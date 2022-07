Kreisverkehr überfahren und geflüchtet

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 18:40 Uhr befuhr ein schwarzer BMW mit Mannheimer Kennzeichen in Maxdorf die Kurpfalzstraße. Aus ungeklärter Ursache überfuhr der Fahrer mit dem kompletten Fahrzeug den Kreisverkehr bei der Speyerer Straße. Hierbei wurde einer der beiden Bäume komplett überfahren, so dass der Baumstamm abbrach. Weiterhin wurde ein Verkehrsschild umgefahren.

Anschließend manövrierte der Fahrer den BMW aus der Kreisverkehrsbepflanzung heraus und flüchtete in Richtung Heideweg. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige BMW nicht mehr festgestellt werden. Der BMW hat einen auffälligen massiven Frontschaden.

Zeugen, die den beschädigten PKW gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu melden.

Es wird geblitzt

Präsidialberich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen kommt es auch im Juli zu Geschwindigkeitskontrollen. Diese finden unter anderem am:

Donnerstag, 07.07.2022 im Bereich Otterstatt

Montag,11.07.2022 im Bereich Frankenthal

Freitag, 22.07.22 im Bereich Limburgerhof,

Mittwoch, 27.07.2022 im Bereich Dannstadt-Schauernheim

Mittwoch, 06.07.2022 im Bereich Gleisweiler

Donnerstag, 14.07.2022 im Bereich Maikammer

Mittwoch, 20.07.2022 im Bereich Albersweiler

Montag, 25.07.2022 im Bereich Minfeld

Dienstag, 05.07.2022im Bereich Neustadt

Dienstag, 12.07.2022 im Bereich Wachenheim

Mittwoch,13.07.2022 im Bereich Kallstadt

Freitag, 29.07.2022 im Bereich Ruppertsberg statt.

Natürlich finden auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen statt.

Erst Unfallflucht, dann Trunkenheit im Verkehr

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 04:00 Uhr kam es in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Slowene kam aus Unachtsamkeit mit seinem Ford Ranger von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild und einem Zaun. Der Unfall wurde jedoch erst Stunden später durch einen Unbeteiligten gemeldet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Geldstrafe und es droht der Verlust des Führerscheins.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine sogenannte Sicherheitsleistung in Form von Bargeld erbracht werden. Der österreichische Mitfahrer kam mit dem Auto zur Dienststelle und überbrachte das Geld. Hierbei wurde Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab 1,23 Promille. Auch hier wurde der Führerschein sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Er muss nun ebenfalls mit einer Geldstrafe und dem Verlust des Führerscheins rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Wenn Sie Alkohol konsumieren, lassen Sie das Auto stehen.

