine wahllos herumgeworfen. Ob hierdurch bereits Beschädigungen

entstanden sind, ist noch unklar. Anschließend zerkratzte sie bei einem

geparkten Fahrzeug einen Außenspiegel und beschädigte ein Fenster mit einem

Stein. Auch in der Anweilerstraße demolierte sie einen geparkten Pkw. Aus einem

offen stehenden Fahrzeug entwendet die 35-jährige Frau außerdem noch einige

Gegenstände. Im direkten Anschluss lief sie zum Polizeirevier und stellte sich.

Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte unter 0721 6663611 beim

Polizeirevier Karlsruhe-West.

Störenfried in Kindertagesstätte in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – Alkoholisiert und offenbar verbal aggressiv wollte ein

40-Jähriger am Donnerstagnachmittag sein Kind aus einer Kita in Karlsruhe

abholen. Die Erzieherinnen riefen die Polizei. Der Mann wurde in Gewahrsam

genommen.

Wohl aufgebracht von einem vorherigen Streit begab sich ein Mann gegen 16.00 Uhr

in eine Kindertageseinrichtung in der Karlsruher-Weststadt um dort sein Kind

abzuholen. Die Erzieherinnen reagierten prompt, lehnten dies ab und

verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Vater des

Kindes noch im Flur der Einrichtung. Auch den Beamten gegenüber trat der

40-Jährige aggressiv auf. Zudem war er alkoholisiert. Über die Androhung eines

Gewahrsams war er offenbar derart erzürnt, dass er die Beamten beleidigte und

versuchte anzugreifen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in

Gewahrsam.

Die Erzieherinnen reagierten vorbildlich und brachten die Kinder in andere

Räume, sodass diese, nach dem derzeitigen Kenntnisstand, von dem Vorfall nichts

mitbekamen.

Der 40-jährige Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Schneller Erfolg nach Mähroboterdiebstahl

Karlsruhe (ots) – Der Polizeiposten Hagsfeld kann nach dem Diebstahl von sechs

Mährobotern von Montag auf Dienstagnacht vom Vereinsgelände des ASV Hagsfeld

einen schnellen Erfolg melden. Die entwendeten Mähroboter wurden am Donnerstag

wieder aufgefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Mähroboter mit Hilfe der eingebauten

GPS-Systemen geortet werden. Das GPS-Signal führte die Polizei zu einem Anwesen

im Ruschgraben. Hier wurden die sechs Mähroboter im Wert von etwa 22.000 Euro

auf einem Balkon entdeckt. Bei der Durchsuchung weiterer relevanter

Räumlichkeiten konnte weiteres vermeintliches Diebesgut unter anderem zwei

E-Bikes, diverse Zubehörteile sowie ein Hoverboard aufgefunden werden. Ferner

konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 29 Jahren ermittelt werden.

Der Polizeiposten Hagsfeld führt die weiteren Ermittlungen.

Randalierer verursacht einen Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener 28-Jähriger randalierte am Freitag

gegen 01.00 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Nussbaumweg in

Karlsruhe. Anwohner verständigten die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahmen.

Zeugen berichteten, dass ein Mann wohl mit einem längeren Messer auf ein

Balkongeländer seiner Wohnung einschlug und dabei laut schrie. Als die Polizei

mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eintraf, habe sich der mutmaßlich

Randalierer offenbar wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Der Mann schien sich

in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden und wurde in Gewahrsam

genommen. Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher. Nach dem derzeitigen

Kenntnisstand kam es zu keinen konkreten Bedrohungen gegenüber anderen Personen.

Bretten – 16-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 16-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag gegen 11.10

Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisel Wilhelmstraße zur Bahnhofstraße in

Bretten ums Leben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr wohl eine 28-jährige Fahrerin mit ihrem

Pkw aus Richtung der Wilhelmstraße in den Kreisel ein und hat hierbei offenbar

den Motorradfahrer, welcher sich bereits im Kreisel befand, nicht wahrgenommen.

In der Folge stieß der Pkw von hinten auf das Motorrad. Durch den Aufprall

kollidierte der 16-Jährige mit einem Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer wurde

mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später

verstarb. Der Kreisel musste für die Unfallaufnahme für circa 5 Stunden gesperrt

werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen

aufgenommen und wird hierbei durch einen Unfallsachverständigen unterstützt.