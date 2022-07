Edingen-Neckarhausen (ots) – Bereits am Donnerstag 23.06.2022 gegen 15:30 Uhr, drängte sich eine spanisch sprechende Frau in der Hauptstraße/Höhe der Sparkasse, in die geöffnete Fahrertür eines 83-jährigen Autofahrer. Der Mann konnte dadurch die Tür nicht mehr schließen. Die dabei um Geld bettelnde Frau umarmte den 83-Jährigen mit festem Griff und fixierte ihn so auf dem Fahrersitz.

Unbemerkt öffnete die Täterin dabei das Uhrenarmband an seinem Handgelenk und entwendete die hochwertige Uhr. Trotz lauten und resoluten Protesten des 83-Jährigen, hatte sich die Frau nicht abhalten lassen. Der Wert der entwendeten Armbanduhr, Marke IWC, Modell Da Vinci, wird auf über 10.000 EUR beziffert.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist die Täterin anschließend zu einem in der Nähe geparkten Pkw gegangen und weggefahren.

Täterbeschreibung:

weiblich, ca. 25-30 Jahre, süd/südosteuropäisches Aussehen, ca. 165 cm groß, korpulente Statur, schwarze Augen, schwarze zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Spanisch sprechend. Bekleidet war sie mit dunkler Hose und weißer Bluse.

Aufgrund der vorliegenden Beschreibung erstellt die Polizei derzeit ein Phantombild. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefonnummer 0621 174 4444, in Verbindung zu setzen.